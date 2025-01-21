Артур вошёл в историю «Зенита», как Домингес. Не считайте его трансфер грубой ошибкой

«Зенит» оформил четвёртый по стоимости трансфер в истории РПЛ, подписав, по разным данным, за € 32-35 млн Луиса Энрике из «Ботафого». На этом фоне как-то незаметно прошло объявление о расставании с Артуром, чью позицию, по сути, и усилил звёздный новичок. И который отправился в обратном направлении.

Петербуржцы дежурно попрощались с ним: «Благодарим автора чемпионского гола прошлого сезона за большой вклад в победы и титулы сине-бело-голубых и желаем удачи в дальнейшей карьере». Тем не менее Артур заслуживает куда большего количества красивых прощальных слов. Даже если его переход в целом не оправдал себя.

Спорить с тем, что покупка Артура за € 15 млн стала ошибкой, смысла никакого нет. Он и близко не стал вторым Малкомом. Более того, даже не пробился в основу в течение года. В отличие от других петербургских соотечественников, совсем не адаптировался.

Когда Артур брал игру на себя, его дриблинг был предсказуемым даже для не самых искушённых соперников по РПЛ. Качественно смещаться с правого фланга в центр не получалось. Как и обострять: ему проще было отдать ближнему, чем включать раскованность в стиле даже не Малкома — хотя бы Глушенкова. Универсальным солдатом, как тот же Мантуан, он тоже не стал. На фоне высокой стоимости и невыгодной перепродажи (брали за € 15 млн, спустя год отдали за € 10 млн) ситуация кажется вообще патовой.

Все помнят чемпионский гол Артура «Ростову». И заслуженно добавляют: «Ему помогла ошибка Песьякова». Всё так. Но на самом деле бразилец запомнится не только тем моментом. Малкомозаменитель не стал хотя бы основным футболистом «Зенита», не то что ключевым. Зато проявил себя в самых нужных эпизодах. Ошибка — но точно не грубая.

Артур Гимарайнс Фото: fc-zenit.ru

Петербуржцы набрали равное количество очков с «Краснодаром». Опередили на самом финише московское «Динамо». Если бы не Артур, золото, вполне вероятно, сменилось бы бронзой. В матче с «Крыльями Советов» бразильский вингер технично замкнул на дальней штанге пас головой Кассьерры, пробив в ближний угол. Больше тогда никто не забил. Артура заменили на 73-й минуте. И потом заслуженно признали лучшим.

В апреле состоялась, как выяснилось, главная игра за чемпионство — с «Краснодаром». И Артур, находясь на непривычном левом фланге, вколотил победный мяч в середине второго тайма: издевательским финтом уложил на газон Кади и чётко исполнил в дальний угол.

Гол «Ростову» мы уже вспоминали. Да, Песьяков ошибся. Отменяет ли это заслугу Артура? Совсем нет. В самый нужный момент он взял инициативу на себя и принёс Петербургу титул. Иронично, что в стиле Малкома: сместился с правого фланга и пальнул с левой. Он реально заменил его — пусть и всего в нескольких эпизодах. Семь очков вместо двух — его большая заслуга.

Артур Гимарайнс Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Победа в Кубке России без Артура тоже едва ли состоялась бы. На 84-й минуте первой полуфинальной встречи с ЦСКА бразилец чётко подал с углового, и Ерохин сравнял счёт. В ответном матче голов не случилось, и «Зенит» пробился в финал по результатам серии пенальти. И с помощью того самого единственного забитого мяча после углового.

Артур стал незаметным героем. Главным ли в завоевании двух трофеев? Точно нет. И тем не менее его вклад существенен. Бразилец — своего рода второй Алехандро Домингеса, который потерялся в Петербурге, но, несмотря на это, ключевым «вознесением» навсегда остался в сердцах зенитовских болельщиков. У Артура таких вспышек было даже несколько.

Скучать по Артуру точно не станут, хоть в этом сезоне он и забил четыре гола. Тем более ему на замену выписали куда более квалифицированного футболиста. И всё же он заслуживает большего, чем просто благодарности от болельщиков «Зенита». Артур проявил себя максимально в важнейших эпизодах, которые войдут в историю клуба.