«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»

Седьмая победа «Ливерпуля» в семи турах Лиги чемпионов! Команда Арне Слота продлила свою феноменальную победную серию и заодно прервала беспроигрышную серию «Лилля» во всех турнирах из 21 матча. Ещё один выигрыш на финише – и «Ливерпуль» закончит общий этап со 100% набранных очков.

В этот вечер Слот дал паузу некоторым игрокам основы. На скамейке запасных остались Александер-Арнольд, Конате и Мак Аллистер, которых поменяли Куанса, Брэдли и Джонс. Кроме того, место в стартовом составе получил центрфорвард Нуньес, чей дубль в компенсированное время принёс «Ливерпулю» три дня назад победу над «Брентфордом».

Начало игры потрясло «Энфилд». Уже на 23-й секунде «Лилль» мог забить, проведя атаку через фланг Брэдли. На ударной позиции оказался защитник «догов» Гудмундссон, выигравший единоборство у североирландца, однако не попал в створ. Французы и дальше стремились организовывать контрвыпады, прежде всего через свой левый край – там располагался экс-хавбек «Краснодара» Кабелла. Возможно, изначально «Лилль» готовился использовать недостатки Александер-Арнольда как игрока обороны, но и Брэдли было непросто.

«Ливерпуль» же не спешил идти за седьмой победой подряд. Хозяева выманивали гостей на прессинг, перекатывая мяч у собственной штрафной, чтобы затем воспользоваться свободным пространством. Защитники «красных» забрасывали мяч за спины своим коллегам по амплуа из «Лилля» на быстроногих форвардов. Тем не менее «Лилль» в целом хорошо оборонялся и гасил скорость команды Слота. Полчаса с небольшим у «Ливерпуля» не было по-настоящему голевых моментов.

А как только лидер АПЛ создал такой момент, забил Салах! Этот эпизод начался с блестящего отбора Цимикаса, после чего Джонс тонкой проникающей передачей отправил египтянина один на один с вратарём. Салах избежал офсайда и хладнокровно поразил цель ударом из-за штрафной.

Мохамед Салах Фото: Alex Dodd — CameraSport via Getty Images

В первом тайме «Ливерпуль», прямо скажем, не развлёк «Энфилд». Даже уступил к перерыву по касаниям в чужой штрафной (8:9). Но и езды на средней скорости хватило команде Слота, чтобы приехать к 1:0 после 45 минут игры. Более того, Салах должен был забивать второй – просто простил «Лилль». Французы даже без сумасшедшего давления мерсисайдцев умудрились допустить полтора десятка потерь, включая восемь на своей половине.

В перерыве Слот сделал двойную замену: Джонс и Гравенберх ушли, Мак Аллистер и Эллиотт вышли. Это, очевидно, были запланированные до игры перестановки, поскольку ход матча не диктовал такие решения. Вот так чувствует себя «Ливерпуль» в этой Лиге чемпионов. Словно речь идёт о каком-то второстепенном кубковом турнире, а не о главном еврокубке. Впрочем, нидерландский тренер уже говорил, что первое место, как ни удивительно, не гарантирует менее сильного соперника в плей-офф, поэтому не смысла выпрыгивать из бутс ради рекорда по очкам.

Команда Бруно Женезио раскрывалась, а быстрые ответные атаки «Ливерпуля» становились всё опаснее. Кроме того, у «красных» получались стандарты – например, Куанса был в сантиметрах от гола, придя на штрафной. В результате всё закончилось удалением защитника Манди, схватившего вторую жёлтую карточку за фол на убегавшем к воротам Диасе. Казалось, это ставит крест на шансах «догов» спастись.

Видимо, и хозяева поверили, что победа в кармане. Но малейшая расслабленность, потеря концентрация тут же привела к пропущенному голу! Это Лига чемпионов. «Лилль» опять прорвал фланг Брэдли за счёт тройки игроков в позиционной атаке и оттуда доставил мяч в штрафную. Харальдссон пробил – попал в Цимикаса. Но Дэвид преуспел на добивании. «Ливерпуль» впервые пропустил на «Энфилде» в нынешнем сезоне ЛЧ.

«Лилль» празднует гол Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Однако «Лилль» прожил с надеждой на сенсацию только пять минут. В середине второго тайма стандарт всё же принёс гол «Ливерпулю». На сей раз – угловой. Мяч попал к стоявшему на подборе Эллиотту, и тот зарядил из-за штрафной. Англичанину помог рикошет от Мукау, который сделал траекторию полёта мяча непредсказуемой для голкипера Шевалье.

Потом при игре 11 на 10 «Ливерпуль» был собран и дал «Лиллю» всего один шанс. Эллиотт едва не превратился из героя в антигероя, допустив ошибку в своей штрафной – Харальдссон не реализовал момент. Сами хозяева вполне наиграли на третий гол, а Нуньес снова забил в компенсированное время, вот только теперь из офсайда.