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Монако — Астон Вилла — 1:0. Обзор матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, 21 января 2025 года

Важнейшая победа команды Головина! «Монако» приблизился к плей-офф ЛЧ
Кирилл Закатченко
«Монако» — «Астон Вилла» — 1:0
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Россиянин вышел после перерыва и упустил два неплохих момента в игре с «Астон Виллой».

«Монако» провёл заключительный домашний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И порадовал своих болельщиков успешным результатом.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Синго – 8'    

Монегаски вышли на игру без Александра Головина в стартовом составе — россиянин начал встречу в запасе. Туда же попал и нападающий гостей Джон Дуран. Восемь минут — столько потребовалось «Монако», чтобы огорчить соперника. Эмилиано Мартинес остановил удар Тило Керера головой, но никто не помешал Уилфриду Синго сыграть на добивании. Это второй гол защитника в нынешней Лиге чемпионов — ранее он забил и отдал результативный пас в матче с «Црвеной Звездой» (5:1).

Чуть позже Мартинес вытащил непростой удар Магнеса Аклиуша, который целил в ближний угол. Но моменты были и у ворот Радослава Маецкого. Лука Динь лупит в верхний угол — польский голкипер справляется. Леон Бэйли бьёт под перекладину — Маецки снова в порядке. А оператор несколько раз показывал сидящего на скамейке запасных Головина.

Рассказываем об интригах тура в ЛЧ:
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«Астон Вилла» превзошла соперника до перерыва во владении мячом (60% на 40%), но в остальном на поле была равная игра. Каждая из команд нанесла по шесть ударов, однако «Астон Вилла» пробила в створ четыре раза, а «Монако» — трижды. С другой стороны, хозяева наиграли на 1,1 ожидаемого гола, а гости — только на 0,54.

Удивительно, что команды ушли на перерыв при счёте 1:0. В добавленное к первой половине время забивать могли и те, и другие. Сначала неугомонный Маецки спас после неприятного удара Олли Уоткинса в дальний угол. А потом Аклиуш простил «Астон Виллу» — запустил мяч выше створа из убойной позиции.

Эмери выпустил Дурана (семь голов в АПЛ, три — в Лиге чемпионов) через 10 минут после старта второго тайма. А чуть позже на поле вышел и Головин. В матче Лиги 1 россиянину дали 10 минут, теперь — 25 (без учёта добавленного времени). Александр вошёл в игру не очень хорошо. Сначала отдал очень неточную передачу, а чуть позже нарушил правила в атаке. По всей видимости, полузащитнику пока не хватает игрового ритма.

«Монако» одолел «Астон Виллу»

«Монако» одолел «Астон Виллу»

Фото: ФК «Монако»

Кстати, Головин действовал на левом краю. У него был неплохой момент для того, чтобы укрепить преимущество «Монако», но Тайрон Мингз в последний момент заблокировал удар россиянина. На 84-й минуте монегаски заработали перспективный штрафной, однако бил не Головин. А вышедший на замену Джордан Тезе. Получилось, кстати, неважно — в стенку. Может, всё-таки следовало дать шанс Александру?

У Головина был шанс в конце основного времени. Александр метил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже россиянин получил предупреждение. Правда, оператор упустил этот момент, так что тяжело понять, что же такого натворил полузащитник. Тем не менее «Монако» одержал четвёртую победу в турнире (третью — дома) и набрал 13 очков (у «Астон Виллы» столько же). Французский клуб почти решил задачу по выходу в плей-офф.

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