«В «Спартаке» переизбыток футболистов». Редкое интервью с девятикратным чемпионом России

Дмитрий Ананко — невероятно скромный для своего статуса человек. Девятикратный чемпион страны по футболу не мелькает в публичном пространстве, а предыдущее интервью нашему порталу дал ещё 10 лет назад! Поэтому новый и долгожданный (с нашей стороны) разговор с бывшим защитником и тренером «Спартака» в конце концов вылился за пределы новостной повестки.

О чём говорили:

— Начнём всё-таки с актуалки. Кто и что порадовало в первой части сезона РПЛ?

— В концовке года порадовал «Спартак». С такой игрой и результатами уже можно бороться за первое место. Им эта зимняя пауза точно не на руку. Зато в отпуск красно-белые ушли с позитивным настроением и хорошими перспективами.

— Что насчёт разочарований?

— Не хотелось бы кого-то критиковать, но трудно не заметить, как рухнул «Оренбург». При Личке это была весёлая команда, способная всех удивить. Сейчас — не айс, скажем так.

— Открытие года — Батраков?

— Конечно. Интересный парень. Мне очень нравятся его качества. Но важно, как он будет выглядеть после зимней паузы. Понятно, что и соперники теперь будут к Батракову по-другому относиться. Если Алексей благополучно пройдёт «синдром второго года», прежде всего ментально, психологически, у нас появится российская звёздочка.

— Не напоминает юного Головина?

— Батраков в большей степени «фантазиста», как говорят в Италии. Больше нацеленности на атаку, креатива. И вместе с тем он не чурается черновой работы, идёт в отбор.

— Батраков более универсальный?

— Да-да, всё-таки на нём в «Локомотиве» исполнение почти всех стандартов. Он отдаёт голевые передачи, сам забивает. Атакующая статистика у него приличная.

— Тройку лучших российских игроков 2024 года составите?

— Про Батракова я уже сказал. Из более опытных держит свой уровень Головин. За Сашу можно только порадоваться: прибавляет, лидер команды. Алексей Миранчук, судя по прессе, в Америке здорово себя проявил. Всё-таки МЛС развивается, в лиге много звёздных футболистов. Но если нужно расставить по местам, мой топ-3: Головин, Миранчук, Батраков.

Закончится ли гегемония «Зенита»

— С точки зрения турнирной борьбы этот сезон РПЛ интереснее предыдущего?

— Конечно, интереснее. Наверху таблицы больше нет такого разрыва, как раньше. Думаю, что и «Динамо» к группе лидеров можно отнести, несмотря на небольшой регресс. В прошлом сезоне они убедили, что способны бороться за первое место, и, думаю, за зимнюю паузу ещё добавят. «Локомотив» будто по русским горкам едет: то вверх, то вниз. Ему, наверное, тоже межсезонье пойдёт на пользу.

Дмитрий Ананко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А «Зениту»?

— У «Зенита» есть всё для того, чтобы из года в год быть на вершине. Если внутри у себя разберутся, станут такой же мощной командой, как и раньше.

— «Зенит» в кризисе или конкуренты подтянулись?

— Кризис не кризис — это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Всё вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. Мы сами были в таком же положении в 1990-х. Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, однако, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались.

— Вы согласны, что этот сезон — самый сложный и определяющий для тренера Семака?

— Понятно, что в юбилейный год «Зенит» ставит перед собой максимальные задачи. Будет непросто. Но, повторюсь, для них главное — разобраться в своём коллективе. Свежая кровь, наверное, не помешает. Играть ребята умеют, если сплотятся — всё в их руках. У нас же ещё как: «Зенит» оступается, а другие этим не могут воспользоваться. «Краснодар» мог создать отрыв, пока «Зенит» терял очки? Мог. А его нет. Зато остальные подтянулись к лидерам. Тем интереснее чемпионат. С нетерпением будем ждать второй части.

— «Зенит» остаётся главным претендентом на титул?

— Не стал бы утверждать так однозначно. На мой взгляд, «Краснодар» уже готов стать чемпионом. «Динамо», если грамотно проведёт работу над ошибками, — тоже. «Спартак» подтянулся, мощно выглядел в концовке. В «Локомотиве» ребята почувствовали вкус крови, но им бы ещё усилиться. В этой гонке важно в личных противостояниях побеждать, как это делал в конце года «Спартак». Теперь это действительно матчи за шесть очков.

Что изменил в «Спартаке» Станкович

— Игроки вашего поколения неизменно вспоминают дух победителей у спартаковцев 1990-х. У современного поколения он уже сформировался?

— Дух победителей вырабатывается не через несколько побед в сезоне, а через титулы. Спартаковцам рано витать в облаках. Да, прошли хорошо несколько туров, но этот позитив нужно закрепить, а не почивать на лаврах.

— Станкович убедил, что находится на своём месте?

— На данный момент какие могут быть вопросы? Но теперь его ждёт непростой период — если не ошибаюсь, такого длительного межсезонья в практике Станковича ещё не было. «Спартак» последних лет часто становился чемпионом зимних турниров, а по весне, к сожалению, проседал. Очень важно не ошибиться в процессе подготовки.

— Ваш бывший одноклубник Вадим Евсеев упрекал нас, журналистов, в том, что «ещё два месяца назад мы выгоняли Станковича из «Спартака», а теперь якобы поём ему дифирамбы. Вы такого же мнения?

— Журналисты — они и есть журналисты. А специалисты — бывшие футболисты и тренеры — это совсем другая история. Вы либо превозносите, либо ругаете. Мало кто хочет глубже разобраться в вопросе. Я считаю, что ни перехваливать, ни уничтожать тренера нельзя — должна быть взвешенная оценка. Есть позитивный период — его нужно закрепить. Раз Станкович добился прогресса, значит, работа ведётся в правильном направлении. А дальше время покажет. Главное — результат на дистанции. За одну игру чемпионство не дают. Я Вадика поддерживаю в этом вопросе.

— Как изменился «Спартак» после Абаскаля и короткого периода Слишковича?

— Первое, что бросается в глаза: футболисты получают удовольствие от игры. В таком состоянии будто крылья у команды вырастают, многое получается. Некоторые ребята подраскрылись, приобрели уверенность. Появились забегания, стенки — много чего, на что приятно посмотреть. И в физическом плане побежали — это тоже от головы зависит. Если голова тяжёлая, то и ноги не будут бежать. А здесь налицо эмоциональный подъём: всё залетает, победы пошли, в том числе над конкурентами. Всё-таки футболисты — это живые люди, а не Nintendo или PlayStation. Об этом забывать нельзя.

Радость «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— 14 «сухих» матчей в чемпионате и Кубке — в большей степени заслуга вратарей или защитников?

— Вопрос некорректный, потому что команда обороняется коллективно, а не только защитниками и вратарём. Здесь и группа атаки снимает напряжение в обороне. Всё-таки «Спартак» много времени в наступлении проводит. Это заслуга всей команды, а не какой-то отдельной линии.

— Защитники команды соответствуют устремлениям и амбициям «Спартака»?

— А вы посмотрите на свой же статистический пример. Сколько матчей «на ноль»? 14? По общекомандным цифрам — все соответствуют. Плюс наладились общекомандные действия, подстраховка, взаимопонимание. Показательный для меня момент: выход Бабича на один из последних матчей года с травмой. Это значит, что в «Спартаке» сейчас есть команда.

— Год назад эксперты разносили Дуарте. Ошиблись в нём, недооценили?

— Давайте рассуждать вместе. Дуарте — иностранец? Иностранец априори должен быть сильнее местного футболиста?

— Безусловно.

— А в таких командах, как «Спартак», легионер в принципе должен быть сильным и играть с первого дня. А что, сейчас Дуарте стал топом?

— Железно в основе.

— А сколько прошло времени, чтобы он в вашем представлении стал «железным» игроком основы?

— Года полтора, не считая травмы.

— А что он до этого делал? Я вам высказал своё мнение насчёт иностранцев. Если бы мы говорили о 16-17-летнем парне с очевидной перспективой роста — это одна история. А Дуарте сколько лет?

— 24 года.

— В хорошей команде и средний футболист начнёт расти. Дуарте же покупался при прошлом тренере — видимо, у него и нужно спрашивать, какого уровня игрок. Здесь многое зависит от видения руководства.

— Абена ещё может заиграть?

— Любой может показать себя. И парень из спартаковской школы — тоже может. Сейчас можно чего угодно напридумывать, но только время ответит на этот вопрос. В любом случае Абена у Станковича уже был, он его лучше нас знает. Мы можем комментировать только то, что видим. Может, адаптация затянулась. Но, опять же, какая может быть адаптация у иностранного футболиста, который приходит в «Спартак»? В клуб, который может себе позволить купить практически любого игрока за любые деньги. Этот футболист должен сразу встать в строй и с первого дня доказывать свой уровень.

— Перевоплощение Угальде как для себя объясняете?

— Видно, сама атмосфера и все сопутствующие истории внутри команды поспособствовали. Играть-то он умеет и не мог в одночасье разучиться в «Спартаке». Тут много факторов влияет. Любой переход футболиста из команды в команду, даже внутри одной страны и языковой среды — это стресс. Чем более высокого уровня игрок, тем быстрее он этот стресс преодолевает. Когда в «Спартак», «Зенит» или «Локомотив» приобретаются игроки за хорошие деньги, они с первого дня обязаны себя проявлять. Сейчас Угальде даёт результат — здорово. Значит, что-то поменялось внутри команды, что привело к такому прогрессу. Понятно же, что Станкович — это другая фигура, чем его предшественники. Это даже не обсуждается. Но сейчас и тренеры всё больше трансформируются в топ-менеджеров.

— Расшифруете?

— В книге «Футбол как модель бизнеса» подробно описываются методы работы Алекса Фергюсона. По сути, уже тогда он был топ-менеджером в «МЮ» и контролировал всё, начиная с питания и медицины и заканчивая матчем. Он подбирал не только футболистов, но и команду профессионалов вокруг — диетологов, докторов, массажистов и так далее. Сегодня для Англии это уже привычная модель. Вот и Станкович мне кажется тренером такого формата. И пока с этой ролью справляется. Если ему удастся в зимнюю паузу сделать команду сильнее, чего я ему желаю и на что надеюсь, «Спартак» будет главным претендентом на чемпионство.

— Какие позиции стоит усилить «Спартаку», чтобы остаться конкурентоспособным весной?

— Я так понимаю, что в «Спартаке» сейчас вообще переизбыток футболистов. От этого появляются недовольные — играть-то всем хочется. В своё время я сам подошёл к Романцеву и попросил отпустить меня в Ростов за практикой. Через полгода вернулся совсем другим игроком. Молодыми мы грешили на тренера: он не прав, не замечает. А на самом деле, чтобы играть в основном составе, нужно как можно больше вопросов себе задавать. И ещё усерднее тренироваться. Дадут минуту в игре — доказывай в эту минуту, что достоин быть с основе! Сейчас «Спартаку» нужно разобраться с количеством футболистов, отобрать боевые единицы и, если есть возможность, приобрести для ротации, конкуренции ещё нескольких качественных исполнителей. В любом случае «Спартак» обязан ставить перед собой максимальные задачи на вторую часть сезона.

— За предыдущей своей командой наблюдаете?

— Конечно. Всё-таки год в Нижнем отпахали, не покладая рук.

— Как по прошествии времени оцените вашу с Юраном совместную работу в Нижнем?

— Если отталкиваться от статистики, при нас команда уходила в зимнюю паузу с 24 очками, а сейчас — с 16. Другое дело, что реализовать в полной мере всё запланированное на межсезонье не получилось — прежде всего в плане доукомплектации. А весной команду подкосили травмы.

Почему в России перевелись классные защитники

— Как классный в прошлом центрбек объясните: почему в России перевелись классные защитники?

— Мы часто слышим реплики: неужели в такой большой стране нельзя набрать сильных футболистов? А теперь возьмите пять первых команд РПЛ — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — и назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ.

— Был Никита Чернов до травмы.

— Был… В последних матчах года у «Спартака» выходили другие. В сборной играет Осипенко из «Ростова», а из молодых и выделить некого — все примерно одинаковые. К сожалению, русские ребята проигрывают конкуренцию иностранцам.

— Где корень проблемы?

— Всё идёт из детства. Я сейчас являюсь куратором детской футбольной школы «Спартак Юниор Лужники». В нашей школе прежде всего обращаем внимание на футбольное образование. Это для меня очень важно. У нас же сегодня практически никто не умеет играть один в один. Все защищаются позиционно или зонно. А нам с Сергеем Николаевичем всё-таки удалось поправить статистику по пропущенным мячам в Нижнем Новгороде. Непросто за короткий период времени научить опытного футболиста базовым школьным вещам — например, где идти в борьбу не только ногой, но и корпус включить. Тем не менее меньше «Пари НН» за этот период пропустил только «Краснодар». Даже с «Зенитом» у нас цифры пропущенных одно время были равными. При этом «Зенит» в атаке проводил гораздо больше времени, чем «Пари НН». Соответственно, нагрузка на защитников выпадала разная. Значит, что-то поменялось в головах у ребят. Не буду раскрывать всех деталей, но это сравнение, согласитесь, показательно.

— Соглашусь.

— А когда не пропускаешь, ты уже не проигрываешь. Кто бы что ни рассказывал про какой-то «автобус», мы исходили из того, какие исполнители у нас под рукой. Глупо было в Нижнем Новгороде бежать забивать, когда на двух-трёх передачах всё рвётся. Тем не менее у нас появлялись моменты, и мы забивали и побеждали. Если кому интересно, могут сравнить два матча «Пари НН» с «Локомотивом» — до нас в Нижнем Новгороде и уже при нас в Москве. Небо и земля. Да, были шишки, было больно. Но тот матч мы проиграли лишь в концовке из-за рикошета. Например, если взять Гоцука, то Кирилл сам знает, что он не самый быстрый футболист чемпионата, однако был момент — шёл в лидерах лиги по количеству выигранных единоборств. Все ребята, которые принимали участие в оборонительных действиях, уже выглядели совсем иначе в защите. Вот и ответ на ваш вопрос: ра-бо-тать надо!

Сергей Юран и Дмитрий Ананко в штабе «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— За оборону же вы в штабе Юрана отвечали?

— В большей степени, потому что лучше знаю специфику игры в обороне. У меня были и индивидуальные беседы с ребятами, и коллективные. Но последнее слово, понятно, оставалось за Сергеем Николаевичем. Нам было приятно смотреть в таблицу и осознавать, что в обороне у команды порядок. Хотя такая игра очень энергозатратная — больше приходится бегать, бороться. Однако тот отрезок показал ребятам, что они способны на это. Возможно, потом на этом фоне кто-то внутренне посчитал себя серьёзным футболистом, другие факторы вмешались, и вся команда просела.

— Как раз Юран в большом интервью «Чемпионату» сетовал, что сегодня юных нападающих практически не учат игре один в один. С защитниками, выходит, та же беда?

— Конечно. Сейчас идёт перекос в сторону зонной игры. Много мы сегодня видим футболистов, которые берут на себя инициативу, обыгрывают? Их единицы. А когда я только пришёл в «Спартак», должен был на тренировках персонально играть против Черенкова, Родионова или Шмарова. Представляете уровень?! Да, было тяжело, «возили» меня, но в таких тренировках я рос. Менялись поколения, появлялись Юран, Цымбаларь, Тихонов, Титов — всех не перечислишь. Соперничая с такими мастерами, ты приобретал навыки и прогрессировал. Это была бесценная футбольная школа.

— Среди иностранных защитников видите прямо эталонного?

— Никого выделять не хочется — нет такого столпа. Даже ван Дейк, самый дорогой защитник мира, ошибается. Конечно, с точки зрения физической силы, верховой борьбы ему большинство нападающих проиграет. А поставь рядом Холанда — и более резкий, координированный, быстрый норвежец может его переиграть.

— В России после схода Игнашевича и Березуцких такого класса защитников и не было?

— Если бы Сергей не согласился выступить на ЧМ-2018, я слабо себе представляю, как наша оборона там выглядела бы. В плане результата. Для того поколения защитников в порядке вещей было отрезать одной передачей полкоманды соперника. Сейчас этим почему-то почти не пользуются. Хотя мы и в Нижнем Новгороде иногда пытались так действовать. Это надо тренировать — само собой не получится.

Ждать ли Головина в «ПСЖ»

— В начале 2000-х у вас был непродолжительный отрезок в «Аяччо». За французским чемпионатом по старой памяти следите?

— Не особо, но статистика, какие-то интервью всё равно попадаются на глаза. Рад за Головина. Как я понимаю, он давно адаптировался во Франции, лидер команды. Чемпионат там достаточно сложный, и тем не менее Александр находится на ведущих ролях, а не болтается между основным составом и запасом. Насчёт других наших ребят я даже не знаю, что сказать. Кузяев в «Гавре» ещё?

— Номинально да, однако всё больше сидит, а не играет.

— Но и сравнивать их с Головиным не совсем правильно. Всё-таки Кузяев уехал уже сформировавшимся, взрослым футболистом. И «Гавр» — далеко не топовая команда. Может быть, травмы сказались. Однако случай Далера лишний раз доказывает, что чемпионат Франции не совсем прост.

Александр Головин Фото: Getty Images

— Вы согласны с тезисом, что, если Головин ещё хочет что-то выиграть, ему стоит сменить команду?

— «Монако» идёт в тройке во Франции и ещё может где-то выстрелить. Может быть, и Головину не стоит дёргаться оттуда, а попытаться что-то выиграть с клубом. Понятно, что у того же Сафонова ситуация совсем другая: подбор футболистов в «ПСЖ» гораздо сильнее. Это гегемон во Франции. Если смоделировать ситуацию, смог бы Головин там быть таким же лидером, как в «Монако»? Вопрос. В любом случае мы видим, что тенденции в отношении наших футболистов в Европе меняются. Если ещё недавно на россиян там было табу, то сейчас двери приоткрываются. Так что нет ничего невозможного. Может, и Сашу пригласят туда. С «ПСЖ» легче завоёвывать трофеи, что там говорить. Но, опять же, чтобы поменять клуб, нужно получить предложение, логично? Одного желания игрока мало.

— Выбор Сафонова приветствуете?

— Безусловно. Сафонов заслужил этот вызов, и мы видим, что Доннарумма и его агент уже начали нервничать. А надо на поле себя проявлять. Вот вы спросили: слежу или нет? А я знаю, что «ПСЖ» в Кубке прошёл соперника благодаря двум отражённым пенальти Матвея. Молодец. Радостно за ребят, что проявляют себя.

— Исходя из своего французского опыта, что-то посоветуете Матвею?

— Я ещё в самолёте по пути на Корсику выучил 10-15 французских слов. Уже по прилёте мог заказать в ресторане légumes или poisson — овощи или рыбу. Играть пришлось чуть ли не через неделю после приезда. К тому времени уже знал все основные термины: вперёд, назад, лево, право и так далее. Ещё Николай Петрович Старостин говорил: «Дураки в футбол не играют». Не вижу никаких проблем в том, чтобы выучить базовые термины. Они помогут чувствовать себя увереннее. Тем более у Матвея такая позиция, где нужно командовать. Вот видите: я по-французски уже больше 20 лет не разговариваю, а в памяти слова остались.

— Так прониклись?

— Мне всё интересно было! Я очень хотел выучить второй язык и попробовать свои силы за рубежом. Когда был помоложе, сил было побольше и предложения чуть другие, но тогда уехать не удалось по определённым причинам. А под конец карьеры хотелось уже всё попробовать.

— Видите сегодня в РПЛ футболистов, потенциально способных заиграть в Европе?

— Вопрос — заиграть где? Если брать клубы-гранды, то, согласитесь, мы все удивились переходу Матвея в «ПСЖ». Нельзя же сказать, что Сафонов входил в топ-10 вратарей мира. А «Пари Сен-Жермен» — это, по сути, один из вариантов сборной мира. На контрасте — история Кузяева. Он хотел себя попробовать, уехал — честь и хвала. Сейчас не играет — причин может быть масса. Даже от региона может зависеть.

— В плане?

— Та же Корсика — достаточно закрытый регион, много националистов. В «Аяччо» и темнокожий футболист был всего один. Фанаты у нас были достаточно своенравные. Соответственно, и президент был приближённым к этим кругам. Чтобы в такой обстановке заиграть, нужно быть готовым не только в футбольном, но и в нефутбольном плане, крепким духом. Для нас заграница вообще была другим миром и другой планетой. Сейчас эта разница стирается. В некоторых моментах у нас ситуация даже лучше, чем в Европе. Но непосредственно футбольное хозяйство, подход, профессионализм — конечно, там на порядок выше. Если здесь возомнишь себя великим футболистом, там в две секунды приземлят. Скажу по себе: если бы меня Олег Иваныч не научил играть в одно касание, я бы во Франции без ног остался. Реально! Уезжая из «Спартака», считал немецкий футбол самым жёстким. А меня Игорь Черевченко при встрече предупредил: «Готовься, там будет ещё жёстче». И это оказалось действительно так. Для многих выходцев из бывших французских колоний — алжирцев, тунисцев — футбол остаётся единственным социальным трамплином. Поэтому конкуренция в чемпионате жесточайшая. Только слегка зазеваешься — без ног останешься.

Где сейчас девятикратный чемпион России Ананко

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— На самом деле работы много. Я куратор футбольной школы. Являюсь советником президента Московской федерации футбола и собственника компании Atemi, производящей футбольную экипировку. Тренирую своих друзей, которые участвуют в ЛФЛ. Занимаюсь ребёнком. Дочке восемь лет, поёт в хоре. Поверьте, свободного времени нет. Без дела я никогда не сидел. Одним футболом мои интересы не ограничиваются.

Дмитрий Парфёнов, Дмитрий Ананко и Александр Ширко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что ещё было?

— Работал в страховой компании «Орбита», был соучредителем компании недвижимости. Конечно, мне футбол ближе, но если возникает простой — его надо заполнять, семью кормить.

— Как отметили Новый год?

— У нас это домашний, семейный праздник. А после Нового года всей семьёй поехали в Дивеево. Местный монастырь входит в пятёрку святых мест для паломников, верующих со всего мира.

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем нам в 2025 году мирного неба над головой и больше никаких пандемий. Чтобы все были здоровы и счастливы. И чтобы весь наш спорт вернулся на международную арену.