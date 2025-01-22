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ПСЖ — Манчестер Сити: прямая онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги чемпионов, где смотреть онлайн, 22 января 2025

Суперматч за плей-офф Лиги чемпионов! «ПСЖ» и «Сити» пытаются спастись от провала. LIVE
Никита Паглазов
«ПСЖ» — «Манчестер Сити». LIVE
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Вполне вероятно, что кто-то из двух топ-клубов не пройдёт в следующий раунд. Следим за игрой тура в ЛЧ вместе!

Друзья, всем привет! В самом разгаре 7-й тур Лиги чемпионов. Да, при новом формате главный еврокубок активничает даже в январе. А сегодня, 22 января, нас ждёт настоящий суперматч.

«ПСЖ» и «Сити» находятся в аномальном положении. Все привыкли, что эти команды — среди фаворитов Лиги чемпионов. «Сити» этот турнир выиграл два года назад, а парижане меньше года назад едва не вышли в финал. Но сейчас всё иначе. Перед стартом тура «Манчестер» набрал всего восемь очков и находился внизу топ-24, что гарантирует лишь проход в предварительный раунд. У «ПСЖ» дела ещё хуже: место за пределами зоны плей-офф и скромные семь очков.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же спасётся и сохранит шансы на плей-офф Лиги чемпионов? За матчем «ПСЖ» — «Манчестер Сити» предлагаем следить в традиционном онлайне на «Чемпионате». Присоединяйтесь!

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