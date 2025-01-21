«Уверен — и в Европе смогу зажечь». Зачем «Наполи» талант из Махачкалы?

«Наполи» думает о пополнении из РПЛ! Как сообщает Sport24, итальянцы следят за полузащитником махачкалинского «Динамо» Абакаром Гаджиевым. 20 января представители неаполитанцев приехали на сбор российского клуба в турецкой Алании. Они посетили тренировку «Динамо», а после пообщались с 21-летним Гаджиевым.

Генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов подтвердил Metaratings интерес к футболисту из Европы. Но дополнительных комментариев по ситуации с «Наполи» не дал: «Могу сказать, что к нему есть интерес из европейских клубов. Не хотел бы комментировать именно про «Наполи», чтобы не создать лишний радар. Давайте оставим это со знаком вопроса. Если скажу, что правда, то придётся дальше рассказывать». Видимо, босс «Динамо» посчитал, что тишина — лучший спутник сделки.

Абакар Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна также не опроверг факт интереса клуба к Гаджиеву. Однако он отметил, что сейчас работа над трансфером не ведётся. «Гаджиев в «Наполи»? Это неправда, мы не рассматриваем его трансфер», — цитирует Манну «РБ Спорт».

Чем же Гаджиев заинтересовал «Наполи»?

Гаджиев — воспитанник махачкалинского «Динамо». А за основу команды Абакар выступает с января 2021 года. За это время он провёл 108 матчей: наколотил 28 мячей и оформил 21 ассист. Приличные показатели. В нынешнем сезоне тренер «Динамо» Хасанби Биджиев использует Гаджиева на правом фланге атаки/полузащиты. Хотя тепловая карта Абакара показывает, что футболист работает и на других участках поля. Плюс для тренера «Наполи» Антонио Конте, который ценит работоспособность выше таланта.

Тепловая карта Абакара Гаджиева в сезоне-2024/2025

В сезоне-2024/2025 Гаджиев провёл 17 матчей в РПЛ и забил один мяч. Абакар влетел в основу «Динамо» в середине первой части чемпионата (с 7-го по 12-й тур выходил в старте). Хотя ближе к паузе снова сел на скамейку. Возможно, из-за того, что лучшие навыки Гаджиева раскрываются в атаке. Всё же «Динамо» борется за выживание, клуб первоочерёдно думает о надёжной обороне.

Да и в интервью «Чемпионату» Абакар рассказал, что его сравнивают с атакующими звёздами: «Кто-то сравнивал с Ди Марией, кто-то — с Асенсио, Роббеном и другими левоногими футболистами. С Ди Марией мы немного похожи внешне, а «Асенсио» называли из-за штрафных ударов». Ждём, что Гаджиев достигнет их уровня.

Судя по заявлениям, этой зимой Гаджиева ждать в Неаполе не стоит. Но клуб привык работать на будущее. Талантливый футболист за, вероятно, небольшую сумму (стоимость по оценке Transfermarkt — € 600 тыс.) — почему бы и не забрать? Тем более сам Гаджиев мечтает оказаться в Европе.

Абакар Гаджиев полузащитник «Динамо» Махачкала «Я с самого начала мечтал попасть в топ российского футбола. Но это не предел. Уверен, что я и в Европе смогу заиграть и зажигать, если не сбавлю оборотов. Но это уже следующая мечта».



Хотя Абакар признавался, что предпочтёт транзит из РПЛ в топ-5 через другие европейские лиги: «Если сразу перейти в топ-5 лигу, можно не уловить уровень футбола. Лучше попасть туда через трамплин». Но интерес «Наполи» легко может изменить планы.