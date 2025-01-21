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Челси — Вулверхэмптон — 3:1, обзор матча 22-го тура АПЛ, голы: Кукурелья, Мадуэке, Доэрти, ошибка Санчеса, 20 января 2025

Вратарь «Челси» устроил нелепейший «привоз». Но команда снова обошла «Манчестер Сити»
Кирилл Закатченко
«Челси» — «Вулверхэмптон» — 3:1
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Лондонский клуб победил в АПЛ впервые за месяц — вовремя подвернулся «Вулверхэмптон».

Программу 22-го тура АПЛ закрыл матч в столице — «Челси» рубился с «Вулверхэмптоном». Вышло результативно и приятно для хозяев.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
20 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Адарабиойо – 24'     1:1 Доэрти – 45+5'     2:1 Кукурелья – 60'     3:1 Мадуэке – 65'    

«Челси», казалось, забыл, как выигрывать в АПЛ. Предыдущая победа лондонского клуба состоялась больше месяца назад — 15 декабря 2024 года. А после этого что-то пошло не так — три ничьих и два поражения. «Вулверхэмптон», в свою очередь, проиграл два матча подряд и оказался в нижней части таблицы. Идеальный соперник, чтобы «Челси» набрал три очка? Кстати, в первом круге столичный клуб раскрошил соперника на выезде — 6:2.

«Челси» стартовал в ураганном темпе. 70% владения мячом, пять ударов — и всё это по итогам пяти минут! Казалось, что у гостей просто нет никаких шансов. Но время шло, а «Челси» не забивал. «Вулвз» соорудили к первой половине тайма только один невнятный удар (его автором стал Матеус Кунья), а их контратакам не хватало остроты. В целом гости выглядели на старте матча очень тоскливо.

«Челси» впервые за месяц победил в АПЛ

«Челси» впервые за месяц победил в АПЛ

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Первый гол «Челси» — следствие рикошета от футболиста «Вулверхэмптона». Тосин Адарабиойо оказался в нужном месте и спокойно переиграл вратаря. Боковой судья поднял флажок, но футболист «Челси» сразу погрозил ему пальцем, мол, никакого офсайда. Повторы подтвердили: Тосин был в правильном положении. Судьи отменили первоначальное решение, и «Вулвз» начали с центра поля. Да, «Челси» повезло с рикошетом, но команда играла лучше на этом отрезке.

Гости осмелели под конец первого тайма, а активность хозяев заметно снизилась. Судья добавил шесть минут (во многом из-за того, что Мойсесу Кайседо долго оказывали помощь), и «Вулвз» воспользовались этим. Отдельный привет вратарю «Челси» Роберту Санчесу: он выпустил мяч из рук после навеса с углового, а Мэтт Доэрти воспользовался таким подарком. Кажется, у Андре Онана появился конкурент в борьбе за звание главного вратарского фейла тура.

Где сейчас бывший талант «Челси»:
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Гости забили первым же ударом в створ. До перерыва они владели мячом всего лишь 36% времени и восемь раз коснулись мяча в штрафной площади «Челси» (у хозяев было 23 касания в штрафной «Вулвз»). Сколько ударов нанесли гости за 20 минут второго тайма? Ни одного! И всё бы ничего, но хозяева к этому моменту забили ещё парочку.

Сначала Марк Кукурелья оказался совершенно один на месте центрального нападающего и вывел «Челси» вперёд. Защитники «Вулверхэмптона» сконцентрировались на других соперниках и откровенно проспали рывок длинноволосого испанца. А ещё через пять минут Нони Мадуэке украл гол у Трево Чалобы. Да, именно так! Мяч и так летел в пустые ворота после удара Чалобы, но Мадуэке внёс его в сетку с полуметра. Кстати, Нони очень любит забивать «Вулвз» — в первом круге у него был хет-трик.

Марк Кукурелья (в синей форме) оформляет победный гол

Марк Кукурелья (в синей форме) оформляет победный гол

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В концовке Санчес реабилитировался за «привоз» в первом тайме. Классный удар Куньи в касание — вратарь в прыжке вытащил мяч, летевший в дальний угол. На большее гостей не хватило. Итак, «Челси» прервал серию без побед в АПЛ. Первый такой приятный повод для фанатов клуба в 2025 году. Помимо этого, команда вернула себе место в топ-4 и обошла по очкам «Манчестер Сити». А «Вулверхэмптон», судя по всему, ждёт тяжёлая борьба за выживание.

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