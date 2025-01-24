Из свободных агентов можно собрать целую команду. Кто ещё вернётся в РПЛ?

Трансферное окно в РПЛ открылось 23 января. А многие клубы ещё до этого подписали игроков. Всё в стандартном режиме: «Зенит» смотрит на бразильцев, «Акрон» – на балканцев, «Пари НН» – на тех, кого знают немногие. Некоторые вообще молчат. Хотя, может, именно официальное открытие регистрационного периода подтолкнёт клубы к началу продуктивной работы.

Напоминание: тратить деньги, чтобы получить хорошего игрока не всегда обязательно. Можно «посетить» рынок свободных агентов, где тоже реально найти потенциально неплохой лот. В России подбор игроков весьма неплох, хоть и состоит преимущественно из тех, кто без команды ещё с лета.

Вратари: без дела три бывших голкипера сборной

Удивительная ситуация, но Маринато Гильерме, Антон Шунин и Сослан Джанаев до сих пор не нашли себе клубы. Экс-вратарь «Локо» и чемпион России и вовсе не выходил на поле с 29 октября 2022 года. А без контракта он с лета 2024-го. Тогда же Маринато сказал, что собирается продолжать, и объявил, что рассматривает предложения из России и Бразилии – но дальше тишина.

Уже осенью посыл Гильерме изменился. Он признался, что, скорее всего, завершит карьеру. Но при этом финального подтверждения этому до сих пор не поступило. Вероятно, нынешний период – последнее окно возможностей в карьере 39-летнего игрока. При этом никаких слухов об интересе клубов РПЛ к нему не было. А в Первую лигу такой статусный в прошлом спортсмен ехать вряд ли готов.

Маринато Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Антона Шунина немного другая ситуация. Ещё весной 2024 года он играл за «Динамо», а потом с удивлением узнал, что клуб не хочет продлевать с 37-летним футболистом контракт. Смирился, однако заканчивать тоже не захотел. Ждал предложений, но подходящие не пришли. Значит – перенёс разговор на зиму. В ноябре Антон подтвердил, что в отличной форме и ожидает вариантов. Самое время для их появления.

Антон Шунин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сослан – самый молодой из тройки, хотя всё это условно – он родился на несколько месяцев позже Шунина, и вскоре ему исполнится 38 лет. Летом 2024-го Джанаев покинул «Балтику» – и с тех пор тишина. В публичном поле Сослан традиционно немногословен. Но заявил, что если завершит карьеру, то сам об этом объявит. Так что пока не вычеркиваем и его из списка кандидатов для клубов чемпионата России.

Защитники: на рынке – два чемпиона России

Здесь выбор ещё больше. С разных позиций и возрастов. От двух чемпионов России – Марио Фернандеса (у бразильца и вовсе три титула) и Мацея Рыбуса до двух экс-игроков «Пари НН» Дмитрия Живоглядова и Дмитрия Тихого, а также Виталия Лысцова, выступавшего за «Локомотив».

Фернандес покинул «Зенит» летом 2024-го. Наложился ряд факторов: неприятная травма, которую Марио никак не мог залечить, плюс предложение, не соответствовавшее его ожиданиям. Так что Фернандес вновь уехал в Бразилию. Сейчас, видимо, поправился и готов играть. 34-летний защитник публично заявил, что может рассмотреть любые варианты возвращения в Россию. Но, видимо, после не самого яркого периода в «Зените» и высоких запросов большого числа желающих его видеть нет.

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рыбус прошлой весной, казалось, залечил болячки и вернулся в состав «Рубина». Некоторые подумали, что клуб продлит с ним контракт. Но нет — решили расстаться. Мацей очень хотел найти альтернативу в РПЛ, однако не сложилось. Впрочем, и без дела поляк сидеть не захотел, так что отправился покорять Медиалигу. Зима, по его собственному признанию, последний шанс вернуться в большой футбол. Иначе с ним будет покончено.

Мацей Рыбус Фото: ФК «Рубин»

У Тихого и Живоглядова аналогичные истории, связанные с «Пари НН». Разве что произошли в разный временной промежуток. С 30-летним Живоглядовым клуб расторг контракт в октябре, а с 32-летним Тихим – в январе этого года. Оба, видимо, не подходили под концепцию развития. Оба не собираются завершать карьеру. Так что если кому-то нужны крайний и центральный защитники с хорошим опытом в РПЛ, обратите на них внимание.

Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов Фото: ФК «Пари НН»/«Чемпионат»

Виталий Лысцов в последний раз выходил на поле в апреле 2024-го. Летом покинул «Лейрию», после чего — пустота. Но вряд ли в 29 лет он решит закончить. Тем более имея такой бэкграунд – «Бенфика», «Локомотив», «Крылья Советов» и даже «Химки».

Полузащита и нападение: игрок с судимостью и талант «Локо»

Здесь объединяем сразу две линии из-за небольшого выбора. Но он тоже есть – на рынке бывший игрок «Урала» Рай Влут, некогда основной футболист «Рубина» и «Ахмата» Игорь Коновалов, а также Даниил Куликов, Ян Казаев и Кирилл Панченко.

29-летний Влут покинул «Урал» летом 2024-го. Однако с того момента судьба полузащитника неизвестна. Едва ли он вернулся в Европу, где приговорён к тюремному заключению. Так что, возможно, нидерландец ещё сможет поиграть на уровне РПЛ?

Рай Влут Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

28-летний Игорь Коновалов без клуба с лета 2024 года, когда от его услуг отказалось «Торпедо». Хотя ещё несколько лет назад он был заметным игроком, выступая в Грозном и Казани. Но, похоже, травма ахиллового сухожилия оказалась слишком тяжелой. С 2022 года футбола в его карьере мало. Хотя заканчивать парень не собирается.

Как не собирается это делать и некогда талант «Локо» Даниил Куликов. В него очень верил ещё Марко Николич, однако после ухода 26-летнего игрока из команды в начале 2024-го всё пошло куда-то не туда. Тусклый период в «Родине», потом в минском «Динамо». С января этого года полузащитник – свободный агент. Но, может, ещё кому-то пригодится.

Даниил Куликов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ян Казаев уже, вероятно, на излёте карьеры. Хотя «Балтика» выходила в РПЛ с ним в качестве капитана. Год назад он поехал в «Челябинск», однако и там не задержался. Хотя ему всего 33 года – разве это возраст для футболиста?

В атаке тоже есть выбор, но скромный. «Химки» отзаявили 35-летнего Кирилла Панченко, так что сейчас он тренируется в академии «Динамо», но параллельно ищет себе новый клуб. 26-летний нападающий Александр Долгов оказался не нужен «Химкам» ещё в 2023-м. Потом были «Факел» и «Урарту», однако уже полгода футболист без клуба. Хотя наверняка амбиции вернуться в большой футбол есть.

Романа Тугарева постигла эта же учесть. В 26 лет от его услуг отказался «Ростов». А ведь опыт у него очень неплохой, парень выступал за «Локомотив» и «Торпедо». Но есть травмы, которые пока очень мешают ему раскрыться на уровне РПЛ.