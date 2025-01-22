«Его талант меня пугает». ЦСКА близок к покупке восходящей бразильской звезды

ЦСКА близок к первому трансферу в зимнее окно. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб почти договорился с «Фламенго» о переходе Лоррана. 18-летний бразилец – атакующий полузащитник, который может действовать как в центре поля, так и на флангах.

«Сумма трансфера должна составить меньше € 8 млн. В ЦСКА уверены, что смогут дожать сделку и заключить её максимум на следующей неделе», – сообщил источник «Чемпионата».

Ранее бразильский журналист Вене Касагранде написал, что сам Лорран согласился на предложенные ЦСКА условия – зарплату в размере $ 1 млн в год. Кроме того, по его же информации, «Фламенго» владеет только 70% прав на полузащитника, а остальные 30% принадлежат «Мадурейре». Топ-клуб из Рио-де-Жанейро должен будет поделиться деньгами с маленьким. Агент игрока Тьяго Фрейтас, комментируя для «Чемпионата» будущее Лоррана, не стал опровергать факт переговоров с армейцами, но ответил туманно: «Интерес – это не переговоры, а переговоры – не сделка».

Ожидая развязки этой трансферной истории, рассказываем о будущем новичке ЦСКА. Судя по всему, с армейцев снимут трансферный бан, который был наложен на клуб из-за долга «Херенвену» за Чидеру Эджуке.

Лорран – уроженец Рио-де-Жанейро. Уже в восемь лет он обратил на себя внимание в составе детской команды из социального проекта, которым руководил тренер Пауло Соарес. Мальчик выделялся на фоне остальных тем, что хорошо играл левой ногой. К 13 годам Лорран стал проявлять больше усердия на тренировках и прогрессировал. В результате в 2019-м он попал в академию «Мадурейры».

Ещё через год на Лоррана положили глаз скауты «Фламенго», и вскоре парень оказался в школе топ-клуба. Поначалу ему недоставало физических качеств, но во время пандемии коронавируса, тренируясь самостоятельно по полученной от «Фла» программы, полузащитник здорово прибавил. Сейчас это достаточно крепкий физически футболист ростом 180 см.

«Этот мальчик – феномен. У него очень высокий потенциал. Невероятно талантливый. Настолько, что меня это даже пугает. В 15 лет Лорран стал расцветать. Он быстро начал играть в моей команде U17, а потом я забрал его с собой в U20», – рассказывал тренер Марио Жорже.

В январе 2023-го Лорран дебютировал в первой команде «Фламенго». Свои первые четыре матча за основу полузащитник провёл в чемпионате штата Рио-де-Жанейро – Лиге Кариока. Уже во второй игре забил первый мяч на профессиональном уровне в ворота «Бангу». В возрасте 16 лет 6 месяцев 20 дней воспитанник «Фла» побил рекорд – стал самым молодым автором гола в истории клуба. Лоррана продолжили привлекать к тренировкам с основой, но в более серьёзных турнирах он в том году не играл. Зато победил в чемпионате Бразилии U20 с молодёжной командой «Фламенго» и сыграл на чемпионате мира за сборную U17.

В прошлом сезоне Лорран стал полноценным игроком главной команды «Фламенго», хотя и молодёжке помог – выиграл с ней Кубок Либертадорес U20 (в финале с «Бока Хуниорс» забил гол и сделал голевую передачу). Многообещающему полузащитнику доверял экс-тренер сборной Бразилии Тите. Лорран четыре раза вышел на замену во «взрослом» Кубке Либертадорес и сыграл 19 матчей, включая восемь в стартовом составе, в бразильском чемпионате. Забил один гол, отдал одну голевую передачу.

Лорран Фото: Wagner Meier/Getty Images

Конечно, не всё было так просто. Стать звездой «Фламенго» в 17-18 лет у Лоррана не получилось. Его игре недоставало стабильности, что вполне естественно для такого возраста. После одного из матчей, когда зрители освистали Лоррана, Тите сказал:

«Это огромный талант – поддержите его. Если мальчика освистывать, то он «утонет» и не будет давать результат. А любовь поможет ему почувствовать себя сильнее… Лоррану нужны зрелость и стабильность. Этого можно достичь только за счёт регулярной игровой практики и тренировок».

С мудрым Тите не поспоришь. Лорран – очень одарённый футболист, он в определённой мере сочетает в себе качества центрхава и вингера, поэтому может исполнять обе роли. У будущего новичка ЦСКА есть пас, есть дриблинг, есть способность «взорваться» и уйти от соперника с места. Разумеется, фирменная бразильская техника. Эту пластику ни с чем не спутаешь.

В среднем за 90 минут в чемпионате Бразилии сезона-2024 Лорран отдавал 36 передач с 82% точности, в том числе 24 — на половине поля соперника и 16 — на чужой трети. Под удар – 1,75 паса. Полузащитник наносил 2,3 удара, в створ – 1,1. Совершал 2,9 обводки. Что касается оборонительных действий, то у Лоррана 2,4 отбора, 0,3 перехвата и 0,8 заблокированной передач. Он выигрывал 46% единоборств.

В прошедшее летнее окно бразильские СМИ сообщали, что «Зенит» готов продать «Фламенго» Клаудиньо при одном условии – клуб из Рио-де-Жанейро должен включить в сделку приоритетное право выкупа Лоррана. Ранее чемпионы России поступали так в истории с трансфером Педро из «Коринтианса» и вскоре воспользовались возможностью выкупить вингера. Но Клаудиньо никуда не ушёл, так что Лорран, вероятно, доедет до Санкт-Петербурга уже в форме ЦСКА.