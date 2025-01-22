«Мы пережили унижение». Последний раз «ПСЖ» лишился плей-офф ЛЧ из-за ЦСКА

«ПСЖ» находится в тяжёлом положении — 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Пока французский клуб пролетает мимо плей-офф, поскольку там окажутся только 24 команды. Да, впереди ещё два тура, однако ближайший матч «ПСЖ» проведёт дома с «Манчестер Сити», что вовсе не гарантирует победу. Последний раз парижане не выходили в плей-офф ЛЧ в сезоне-2004/2005. Тогда команду туда не пустил ЦСКА.

Перед заключительным туром парижане находились на второй строчке в таблице группы с пятью очками. Столько же было у «Порту», но французский клуб опережал португальцев по дополнительным показателям. ЦСКА, в свою очередь, замыкал таблицу квартета — четыре очка после пяти туров. «ПСЖ» достаточно было сыграть не хуже «Порту» (встречавшегося с «Челси»), чтобы выйти в 1/8 финала. Армейцам нужна была только победа. В противном случае красно-синие заняли бы последнее место в квартете, так как даже в случае ничьей уступали «Порту» по личным встречам.

Матч в Париже состоялся 7 декабря 2004 года. ЦСКА месяц назад завершил выступления в чемпионате России, но уступил золотые медали «Локомотиву» (отстал на одно очко). Через пару недель армейцы проиграли дома «Порту» (0:1) в Лиге чемпионов, так что в столицу Франции они ехали не в лучшем настроении.

Интересно, что перед матчем главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева спросили о будущем капитана московского клуба Сергея Семака. Ранее появились разговоры, что руководство якобы выставляет на трансфер группу футболистов, в число которых входит полузащитник. Газзаев всё опроверг и подчеркнул, что Семак нужен ЦСКА.

ЦСКА в меньшинстве забил два мяча в ворота «ПСЖ» Фото: Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

Казалось, преимущество было на стороне «ПСЖ». Команда расположилась чуть выше в таблице, а соперник находился без серьёзной игровой практики в течение пары недель. Но та встреча стала бенефисом Семака. Сергей открыл счёт после передачи Вагнера Лава — россиянин здорово сыграл на опережение. Правда, чуть позже Фабрис Панкрат оказался первым на добивании и восстановил равенство. На перерыв команды ушли при счёте 1:1, а в параллельном матче «Порту» проигрывал дома «Челси». Идеальный расклад для «ПСЖ». ЦСКА же при таком варианте развития событий оставался на последнем месте.

Через 10 минут после перерыва армейцы остались вдесятером — судья отправил в раздевалку Дейвидаса Шембераса. ЦСКА обязательно нужно было побеждать, а тут ещё соперник получил численный перевес. Армейцам повезло, когда мяч после удара Педру Паулеты пролетел мимо дальнего угла. И чуть позже ЦСКА перевернул игру. Быстрая атака, заблокированный удар Вагнера, добивание от Семака. В Португалии хозяева отыгрались, и при таком раскладе ЦСКА и «ПСЖ» поменялись местами. Армейцы поднялись на вторую строчку, а парижане рухнули на последнюю.

Через шесть минут поймавший кураж Семак обыграл несколько соперников и положил мяч в дальний угол. Хет-трик! Два гола в меньшинстве помогли ЦСКА подняться на второе место в группе. К сожалению, «Порту» забил второй мяч в концовке и потеснил армейцев со второй строчки. А «ПСЖ» в итоге завершил групповой этап на последнем месте.

«Огромное разочарование! «ПСЖ» был хозяином своей судьбы перед заключительным туром, а в итоге оказался на последнем месте. Семак забил три мяча и стал палачом французского клуба. Вечер, который хочется поскорее забыть! Редкий случай, когда гости покидали стадион «Парк де Пренс» под аплодисменты публики. ЦСКА безраздельно доминировал до первого мяча Семака. Казалось, гол Панкрата сделал гостей совершенно аморфными, а «ПСЖ» стало намного лучше. Но ЦСКА показал высокий уровень, несмотря на удаление и отсутствие официальных матчей в течение двух недель. Сегодня вечером «ПСЖ» встретился с более сильным соперником», — гласила статья на французском сайте histoiredupsg.fr.

Сергей Семак (в центре) принимает поздравления с голом Фото: Getty Images

Франсис Грай, президент «ПСЖ»: Тяжело проигрывать, особенно после того, что мы обещали болельщикам. Сегодня мы пережили унижение. Но я не считаю, что во всём виноват тренер. Было печально видеть, как болельщики освистывают наших футболистов и аплодируют гостям. Однако соперник заслужил это».

Вахид Халилходжич, тренер «ПСЖ»: «Огромное разочарование. Команда хорошо отреагировала на первый пропущенный мяч. Она смотрелась здорово вплоть до удаления в составе ЦСКА. После этого футболисты перестали играть и просто наблюдали за тем, что делает соперник. Не могу объяснить, что произошло. Мне жаль болельщиков, но после такого матча мы не заслужили большего, чем последнее место в группе».

Лионель Летизи, вратарь «ПСЖ»: «Команда получила сильный удар по голове. Очень тяжело принять итоговый результат. Когда ЦСКА забил второй мяч, мы закончили играть. Возможно, «ПСЖ» мог рассчитывать на ничью, но не более того. Соперник просто играл лучше нас».

L’Equipe: «Позор — этим словом можно охарактеризовать всё, что происходит с «ПСЖ». Последнее место в группе — логичный итог кампании в Лиге чемпионов. У ЦСКА и футболисты лучше, и организация игры на приличном уровне».

Не будь этих трёх голов Семака, ЦСКА не занял бы третье место в группе и не оказался бы в плей-офф Кубка УЕФА. Соответственно, и не было бы той самой легендарной победы в турнире спустя несколько месяцев. Правда, её армейцы одержали уже без Семака. Впечатлённый такой игрой россиянина «ПСЖ» купил его за € 2,5 млн в начале 2005 года. Кстати, Семак ярко проявил себя и в первом матче с «ПСЖ» (2:0) — забил мяч и заработал пенальти. А вот в столице Франции у россиянина получилось гораздо хуже (один гол в 31 матче). «ПСЖ» с того момента выходил в плей-офф ЛЧ 12 раз подряд. Но получится ли в 13-й?