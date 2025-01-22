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Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Атлетико — Байер — 2:1, обзор матча Лиги чемпионов, 21 января 2025, голы: Пьеро Инкапье, дубль Хулиана Альвареса

«Байер» уничтожил «Атлетико» за тайм. А потом включился Альварес
Григорий Телингатер
«Атлетико» — «Байер» — 2:1
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Хулиан сделал дубль, а победный гол забил на 90-й минуте.

После шести туров ЛЧ между «Байером» и «Атлетико» была дистанция лишь в одно очко. Однако немцы, играя на выезде, с первых минут забрали мяч и не давали сопернику создавать опасные моменты на контратаках. Возникало ощущение, что «Байер» каждый раз был просто быстрее.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Инкапье – 45+1'     1:1 Альварес – 52'     2:1 Альварес – 90'    
Удаления: Барриос – 25' / Инкапье – 76'

Гол Теллы на 18-й минуте выглядел логичным развитием событий. Только вот его отменили из-за небольшого офсайда. Как показал повтор, Гримальдо действительно остался в положении «вне игры». Причём, празднуя гол, Телла поскользнулся и въехал в рекламный щит. Какое-то время нападающий лежал на газоне, держась за ногу, но потом всё же продолжил игру.

Спустя пять минут Пабло Барриос решил сыграть сзади шипами в икроножную мышцу Мукиэле. Итальянский арбитр Давиде Масса посчитал, что это фол на жёлтую, но VAR призвал судью к монитору, и тот по первым же кадрам передумал, показав полузащитнику прямую красную.

Фол Пабло Барриоса на красную карточку

Фол Пабло Барриоса на красную карточку

Фото: Кадр из трансляции

Ближе к концу тайма игра по-настоящему закипела. Катализатором стал фол на Вирце, когда судье стоило показать жёлтую Галану, но вместо этого предупреждение получил немец за выпрашивание карточки для соперника. Игроки «Атлетико» показывали жесты Вирцу и что-то шептали ему на ухо, но тот не стал реагировать, чтобы не получить ещё одну жёлтую.

Вместо этого «Байер» ответил голом. После передачи Мукиэле точно пробил головой Инкапье. У гостей было много шансов открыть счёт, но удалось это сделать лишь в компенсированное время к первому тайму.

Футболисты «Байера»

Футболисты «Байера»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Казалось, что у «Байера» дальше не должно быть особых проблем. Команда Алонсо выглядела лучше в равных составах, а тут и удаление, и более приятный счёт. Однако после перерыва Гризманн запустил контратаку, которую должен был сорвать Та, но вынос у защитника не получился. По сути, он лишь помог Альваресу прокинуть мяч на ход, а затем аргентинец точно пробил, несмотря на единоборство с Гримальдо.

Причём вскоре ситуация могла стать ещё более неприятной для «Байера». Вирц сорвал контратаку «Атлетико», и весь стадион во главе с Диего Симеоне настаивал на второй жёлтой карточке немцу. Судья ограничился фолом, как и в случае, когда нарушали правила на Флориане в первом тайме. Однако удаление у гостей всё-таки состоялось, но позже. Вторую жёлтую получил не Вирц, а Инкапье – за фол у своей штрафной.

Фол Пьеро Инкапье

Фол Пьеро Инкапье

Фото: Angel Martinez/Getty Images

А потом случилась 90-я минута. Вопреки всему, что было в первом тайме, «Атлетико» вырвал победу. Дубль оформил Альварес, который обвёл вратаря и покатил в пустые ворота. Невероятный матч, который позволил мадридцам всерьёз претендовать на топ-8 в таблице. А вот «Байер» теперь рискует выпасть из этой зоны уже в среду.

Вот как будет проходить первая жеребьёвка нового формата плей-офф ЛЧ:
Как бы сейчас выглядела жеребьёвка Лиги чемпионов. У неё много новых особенностей
Как бы сейчас выглядела жеребьёвка Лиги чемпионов. У неё много новых особенностей
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Новости. Футбол
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