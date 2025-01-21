«Зенит» спасает французский топ-клуб. Трансфер Луиса Энрике — больше, чем вы думаете

«Зенит» объявил о подписании контракта с Луисом Энрике, а это значит, что клуб уже получил международный трансферный сертификат. А ещё — что сумма, на которую договорились обе стороны, уже ушла с петербургских счетов. В этот момент наверняка выдохнули в одном европейском городе. «Лион», согласно данным L'Équipe, получит € 33 млн за сделку. При этом, по информации «Чемпионата», сумма трансфера — € 30 млн, плюс € 2 млн клуб, продающий футболиста, может получить в качестве бонусов.

Стоп. Энрике же играл за «Ботафого». При чём здесь вообще «Лион»?

Всё так. Но есть один многозначительный нюанс: у «Ботафого», «Лиона», а ещё у бельгийского «Моленбека» один владелец — американский бизнесмен Джон Текстор. В декабре 2022-го он стал мажоритарным акционером французского клуба, который уже к тому моменту был в плохом финансовом положении. Обозначим сразу: с Текстором лучше не стало. Он хоть и обещал закрыть долги, вкинуть собственные деньги, но сделано было мало. Клуб существовал за счёт продаж лидеров и умудрялся договариваться с местными надзорными органами. «Лион» давно под особым присмотром из-за долгов, и перед каждым сезоном клуб обещают скинуть в Лигу 2. Но в итоге руководство кого-то продаёт, предоставляет финансовые гарантии и доигрывает сезон.

ФК «Лион» Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Однако в этот раз возникли проблемы. Летом «Лион» расщедрился и закупился почти на € 140 млн. Естественно, это не были деньги Текстора. По плану продажи должны были перебить эту сумму, а Текстор — выйти в плюс. Но неожиданно большинство игроков «Лиона» оказались не востребованы на рынке. Поэтому на клуб вновь вышел финансовый регулятор (DNCG) и сообщил, что им нужны гарантии.

Клубу дали время, но там, похоже, особо не заморачивались. А в ноябре последовали первые санкции — на «Лион» наложили запрет на регистрацию игроков и на год обязали ограничить зарплатный фонд. Ещё клуб получил понижение в классе — условное. Текстор собрал пресс-конференцию и заявил, что клуб не выбросят в Лигу 2. И намекнул, что если для этого нужно будет расстаться с пятью-шестью игроками, то они это сделают.

Зимой клуб продал футболистов примерно на € 30 млн. Однако этого явно было недостаточно. Клуб уже собирался продавать своего лидера — нападающего Эрнеста Нуаму. Но узнал, что «Ботафого» готовит крупную сделку. Поэтому трансфер поставили на паузу. И теперь ждут денег, которые либо придут на их счёт напрямую от «Зенита», либо окажутся там через «Ботафого».

Для управление клубами Текстор создал Eagle Football. Там всё общее

Американец любит быть в центре внимания. Он постоянно высказывается на разные темы, например, по выборам в США. А когда «Ботафого» выиграл Кубок Либертадорес, Текстор выложил в соцсетях переписку с президентом «ПСЖ», где тот писал, что Джон ничего не понимает в футболе.

Джон Текстор Фото: Buda Mendes/Getty Images

Но главное — Текстор создал компанию Eagle Football — единый фонд, который управляет его основными футбольными активами. Туда входят «Лион», «Ботафого» и «Моленбек». В списке был и «Кристал Пэлас», однако не так давно основные акции клуба были проданы. Как раз для того, чтобы помочь «Лиону». По сути, эти три клуба создают внутри себя отдельную мультивселенную, где всё общее. Когда год назад «Ботафого» нужны были деньги на трансферы, использовали в том числе ресурсы французского клуба, которых и так было немного. Теперь бразильцы отдают долги. В том числе за счёт трансфера Энрике.

Интересно, что в «Зените» не назвали итоговую сумму, заплаченную за бразильца. Так что сумму, которую получит «Лион» от официальных лиц, мы, похоже, не узнаем.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «Под словом «сбалансированная» я могу сказать, что это 40, 10 и 50, либо сказать, что это 30, 20 и 10, либо что это 10, 5 и 5. Есть определённая финансовая конфиденциальность. Это сбалансированная сделка, и с учётом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет. Ещё хотел бы обратить внимание, вот говорят: рыночная стоимость футболиста такая-то, ссылаясь на Transfermakt. Хорошо известно, что у этого ресурса нет гарантированной трансферной оценки футболиста. Это индикативная оценка, и сделки, которые проходят, очень часто отличаются от того, что есть на этом ресурсе».

Однако полученных средств, похоже, хватит «Лиону», чтобы временно решить свои проблемы. Так что теперь французы точно могут благодарить «Зенит».