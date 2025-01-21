За чем следить 22 января: 1/4 финала Australian Open — 2025, Овечкин — в НХЛ, яркие матчи общего этапа Лиги чемпионов, а ещё регулярка КХЛ!

Топ-матчи среды: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» в ЛЧ, Синнер — де Минор в теннисе и хоккей

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2025, среда. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мичков наберёт очки в третьем матче подряд?

Матвей после небольшого затишья вновь штампует очки в НХЛ – в последних пяти матчах он совершил четыре результативных действия, оставшись без них лишь в игре с «Айлендерс». Любопытно, что та встреча была единственной на этом отрезке, которую «Филадельфия» проиграла. Получится ли у Мичкова продлить серию с очками, а у «Флайерз» – с победами?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: наберёт ли Артемий Панарин 50-е очко в сезоне?

До отметки в полсотни результативных действий форварду «Рейнджерс» осталось всего два очка. Панарин готовится стать четвёртым россиянином, преодолевшим эту отметку – после Никиты Кучерова, Кирилла Капризова и Кирилла Марченко. Сможет ли Хлебушек сделать это уже в предстоящей игре?

🏒5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2025, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждём очередной гол Овечкина?

В последнее время Александр чередует безголевые матчи с голевыми – предыдущая игра с «Питтсбургом» для него закончилась без точных бросков. К встрече в Эдмонтоне Овечкин подготовился по-особенному – сходил в местный музей и сфотографировался с экипировкой Уэйна Гретцки, отдав дань уважения Величайшему. Настало время догонять его в снайперской гонке всех времён.

🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 8), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: победит ли де Минор действующего чемпиона АО и первую ракетку мира?

Первая ракетка мира Янник Синнер всё ближе к защите прошлогоднего титула на Australian Open. Чтобы пробиться в полуфинал нынешнего розыгрыша, итальянцу необходимо справиться с любимцем австралийской публики Алексом де Минором. Теннисисты ранее встречались девять раз, и во всех случаях сильнее был Янник, причём последний раз — в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024. Отметим, что в случае, если всё же успеха в Мельбурне добьётся де Минор, то он впервые окажется в полуфинале ТБШ и попутно подвинет Даниила Медведева на восьмое место в рейтинге ATP. Кто бы ни стал победителем в среду, дальше ему играть с кем-то из пары Бен Шелтон — Лоренцо Сонего.

🏒17:00: «Автомобилист» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Автомобилист» продлит победную серию до семи матчей?

Екатеринбуржцы в 2025 году в большом порядке – после поражения от «Трактора» в первой встрече года команда Николая Заварухина одержала шесть побед подряд, в том числе в играх со «Спартаком», «Салаватом» и набравшим ход минским «Динамо». «Авангард» до недавнего времени шёл на такой же серии, но их на днях остановил тот же «Салават» – смогут ли «ястребы» так же остановить «Автомобилист?

Вратарь екатеринбуржцев был признан лучшим на прошлой неделе: КХЛ определила лучших игроков 19-й недели сезона-2024/2025

🏒17:00: «Трактор» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Трактор» одержит пятую победу подряд?

Челябинцы продолжают удерживать реальное лидерство в Восточной конференции, хоть по потерянным очкам их и опережают «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым». А помогает им в этом серия из четырёх побед, одна из которых была как раз над новосибирцами на их площадке. Возьмёт ли команда Бенуа Гру два очка у «Сибири» и на своём льду?

⚽️ 23:00: «Милан» — «Жирона», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Милан» заберётся в топ-8?

«Милан» уступил в двух стартовых турах ЛЧ, а затем выдал серию из четырёх побед. Шансы на выход в 1/8 финала остаются неплохими. Но для этого необходимо в предстоящем туре побеждать «Жирону». Каталонцы уже вряд ли окажутся даже в 1/16 финала. Но бой дадут обязательно.

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⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Арсенал» гарантирует себе место в 1/8 финала?

«Арсенал» близок к выходу в 1/8 финала ЛЧ напрямую. В случае победы над загребским «Динамо» команда Микеля Артеты на 99% гарантирует место в топ-8. Не самая тяжёлая задача. Хотя нынешняя форма лондонцев и проблемы с травмами оставляют шансы хорватам. Даже на «Эмирейтс».

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Ред Булл Зальцбург», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Реал» станет ближе к стыкам?

Удивительная история с действующим обладателем ЛЧ складывается в нынешнем розыгрыше. «Реал» уже вряд ли попадёт в итоговые топ-8, да и место в топ-24 ещё нужно забронировать. Мадридцам необходимо побеждать в следующем туре «Ред Булл Зальцбург». Решаемый вопрос, но нужно приложить усилия. «Реал» уже совершил несколько осечек, играя не на 100%.

История Карло в «Мадриде» близка к завершению: Анчелотти принял решение покинуть «Реал» по завершении этого сезона — Onda Cero

⚽️ 23:00: «Фейеноорд» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Бавария» в борьбе за место в топ-8

«Бавария» всего на одно очко отстаёт от топ-8 группы ЛЧ. Всё в руках мюнхенцев. Две победы в оставшихся двух турах наверняка гарантируют прямой выход в 1/8 финала. Да и в следующем матче «Баварию» поджидает не самый тяжёлый соперник — «Фейеноорд». Да, встреча пройдёт в Нидерландах, однако гости все равно обязаны побеждать. «Бавария» набрала неплохой ход и не должна испытать проблем.

«Бавария» сохранит важного игрока и не отдаст его «Реалу»: Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией», трансфер в «Реал» сорвался — The Athletic

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 7-й тур

Интрига: ключевой матч для команд на общем этапе ЛЧ

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» далеки от мест в топ-8 таблицы. Команды наверняка ждут стыки! А кого-то — и вовсе вылет после общего этапа. Парижане, например, сейчас занимают лишь 25-е место. И поражение в следующем туре усложнит задачу просто попасть в следующий раунд. Хотя «Манчестер Сити» обходит «ПСЖ» всего на одно очко. Так что следующий матч — ключевой для будущего клубов в ЛЧ. Одних он приблизит к стыкам, других — к потенциальному вылету.