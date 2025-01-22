«После такой травмы можно потерять ногу». Как сломалась карьера «нового Анри» в «Арсенале»

Болельщики из 2000-х наверняка помнят Эдуардо да Силву. Сборная России попала в одну отборочную группу к Евро-2008 с Хорватией. И многие удивились, увидев в составе команды Славена Билича бразильца. Эдуардо да Силва выделялся своей игрой в атаке, хотя за два матча так и не забил россиянам. Однако весь мир запомнил форварда по гораздо более печальному поводу. Вспоминаем, как Эдуардо добрался до «Арсенала», но всего один эпизод сломал ему карьеру.

Да Силва начал карьеру на родине – в бразильском клубе «Нова Кеннеди». Но в 15 лет вместе с родителями перебрался в Хорватию. Эдуардо не завязал с футболом: его с радостью забрало к себе загребское «Динамо». Сначала бразилец тренировался в академии, а первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2001-м. Эдуардо провёл несколько не самых примечательных сезонов: катался по арендам, а в «Динамо» не отличался стабильностью. Хотя в 2004-м он дебютировал за сборную Хорватии (гражданство принял ещё в 2002 году). И всё же в сезоне-2005/2006 да Силву прорвало: он наколотил 20 мячей в 27 встречах. Следующий год – 34 гола в 32 играх. В Хорватии появился новый топ-форвард!

Эдуардо да Силва (слева) в загребском «Динамо» Фото: Phil Cole/Getty Images

Для Эдуардо всё складывалось прекрасно. «Арсенал» продал Тьерри Анри в «Барселону» за € 24 млн и искал замену французу. Тренер лондонцев Арсен Венгер сделал выбор в пользу да Силвы: загребское «Динамо» получило € 13,5 млн, а бразильский хорват – «девятку» и статус форварда топ-клуба АПЛ.

Эдуардо постепенно интегрировался в состав «Арсенала». А с декабря 2007 года стал игроком основы. На этом отрезке из восьми матчей в АПЛ да Силва забил четыре мяча и оформил три ассиста. Что это, если не успех? Лондонцы занимали первое место в таблице после 26 туров, опережая «Челси» на пять очков. Команда неслась к первому за четыре сезона трофею АПЛ. Сеск Фабрегас, Робин ван Перси, Томаш Росицки, Александр Глеб, Эммануэль Адебайор, Эдуардо – Арсен Венгер собрал крутейшую банду.

Всё изменилось 23 февраля 2008 года. «Арсенал» приехал в гости к «Бирмингему», и уже на третьей минуте встречи защитник хозяев Мартин Тейлор безрассудно влетел в ногу Эдуардо. В трансляции момент выглядел не так ужасно, как это оказалось в реальности. Да Силва получил открытый перелом ноги.

Эдуардо да Силва экс-нападающий «Арсенала» «Пока я лежал на траве, даже не пытался пошевелить пальцами. Я не знал, что ожидать. Меня охватил страх. Врачи вкололи мне столько морфина, что закружилась голова. Я что есть силы держался за руку нашего врача».

Несколько минут врачи оказывали помощь форварду. Арсен Венгер эмоционально общался с резервным судьёй, а футболисты «Арсенала» выглядели шокированными: кто-то плакал, кто-то молился за партнёра. Судья Майк Дин без раздумий удалил также обескураженного Тейлора. Позже защитник «Бирмингема» признался, что не хотел причинить вреда Эдуардо: «Могу точно сказать, что я шёл в мяч, и это была случайность. Когда ходил к Эдуардо в больницу, то думал, что, наверное, он не захочет меня видеть, и это было бы справедливо с его стороны. Но он встретил меня вполне доброжелательно. Я был очень рад, что мы общались, и хочу сказать, что Эдуардо по-настоящему сильный человек. Вся эта ситуация шокировала меня и мою семью, но я благодарен тем, кто поддержал меня в эту минуту».

Травма Эдуардо Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Эдуардо унесли с поля, а демотивированный «Арсенал» потерял очки с «Бирмингемом» – 2:2. После матча Арсен Венгер сокрушался.

Арсен Венгер экс-тренер «Арсенала» «Подкат был просто жуткий, этому парню вообще не стоит больше играть в футбол. Я уже видел такие приёмы и считаю, они должны серьёзно наказываться. Таким подкатам не место на футбольном поле. Травма Эдуардо повергла в шок всю команду. Он отличный парень. Всем игрокам нашего клуба было нелегко смотреть, как он испытывает боль, а его нога находится в противоестественной форме».

Английский врач Тим Эллардайс после матча отметил, что Эдуардо рискует потерять ногу: «После такой травмы можно запросто потерять ступню. Когда нога выворачивается таким образом, это может повредить кровеносные сосуды. Чтобы спасти ногу, нужно сместить ступню на место практически сразу же. Представьте самое страшное растяжение связок в вашей жизни, умножьте его на 10 и полу́чите примерное состояние Эдуардо. Конечно, через несколько месяцев кость срастётся, но ведь там повреждена не только кость, но ещё и связки, сухожилия, мягкие ткани, суставная капсула. Ему придётся проделать огромное количество работы, чтобы вернуть полную подвижность ступни».

На «Арсенал» травма Эдуардо оказала фатальное влияние. После его вылета лондонцы одержали всего одну победу в семи турах и финишировали только третьими в АПЛ. Нападающий пропустил Евро-2008, восстанавливался в окружении семьи в Бразилии, а впервые вышел на поле только в декабре. Эдуардо сыграл за дубль «Арсенала» и тут же снова получил травму. К счастью, он всего лишь растянул заднюю поверхность бедра. И спустя месяц снова сыграл за дубль, а в феврале 2009-го вернулся в основу лондонцев.

Эдуардо да Силва в матче с «Кардиффом» Фото: Phil Cole/Getty Images

16 февраля Эдуардо вышел на поле во встрече с «Кардиффом». И сразу оформил дубль: первый гол забил после навеса от Карлоса Велы, а затем реализовал пенальти. «Не могу сдержаться. Я поцеловал кольцо, когда праздновал гол, потому что моя жена Андреа, дочь Лорена и семья поддерживали меня всё это время», – признался после матча счастливый Эдуардо.

Эдуардо экс-нападающий «Арсенала» «Я ни разу не смотрел повтор того эпизода. Помню, что был напуган и жутко переживал. Не знал, что будет с моей ногой, смогу ли вообще ходить после этого. И вот в таком состоянии я попал в реанимацию и моментально заснул под наркозом. Когда очнулся, рядом стоял доктор. Он посмотрел на меня и спокойно сказал: «Не переживай, парень, ты будешь играть в футбол». Сложно объяснить, что за чувства наполняли меня в тот момент, но тогда я стал гораздо сильнее, чем прежде».

Однако да Силва так и не вернулся в основу «Арсенала». Хорват стал игроком ротации – не более. Печально. Форвард так и не обрёл свою лучшую форму. А летом 2010 года «Арсенал» продал Эдуардо в украинский «Шахтёр». Там нападающий провёл шесть лет с перерывом на поездку во «Фламенго» (2014-2015). С «Шахтёром» да Силва взял четыре золота чемпионата Украины, а также по одному Кубку и Суперкубку. Удачный отрезок карьеры, но всё же не в топ-клубе АПЛ. Потенциал Эдуардо не раскрылся на 100%. А завершил карьеру нападающий в 2018-м победой в чемпионате Польши с «Легией».

Эдуардо да Силва (в центре) в «Шахтёре» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Кстати, карьера Эдуардо в национальной команде тоже не получилась идеальной. После ЧМ-2014 он ушёл из сборной Хорватии в статусе второго бомбардира в истории (29 голов, сейчас уже пятое место). Всё дело в футбольном функционере Здравко Мамиче. В 2011 году он подал в суд на Эдуардо из-за истории 2002 года. Тогда Мамич подписал контракт с да Силвой, который обязывал игрока платить агенту 50% от своего дохода. Но позже договор признали незаконным. В 2014-м Эдуардо одержал победу в суде, после чего объявил об уходе из сборной.

Через три года после завершения карьеры да Силва стал послом сборной Хорватии на Евро-2020 — после общения с Давором Шукером. Отношения наладились, хотя статус лучшего бомбардира в истории сборной Хорватии Эдуардо уже никак не заработает.

По окончании карьеры экс-форвард занимается агентской деятельностью. Он один из управляющих в компании DSVsoccer. А в соцсетях Эдуардо публикует счастливые фото с семьёй и вспоминает яркие эпизоды карьеры. Которая сложилась бы намного ярче, если бы не один эпизод в феврале 2008-го.