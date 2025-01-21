Главные трансферы и слухи в футболе за вторник, 21 января

Кого берёт ЦСКА? Куда уйдёт Неймар? Осимхен будет играть за «МЮ»? Ловите наш дайджест!

Трансферных новостей становится всё больше, а дней до закрытия зимнего окна в Европе — всё меньше. Самые интересные новости дня (в том числе связанные с РПЛ) — в нашей подборке.

ЦСКА близок к приобретению 18-летнего бразильца

Лорран Фото: Wagner Meier/Getty Images

18-летний полузащитник «Фламенго» Лорран близок к переходу в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера должна составить меньше € 8 млн. В московском клубе уверены, что закроют сделку максимум к следующей неделе. Лорран отыграл 34 матча в составе первой команды «Фламенго», забил два мяча и отдал три голевых паса.

Неймар хочет «отжать» у «Аль-Хиляля» $ 65 млн

Неймар Фото: Getty Images

Знаете, сколько Неймар провёл матчей за «Аль-Хиляль» в нынешнем сезоне? Два. Теперь бразилец хочет расторгнуть контракт с саудовским клубом и получить солидную компенсацию в размере $ 65 млн, сообщает Globo Esporte. Эти деньги полагаются игроку в качестве зарплаты до конца контракта (истекает летом 2025 года). Сам Неймар, судя по всему, собрался в родной «Сантос».

Зделар больше не сыграет за ЦСКА?

Саша Зделар (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одна новость, связанная с ЦСКА. По данным Sportklub, армейцы хотели бы продать полузащитника Сашу Зделара. Контракт серба с ЦСКА истекает летом 2025 года, и московский клуб хотел получить за игрока хоть какие-то деньги в зимнее окно. В этом сезоне Зделар провёл 21 встречу и отдал одну результативную передачу.

Защитник с российско-бельгийским гражданством отказал «Локомотиву»

Джовкар Дудаев Фото: Jil Delsaux/Zuma/ТАСС

Внимание «Локомотива» привлёк защитник «Моленбека» Джовкар Дудаев. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери. У этого футболиста есть российско-бельгийское гражданство. По данным источника, Дудаев отказался от перехода в «Локомотив», поскольку хочет завершить сезон в Бельгии. Вполне вероятно, что защитник найдёт себе новую команду летом 2025 года.

Дэвис готов подписать новый контракт с «Баварией»

Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Сага с Альфонсо Дэвисом подходит к концу? По всей видимости, в ближайшее время канадец продлит контракт с «Баварией» до лета 2030 года. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата игрока составит € 15 млн в год. Нынешний контракт Дэвиса истекает летом 2025 года. «Реал» мечтал заполучить футболиста в статусе свободного агента, но, похоже, ничего не получится. 23 матча, один гол, три результативных паса — статистика Дэвиса в этом сезоне.

«Сити» купил ещё одного молодого защитника

Витор Рейс (слева) Фото: Официальный сайт «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» вслед за трансфером Абдукодира Хусанова объявил о переходе 18-летнего защитника Витора Рейса. Ранее сообщалось, что английский клуб выложит за бразильца «Палмейрасу» € 40 млн. Рейс подписал контракт до 2029 года и взял себе 22-й номер. В ближайшее время «Сити» должен объявить о переходе египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Рашфорд так никуда и не уйдёт?

Маркус Рашфорд Фото: Getty Images

Уйдёт Маркус Рашфорд из «Манчестер Юнайтед» или нет? Фабрицио Романо пишет, что «Монако» не участвует в борьбе за игрока. По данным Флориана Плеттенберга, «Милан», дортмундская «Боруссия» и «Барселона» не могут договориться с «МЮ» по сумме трансфера. Сам Рашфорд был бы не против перейти в каталонский клуб, но тому для начала нужно разгрузить зарплатную ведомость. Плюс «Барса» рассматривает вариант с арендой до лета 2025 года.

«Наполи» сделает «МЮ» скидку на Осимхена, если тот продаст Гарначо

Виктор Осимхен Фото: Getty Images

«Наполи» всё ещё хочет заполучить Алехандро Гарначо. Итальянский клуб готов продать нападающего Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед», если манкунианцы не будут сильно препятствовать трансферу аргентинца. Il Mattino утверждает, что в таком случае нигериец достанется английской команде менее чем за € 75 млн. Хороший вариант для всех сторон? Сейчас Осимхен играет за «Галатасарай» на правах аренды (14 голов в 18 встречах).

В «Баварию» перешёл новый талант немецкого футбола

Том Бишоф подписывает контракт Фото: fcbayern.com

19-летний футболист «Хоффенхайма» Том Бишоф пошёл на повышение — подписал контракт с «Баварией». Правда, он перейдёт в мюнхенский клуб не сейчас, а летом. Кстати, сделает это в статусе свободного агента. Его контракт с «Баварией» рассчитан на четыре года. В этом сезоне Том забил два мяча и отдал три результативных паса в 24 матчах. Transfermarkt оценивает парня в € 15 млн. Как много времени он получит в «Баварии»?

37-летний Давид Луис нашёл себе новый клуб

Давид Луис Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

Помните Давида Луиса? Того самого защитника с пышной шевелюрой. В своё время он поиграл в Европе за «Бенфику», «ПСЖ», «Челси», «Арсенал». Последние четыре года провёл во «Фламенго», а теперь перебрался в другой бразильский клуб — «Форталезу». Туда бывший защитник сборной Бразилии перешёл как свободный агент. Весной Давиду стукнет 38. Сколько лет он ещё проведёт на более-менее высоком уровне?

Резервный вратарь «Ромы» покинул клуб спустя полгода после перехода

Мэтью Райан Фото: rclens.fr

Вратарь Мэтью Райан покинул «Рому» и перешёл в «Ланс». Понять 32-летнего вратаря можно. В этом сезоне его выпустили всего на один матч Кубка Италии. «Ланс» заплатил за австралийца € 800 тыс., а Мэтью укатил из Рима всего через полгода после переезда в столицу Италии. Кстати, ранее Райан никогда не играл в чемпионате Франции.

Эмери купили защитника из второго испанского дивизиона

Андрес Гарсия (второй справа) Фото: Официальный сайт «Астон Виллы»

Испанский защитник приехал к испанскому тренеру. 21-летний Андрес Гарсия начал сезон в Сегунде (играл за «Леванте»), а теперь оказался в клубе АПЛ, которым рулит Унаи Эмери. «Астон Вилла» заплатила € 7 млн за футболиста, который до этого выступал только во втором дивизионе испанского футбола. Гарсия был в системе «Леванте» с 2019 года. 50 матчей, четыре гола, шесть результативных передач — его статистика за испанский клуб.