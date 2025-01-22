«Спартак» и «Краснодар» обязаны ответить «Зениту»

«Зенит» разрушил окрепшую стену трансферного молчания. С декабря топ-клубы жили лишь слухами – никто и никого не подписывал. Словно ждали, кто сломается первым. Это сильно раздражало болельщиков и, вероятно, главных тренеров. Ведь сборы начались, а новичков нет. И как потом их встраивать в игру? В Петербурге решили, что ждать больше нет смысла. И всё-таки осуществили первый и вряд ли последний переход. Луис Энрике не только разнообразит атаку, где примерно с 6-го тура возникали сложности, но и решит несколько мотивационных проблем других игроков. Причём кардинально. Ведь в Бразилию отправится Артур, который за год так не оставил внятного впечатления. Зато забил «золотой» гол. А с лета там же будет играть Вендел: мужчина давно просился на родину, и вскоре его цель осуществится. Осталось потерпеть пару месяцев. А ещё желательно поиграть в футбол.

Получается, три сделки внутри одной большой. И это не финал. Клуб наверняка продолжит поиск правого защитника и, возможно, зацепит кого-то в центр поля. Если, конечно, на рынке будут игроки требуемого типа. Да, по целесообразности перехода Энрике могут возникать вопросы. Неизвестно, как он адаптируется, будет ли оправдывать вложенные средства и поможет ли в завоевании титула. Но пока с одним фактом трудно спорить: «Зенит» продуктивен на трансферном рынке. Может, хотя бы это взбодрит остальных?

Потому что у них с каждым днём всё тоскливее. Но это если верить новостям. Сколько «Спартак» уже толкается за Пабло Солари? Первые новости пришли ещё в декабре. Их подтверждал агент, рассказывая. что клуб сделал предложение. Но прошло больше месяца. В каком статусе переговоры? Доподлинно не может объяснить даже представитель игрока. В любом случае – стороны точно не близки к сделке.

Пабло Солари Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Хорошо, может, Солари просто не тот человек, который нужен «Спартаку». Не первая опция. Тогда в медиа пошла информация про Ивана Илича. Сценарий похожий: игрок якобы нужен «Спартаку», нравится Станковичу, осталось просто договориться. Проходит пару дней – и появляется куча причин, почему это сделать сложно. Сумма трансфера, зарплата, агентские, даже травма. Да, причины весомые. Но, может, игрок действительно не вписывается в трансферные бюджеты, и тогда нет смысла тратить на него время?

По остальным кандидатурам, если верить инсайдам, пока нет и такого движения. Зато «Спартак» уверенно избавляется от футболистов. Клуб уже покинули Виллиан Жозе и Томаш Тавареш. Скоро к ним присоединится Александр Селихов. Да, мы видим, что клуб и новый спортивный директор умеют подписывать соглашения о расторжении контрактов. Теперь же хочется увидеть трансферы. Желательно статусные. Ведь даже если предположить, что переговоры по кому-то из кандидатов уже активно идут, то потребуется время на разные формальности. А значит, потенциальный новичок, похоже, пропускает первый сбор. Если руководство не ускорится – то и второй.

У «Краснодара» всю трансферную движуху словно поставили на паузу. В декабре и начале января выходило полно инсайдов: звучали фамилии Осипенко, Пальцева, кучи бразильцев, но в последнюю неделю нет даже их. С кем-то клуб, очевидно, не договорился по финансам, с кем-то – по каким-то другим причинам. Но что дальше? Расслабиться, смотреть, как усиливается соперник, и ничего не делать? «Краснодар», если кто-то забыл, лидер чемпионата. Следовательно, для внутренней уверенности им желательно пригласить игрока если не аналогичного Энрике уровня, то хотя бы приблизиться к этому. Иначе пока Питер будет закупаться под весенний взлёт, остальные станут смотреть и молча завидовать.

Для интриги это просто кошмарно. Так что надежда только на одно: большая покупка «Зенита» должна максимально замотивировать руководство клубов-конкурентов. Давно пора выходить на рынок с серьёзными деньгами и предложениями. Иначе на весну можно даже не собираться.