«Сити» приблизит «ПСЖ» к провалу, а «Барса» продлит успешную серию? Интриги 7-го тура ЛЧ

Лига чемпионов в январе — к такому ещё нужно привыкнуть. На этой неделе пройдут матчи предпоследнего тура общего этапа. Некоторые встречи выглядят очень интригующими. Чего хотя бы стоит битва «ПСЖ» и «Манчестер Сити»!

Избежит ли «Монако» с Головиным третьего поражения подряд?

«Монако» проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов и пропустил в каждом по три мяча. В итоге команда откатилась на 16-е место в общей таблице, а соперники не из зоны плей-офф отстают от неё на три очка. «Астон Вилла», в свою очередь, ведёт борьбу за место в топ-8, что позволит напрямую попасть в 1/8 финала. Пока клуб из Бирмингема справляется с задачей (пятое место), но в таблице высочайшая плотность, так что сложно предсказать, чем всё в итоге завершится. Интересно также, как проявит себя Александр Головин, отыгравший всего 10 минут в предыдущем матче в Лиге 1.

Сыграет ли Худяков в третьем матче ЛЧ подряд?

Российский вратарь Даниил Худяков принял участие в двух предыдущих встречах «Штурма» в Лиге чемпионов. Оба матча сложились по-разному. Во встрече с «Жироной» (1:0) Худяков отыграл «на ноль» и помог команде одержать первую победу в турнире. Через пару недель получилось гораздо хуже — «Штурм» проиграл на выезде «Лиллю» (2:3). Появится ли Худяков в третьем матче Лиги чемпионов подряд? «Аталанта» проиграла в турнире только «Реалу» (2:3) и ещё сохраняет шансы на попадание в топ-8.

Сохранит ли «Штутгарт» шансы на плей-офф?

«Слован» уже потерял все шансы на проход в плей-офф. Команда не набрала ни одного очка по итогам шести туров и точно пролетела мимо топ-24. А вот «Штутгарт» ещё сохраняет шансы на попадание в плей-офф. Для этого нужно обыгрывать одного из аутсайдеров. «Штутгарт» одержал три победы подряд в чемпионате Германии. Получится ли перенести этот фарт на Лигу чемпионов?

Победит ли ПСВ впервые на выезде?

Сербский клуб ярко провёл один матч в Лиге чемпионов — разгромил дома «Штутгарт» (5:1). Во всех остальных встречах он неизменно проигрывал. У ПСВ ситуация намного лучше — восемь очков и 23-е место в таблице. Если клуб из Эйндховена хочет сохранить место в топ-24, нужно побеждать в Белграде. Правда, есть один нюанс. ПСВ ещё ни разу не побеждал в этой ЛЧ на выезде (одна ничья, два поражения).

Прервёт ли «Атлетико» серию «Байера» без поражений?

Симеоне против Алонсо — это должно быть интересно! А «Байер» ещё и не проигрывал с начала ноября. И те, и другие претендуют на место в первой восьмёрке, и любая потеря очков может уменьшить шансы на попадание в 1/8 финала напрямую. Любопытно, что «Атлетико» не может победить «Байер» в трёх матчах Лиги чемпионов подряд. С другой стороны, немецкий клуб никогда не обыгрывал соперника на выезде.

Повторит ли «Ювентус» результат 20-летней давности?

«Ювентус» в этом сезоне проиграл всего один матч. Кстати, это произошло в Лиге чемпионов, когда туринский клуб уступил дома «Штутгарту» (0:1). С другой стороны, «Юве» очень часто играет вничью в Серии А, да и в Лиге чемпионов такое случалось дважды. Обеим командам нужны очки. «Ювентусу» — чтобы претендовать на место в топ-8, а «Брюгге» — чтобы не выпасть из топ-24. В последний раз команды играли друг с другом в 2005 году. Тогда «Юве» дважды одолел соперника в ЛЧ (2:1 и 1:0).

«Боруссия» останется без тренера?

«Боруссия» находится в тяжёлом положении — всего одна победа в восьми матчах во всех турнирах. Неудивительно, что появились разговоры о возможном увольнении Нури Шахина с поста главного тренера. Если немецкий клуб неудачно сыграет в Италии, то займётся поисками нового коуча (информация от Sky Sports Germany). Пока «Боруссия» проигрывает в ЛЧ только топам («Реалу» и «Барсе»), а «Болонья» ещё не одержала ни одной победы (две ничьих, шесть поражений).

Одержит ли «Барса» шестую победу подряд?

«Барселона» в случае победы в Лиссабоне сделает существенный шаг к 1/8 финала. Возможно, сине-гранатовые и попадут туда, но ясность наступит после всех результатов 7-го тура. Команда Ханси Флика одержала пять побед подряд в ЛЧ — в каждом из этих матчей она забивала не меньше трёх мячей. «Бенфика» пока выступает нестабильно: то разгромит «Атлетико» (4:0), то проиграет дома «Фейеноорду» (1:3). Тем не менее она набрала 10 очков и оказалась на 15-м месте в таблице. Последняя поездка «Барселоны» на гостевую встречу ЛЧ с «Бенфикой» сложилась для гостей крайне неудачно. Сине-гранатовые проиграли 0:3, а Дарвин Нуньес, который сейчас играет за «Ливерпуль», оформил дубль.

«Ливерпуль» продлит идеальную серию?

«Ливерпуль» пока идеально выступает в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Шесть побед в шести матчах, один пропущенный мяч, первое место в таблице. Интрига: пройдёт ли команда весь общий этап без потери очков? «Лилль» — довольно опасный соперник. Во-первых, он обыграл в этом сезоне и «Реал», и «Атлетико». Во-вторых, команда располагается в топ-8. Так что не стоит думать, что хозяева одержат лёгкую победу.

Обыграет ли «Реал» аутсайдера?

«Реал» очень нестабильно играет в Лиге чемпионов — три победы и три поражения. Дошло до того, что команда располагается только на 20-й строчке в таблице. Кто мог о таком думать перед стартом турнира? Правда, теперь у команды Карло Анчелотти есть хороший шанс улучшить положение. Почему? Потому что в гости к «Реалу» приедет «Ред Булл Зальцбург», набравший всего три очка после шести туров. Если не обыгрывать дома такого соперника, то кого вообще тогда обыгрывать?

Прервёт ли «Лейпциг» серию поражений?

«Лейпциг» — одно из главных разочарований по итогам шести туров ЛЧ. Ни одного очка, третье с конца место в таблице — фанаты немецкого клуба явно не привыкли к таким результатам. А хуже всего, что «Лейпциг» уже потерял все шансы на плей-офф. «Спортинг» пока располагается в топ-24 (17-е место), но не набрал ни одного очка по итогам двух предыдущих туров. Если проиграет в третий раз подряд, то заметно осложнит себе задачу по выходу в плей-офф.

«Брест» сохранит место в топ-8?

«Шахтёру» пока тяжело даются очки в нынешнем розыгрыше турнира (четыре в шести турах). А вот «Брест» удивил многих — седьмое место в таблице общего этапа. Французам нужно обязательно набирать очки в игре с донецким клубом, если они рассчитывают на сохранение места в топ-8. В последнем туре «Бресту» играть дома с «Реалом», а это то ещё испытание. «Шахтёру», в свою очередь, нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

«Селтик» снова победит дома?

Матч с не самой привлекательной афишей, но эта игра очень важна для «Селтика». «Янг Бойз» (ни одного очка после шести туров) уже потерял все шансы на проход в плей-офф. А вот шотландский клуб пока находится на 21-м месте в таблице. И если победит в предстоящем матче, то почти наверняка окажется в плей-офф. Шансы на это высокие, ведь «Селтик» набрал семь очков в трёх домашних встречах ЛЧ.

Кто из топов ухудшит положение в таблице?

«Манчестер Сити» занимает 22-е место в Лиге чемпионов, «ПСЖ» — 25-е. Нет, вы не спите. А самое интересное, что топ-клубы встретятся друг с другом в ближайшем туре. Терять очки нельзя ни тем, ни другим. В противном случае одну из команд (или обе) ждёт достаточно нервная концовка. В предыдущий раз, когда соперники встречались в столице Франции, «ПСЖ» обыграл «Сити» со счётом 2:0. Как будет теперь? А вообще команды трижды играли друг с другом в Париже — каждый из соперников одержал по одной победе, ещё один матч завершился ничьей.

Как «Милан» проведёт первый матч в ЛЧ с Консейсау?

В конце 2024 года «Милан» поменял одного португальского тренера на другого — Сержиу Консейсау пришёл на место Паулу Фонсеки. Начало вышло огненным: «Милан» оформил два камбэка в матчах с «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2), благодаря чему взял Суперкубок Италии. Если обыграют в предстоящем туре ЛЧ «Жирону», то обеспечат себе место в плей-офф. Испанский клуб проиграл в каждой из трёх гостевых встреч в турнире и не забил в них ни одного мяча. Хороший знак для «Милана»?

«Арсенал» снова обыграет хорватский клуб?

«Арсенал» отлично играет на своём поле — три победы в трёх матчах ЛЧ, шесть забитых мячей, ни одного пропущенного. Победа в игре с загребским «Динамо» приблизит английский клуб к прямому попаданию в 1/8 финала. Хорватам очень нужны очки, поскольку они занимают 24-е место в таблице. «Динамо» дважды побеждало на выезде, но когда встретилось в гостях с топ-соперником, то получило в свои ворота девять мячей — 2:9 в матче с «Баварией». «Арсенал» два раза играл с хорватским клубом в ЛЧ на своём поле и дважды победил (2:1 и 3:0).

«Интер» реабилитируется за поражение в прошлом туре?

«Интер» не пропускал в Лиге чемпионов до последних минут 6-го тура. Там команда Симоне Индзаги прервала серию и уступила «Байеру» (0:1). Несмотря на это, чемпион Италии сохранил место в топ-8. Победа в Чехии позволит «Интеру» приблизиться к выполнению задачи по прямому проходу в 1/8 финала. К тому же «Спарта» проиграла четыре раза подряд, так что всё указывает на победу миланского клуба. Или мы всё-таки увидим сенсацию?

«Бавария» не пощадит топ-клуб Нидерландов?

Похоже, главная интрига здесь заключается в том, сколько мячей забьют футболисты «Баварии». Немецкому клубу нужна победа, поскольку сейчас он находится за пределами топ-8. Вряд ли команде Венсана Компани хочется проводить две лишние встречи в турнире, когда есть возможность этого избежать. Любопытно, что «Бавария» дважды проиграла в трёх гостевых матчах ЛЧ, а «Фейеноорд» потерпел два поражения в трёх домашних встречах турнира.