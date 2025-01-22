«Пеп был занозой в заднице для игроков». Знали о большой дружбе Энрике и Гвардиолы?

Могли тренировать вместе, а теперь встретятся спустя восемь с лишним лет в матче «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В самом ожидаемом матче 7-го тура Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». В этот вечер в Париже мы увидим тренерское противостояние Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолы — легенд «Барселоны», которые в течение пяти лет играли вместе за каталонскую команду, а потом приводили её к победе в Лиге чемпионов как тренеры. Рассказываем о взаимоотношениях двух приятелей, между которыми чуть более полугода разницы (Луис Энрике на восемь месяцев старше).

Гвардиола и Луис Энрике стали партнёрами ещё задолго до того, как объединились в «Барселоне». В 1992-м оба попали в состав сборной Испании на домашнюю Олимпиаду. 21-летний на тот момент Гвардиола выступал за родную «Барсу», а 22-летний Луис Энрике уже год был игроком «Реала» после перехода из воспитавшего его хихонского «Спортинга». В первом же туре испанцы разгромили в Валенсии сборную Колумбии (4:0), а оба полузащитника забили по мячу. Затем хозяева с этим дуэтом в составе выиграли два следующих матча в группе — у Египта и Катара с одинаковым счётом 2:0. В четвертьфинале команда Висенте Миеры выбросила за олимпийский борт Италию (1:0), а в полуфинале — Гану (2:0). В финале же Испания одолела Польшу (3:2), причём Гвардиола ассистировал в первом голе, а Луис Энрике поучаствовал в третьем на 90+1-й минуте, который и стал «золотым».

Почти вся карьера Гвардиолы на высоком уровне связана с «Барселоной». Только после 30, в 2001 году, Хосеп уехал доигрывать и изучать мир в Италию, Катар и Мексику. А Луис Энрике решился на, пожалуй, самый скандальный трансфер из всех возможных — поменял «Реал» на «Барселону», отказавшись продлевать контракт с мадридским клубом. Так летом 1996-го два олимпийских чемпиона стали одноклубниками в столице Каталонии. Поклонники «Барсы» настороженно восприняли приход Луиса Энрике, но экс-игрок «Мадрида» заставил полюбить себя — отыграл за сине-гранатовых восемь сезонов до завершения карьеры.

У Гвардиолы был очень высокий статус в «Барселоне», его ценил великий Йохан Круифф, ушедший с поста главного тренера как раз в 1996-м. Луису Энрике ещё предстояло утвердиться в коллективе. Два хавбека начали совместное выступление в «Барсе» под руководством англичанина Бобби Робсона с победы в Суперкубке Испании над «Атлетико».

Луис Энрике, Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола Фото: EPA/TASS

Гвардиола вёл себя как лидер раздевалки. Иногда это не нравилось Луису Энрику и другим звёздам «Барселоны». Хотя отношения у двух полузащитников были хорошими.

«Он был занозой в заднице для игроков, — вспоминал с улыбкой Луис Энрике. — Фигу и я часто говорили, что он раздражает, что он больной. Пеп много говорил на поле и всегда отдавал приказы. Иногда его болтовня надоедала».

За эти пять лет, будучи партнёрами в «Барселоне», Гвардиола и Луис Энрике завоевали вместе семь трофеев — два чемпионских титула (1998, 1999), два Кубка Испании, один Суперкубок Испании, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. Кстати, в финале Кубка кубков в мае 1997-го «Барса» с Луисом Энрике и Гвардиолой победила «ПСЖ» (1:0). А свой последний матч вместе полузащитники провели в мае 2001-го — за сборную Испании в Израиле.

Луис Энрике (стоит третий слева) и Хосеп Гвардиола (стоит второй справа) в сборной Испании Фото: EMPICS via Getty Images

Луис Энрике раньше завершил карьеру — в 2004 году. Гвардиола задержался на поле ещё на пару лет, а почти сразу после ухода из футбола вернулся в него, чтобы тренировать. Летом 2007-го Пеп возглавил фарм-клуб «Барселоны». Луис Энрике на тот момент ещё не был тренером. Он примет фарм-клуб «Барсы» летом 2008-го, когда Гвардиоле дадут первую команду.

В мае 2008-го два старых товарища сидели вместе в ресторане в портовой зоне Барселоны и обсуждали, как могут улучшить команду, если Луис Энрике войдёт в тренерский штаб Гвардиолы. Но в итоге астуриец отправился в самостоятельное плавание, возглавив молодёжку сине-гранатовых. Хотя, по сути, всё равно работал на Пепа.

За четыре года во главе «Барселоны» Гвардиола выиграл 14 трофеев, включая два чемпионских титула и две Лиги чемпионов. Пока, наконец, весной 2012-го не произнёс что-то вроде «я устал, я ухожу» и не оставил родной клуб, взяв годичную паузу. Луис Энрике на сей раз не дождался его ухода, чтобы подхватить тренерскую эстафету, а принял перед сезоном-2011/2012 итальянскую «Рому». Только в 2014-м астуриец вернулся в Каталонию, чтобы отдать «Барсе» ещё три года карьеры как тренер. Луис Энрике завоевал во главе сине-гранатовых девять трофеев, в том числе два золота Примеры и кубок Лиги чемпионов.

Весной 2017-го Луис Энрике выступил в стиле Гвардиолы — посетовал на усталость из-за давления в «Барселоне» и «сделал ручкой». Пеп публично выразил сожаление по этому поводу, отметив, что клуб теряет специалиста топ-уровня. Между ними вообще немало общего, по крайней мере, с точки зрения футбола. На философии обоих отразились долгие годы выступлений за «Барсу». Пусть даже Луису Энрике и не посчастливилось впитать идеи Круиффа как игроку.

Возглавляя каталонскую команду, Энрике и провёл все свои четыре матча (до сегодняшнего дня) с Гвардиолой. Первая же их встреча была почти что битвой за трофей! Весной 2015 года «Барселона» и «Бавария» Пепа попали друг на друга в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я считаю Гвардиолу тренером №1 в мире вне зависимости от тех титулов, которые он завоевал, — сыпал комплиментами в адрес старого товарища Луис Энрике. — Пеп лучший в своём видении атакующего футбола, с его способностями делать то, что он умеет, с любой командой планеты… Мы с Гвардиолой договорились встретиться в финале в Берлине, однако этого не произойдёт. Игрокам будет приятно снова увидеться с Пепом, но они понимают, что сам матч важнее встречи с бывшим тренером. После игры всегда есть время, чтобы поздороваться».

Луис Энрике и Хосеп Гвардиола Фото: Visionhaus#GP/Corbis via Getty Images

Тем не менее в первом матче на «Камп Ноу» команда Луиса Энрике разнесла «Баварию» — 3:0. Лео Месси набрал 2+1, третий гол забил Неймар. В ответной игре в Мюнхене хозяева победили только со счётом 3:2. «Барселона» забрала путёвку в финал.

Ещё через полтора года «Барса» Луиса Энрике попала на «Манчестер Сити» Гвардиолы. Журналисты рассказывали, что перед первой игрой на «Камп Ноу» в октябре 2016-го два тренера тепло обнялись в подтрибунном помещении, немного поболтали и затем отправились к полю. Луис Энрике назвал Пепа в интервью «хорошим другом», однако опять устроил ему вечер кошмаров. Сине-гранатовые разгромили соперника со счётом 4:0. Месси на сей раз набрал 3+1, а последний гол снова забил Неймар. Правда, через пару недель «Ман Сити» взял дома реванш — 3:1.

Более восьми лет прошло с тех пор, как команды этих тренеров встретились в последний раз. Но, конечно, бывшие звёзды «Барселоны» не забывали друг о друге. Например, в 2019 году, когда ушла из жизни девятилетняя дочь Луиса Энрике Ксана, каталонец публично поддержал семью астурийца. На одной из предматчевых пресс-конференций Гвардиола сказал:

«Позвольте мне начать пресс-конференцию со своего слова. От имени семьи «Сити» и от себя лично выражаю искренние соболезнования Луису Энрике, его жене и родителям в связи со смертью Ксаны. Мы знали, что она нездорова, но всегда хочется верить, что всё будет хорошо. У меня нет слов, я не знаю, что сказать. Вы пытаетесь найти объяснения, но их нет для смерти девятилетней девочки. Я надеюсь вскоре увидеть Луиса и сказать ему, как сильно его люблю».

Во время ЧМ-2022, когда сборную Испании Луиса Энрике критиковали за игровые недостатки, а самого тренера — за стримы на Twitch, Гвардиола с юмором ответил на вопрос о своём бывшем партнёре по «Барселоне»: «Дёргается ли Луис Энрике? Я знаю, что он отлично проводит время в Twitch. Вот он какой, Луис Энрике».

Впрочем, отношения Гвардиолы с Луисом Энрике, возможно, не всегда были безоблачными. После того как экс-тренер сборной Испании принял «ПСЖ», появилась информация, что между ним и Пепом возникло напряжение. Причиной стало желание Луиса Энрике подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, которого не хотел отпускать Гвардиола. Согласно инсайду El Nacional, каталонцу совсем не понравились попытки Парижа переманить португальца. Он якобы надеялся, что Луис Энрике не будет вести переговоры о трансфере из уважения к нему.

Как бы то ни было, Бернарду Силва остался в «Манчестер Сити». Возможно, никакого конфликта между тренерами и не было. «Пеп Гвардиола? Его представление о футболе — замечательное. Как и моё», — говорит Луис Энрике перед матчем «ПСЖ» и «Ман Сити» в Париже.

Ещё одну историю несостоявшегося тренерского дуэта Луис Энрике — Гвардиола рассказал несколько лет назад для Sport.es бывший спортивный директор «Химнастика» Хосе Сикарт. Оказывается, в 2006 году он договорился с Луисом Энрике, что тот начнёт тренерскую карьеру в команде Сегунды. Луис Энрике согласился, причём готов был тренировать даже бесплатно — ради опыта, но с одним условием: клуб выплатит компенсацию в случае досрочного увольнения до конца сезона. Более того, Луис Энрике предложил в качестве второго члена тренерского штаба Гвардиолу, завершавшего карьеру игрока! Представляете этот дуэт на скамейке «Химнастика»? Однако руководство клуба сделало выбор в пользу другого кандидата, видимо, более опытного и квалифицированного.