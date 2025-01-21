Как бы сейчас выглядела жеребьёвка Лиги чемпионов. У неё много новых особенностей

На основном этапе Лиги чемпионов осталось сыграть ещё два тура — на этой и следующей неделе. Затем сформируется окончательная таблица из 36 клубов. Первые восемь отправятся сразу в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыках. Эту стадию некорректно называть 1/16 финала, потому что там будет лишь 16 команд, а не 32.

Таблица Лиги чемпионов

29 января закончится основной этап ЛЧ, а 31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Основной принцип: значение имеет каждое второе место в таблице. Например, 9-я команда может сыграть с 23-й или 24-й (такие же два потенциальных соперника у 10-й команды). 11-й клуб встретится либо с 21-м, либо с 22-м (один из этих соперников достанется и 12-й команде).

Во время жеребьёвки сначала будут тянуть два шара с 23-й и 24-й командами. Первая, которую достанут, отправится в верхнюю часть сетки, вторая — в нижнюю. На официальной графике УЕФА это будет левая (серебряная) часть сетки и правая (синяя). Затем определят часть сетки для 21-й и 22-й команд. И так пойдут дальше, заканчивая двумя шарами с 9-м и 10-м клубами. Вот как распределились бы команды, если бы в Лиге чемпионов остановились на шести турах.

Сетка плей-офф после шести туров

При жеребьёвке не будет никаких ограничений — в стыках могут сыграть команды из одной страны. Например, «Атлетико» (11-е место) и «Реал» (20-е место) относительно близки к этому. Если команды играли друг с другом на основном этапе, это также не помешает им встретиться вновь. Тот же «Реал» может снова сыграть с «Миланом» (12-е место), которому уступил пару месяцев назад.

Команды с 9-го по 16-е место оказываются не только сеяными, но ещё и проведут ответный стыковой матч на своём поле, что может считаться преимуществом. Идентичная схема предусмотрена и для Лиги чемпионов, и для Лиги Европы и Лиги конференций. Жеребьёвка ЛЕ, как и ЛЧ, состоится 31 января. А вот в ЛК соперники по стыкам уже определились, потому что в третьем еврокубке было лишь шесть туров — последний завершился 19 декабря. А уже на следующий день состоялась жеребьёвка. При этом во всех трёх еврокубках пройдёт ещё одна жеребьёвка — после стыковых матчей. Тогда своих соперников узнает топ-8.

Трент Александер-Арнольд Фото: Carl Recine/Getty Images

Рассмотрим на примере лидера общего этапа ЛЧ — весьма вероятно, что им останется «Ливерпуль». Когда закончится основной этап, у команды Слота будет четыре потенциальных соперника по 1/8 финала: 15-я, 16-я, 17-я и 18-я команды. После стыков два клуба отпадут, и на момент последней жеребьёвки (21 февраля) останется только два варианта.

И ещё один нюанс, который не имеет отношения к жеребьёвке. Дозаявить футболистов можно будет только после восьми туров, но до стыков (точнее — до 6 февраля). То есть Хвича Кварацхелия не сможет сыграть за «ПСЖ» в 7-м туре против «Сити» и в 8-м туре против «Штутгарта». Тут не имеет значения, что «Наполи» не участвовал в этом сезоне еврокубков. Если Трент Александер-Арнольд зимой перейдёт в «Реал», то сможет сыграть в плей-офф начиная со стыков — выступление за «Ливерпуль» в первой половине сезона ЛЧ не повлияет.