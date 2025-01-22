Сегодняшняя Лига чемпионов — космос. Куча голов и блистательные камбэки! Видео

Первый тур Лиги чемпионов в январе — какая-то магия. Если, конечно, оставить за скобками игру в Бельгии. Камбэки, разгром, неудавшаяся погоня, удаления. Как же хорошо, что ЛЧ вернулась!

«Аталанта» сокрушила чемпиона Австрии

Бергамаски просто не заметили «Штурм». Российский вратарь Даниил Худяков на этот раз остался в запасе, а его команде накидали пятёрку. «Аталанта» отгрузила четыре мяча после перерыва, два — на последних минутах. Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе набрали по 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

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«Аталанта» владела мячом 61% времени, нанесла 25 ударов (девять — в створ), подала 12 угловых и наиграла на 5,49 ожидаемого гола. Есть вообще какие-то вопросы по результату? «Штурм» потерял шансы на выход в плей-офф, а «Аталанта» по-прежнему рубится за место в топ-8.

«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Штурма» Фото: Getty Images

«Монако» не дал забить команде Эмери

Французский клуб неплохо играет на своём поле — три победы в четырёх матчах Лиги чемпионов. Для того чтобы обыграть «Астон Виллу», хватило одного стандарта. Вратарь гостей Эмилиано Мартинес справился с ударом одного центрального защитника (Тило Керера), но никто не помешал забить другому (Уилфриду Синго). Далее отличиться могли и те, и другие, но счёт больше не поменялся.

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Александр Головин вышел на поле через 20 минут после перерыва. Обошёлся без результативных действий, хотя у него были два неплохих момента. «Монако» почти наверняка сыграет в плей-офф.

Крышесносный матч в Лиссабоне

Что это вообще было? Множество голов, пенальти, «привозы», автогол, камбэк. Пожалуй, не хватило только удаления. Вангелису Павлидису потребовалось получаса, чтобы сделать хет-трик. Но тут частично нужно благодарить Войцеха Щенсного. Поляк на пару с Алексом Бальде подарил гол греку — нападающий воспользовался жёстким столкновением соперников и забил в пустые ворота. А потом Павлидис реализовал пенальти, который «привез» Щенсны. «Бенфика» вела 3:1 и 4:2, но осталась без победы. Эрик Гарсия восстановил равенство на 86-й минуте, а Рафинья принёс победу гостям на 90+6-й! А перед этим были два реализованных пенальти Робертом Левандовским, срезка Рональда Араухо в свои ворота и курьёзный гол Рафиньи.

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Шестая победа подряд для «Барсы» в турнире.

Невероятный характер «Атлетико»

Хулиан Альварес — просто вау! «Атлетико» остался вдесятером в середине первого тайма, а потом пропустил перед самым перерывом. Всё ясно? Но у банды Диего Симеоне была другая точка зрения. Альварес продавил Жонатана Та и в одиночку соорудил гол. Пьеро Инкапье (автор гола в ворота «Атлетико») заработал удаление на 79-й минуте, а на 90-й его команда пропустила второй. И кто же его забил? Снова неугомонный Альварес!

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Красиво ушёл от вратаря и катнул мяч в пустые ворота. «Байер» проиграл впервые с начала ноября 2024 года.

«Ливерпуль» по-прежнему не теряет очков

Семь побед в семи встречах, первое место в таблице — похоже, «Ливерпуль» намерен пройти общий этап с идеальной статистикой. «Лилль» сражался даже после того, как остался в меньшинстве. Забил вдесятером, но этого даже не хватило, чтобы сыграть вничью. Мохамед Салах отличился в первом тайме, Харви Эллиотт — во втором.

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Через неделю мерсисайдцы приедут в Эйндховен — будет ли там восьмая победа подряд? «Лилль», в свою очередь, прервал серию из пяти матчей без поражений.

«Боруссия» приговорила Шахина?

За несколько дней до игры появилась информация, что «Боруссия» может уволить Нури Шахина с поста главного тренера при условии неудачного результата в Италии. Начиналось всё хорошо — Серу Гирасси реализовал пенальти. Да, коряво (бил «паненкой», вратарь зацепил мяч), но всё-таки забил. Но «Боруссии» хватило всего пары минут во втором тайме, чтобы всё испортить. 1:0 превратились в 1:2, а в эпизоде со вторым голом «Болоньи» грубо ошибся Вальдемар Антон.

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Итальянский клуб впервые победил в ЛЧ и забил за один матч больше, чем за шесть предыдущих в турнире. А «Боруссии», возможно, пора искать нового тренера.

Уволят ли Нури Шахина на этой неделе? Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Несостоявшийся камбэк «Црвены Звезды»

ПСВ «закошмарил» соперника стандартами в первой половине. Люк де Йонг оформил дубль, а потом забил футболист со звучной фамилией Фламинго. Правда, ему, видимо, стало скучно, и он схватил красную в начале второго тайма. Оставшись в меньшинстве, ПСВ чуть не упустил победу. Хозяева забили дважды за шесть минут, но на большее их не хватило.

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«Црвена Звезда» потеряла шансы на выход в плей-офф, а ПСВ одержал третью победу в четырёх прошедших матчах Лиги чемпионов.

«Штутгарт» нанёс «Словану» седьмое поражение

Словацкий клуб проиграл в седьмой раз подряд. На этот раз не получилось во встрече со «Штутгартом». «Слован» возродил интригу в концовке матча, но почти сразу пропустил третий. Команда Владимира Вайсса потеряла шансы на выход в плей-офф ещё после прошлого тура, так что теперь спокойно доигрывает общий этап. А немецкий клуб после победы взлетел в топ-24. Но останется ли он там после заключительного тура?

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«Брюгге» и «Ювентус» нанесли один удар в створ на двоих

Пока в других матчах соперники дарили нам множество крутых сюжетов, в Бельгии всё было спокойно. Команды нанесли всего один удар в створ на двоих. «Брюгге» наиграл на 0,60 ожидаемого гола, «Юве» — на 0,53. И закончилось всё привычным результатом для итальянского клуба в нынешнем сезоне — ничьей. И «Юве», и «Брюгге» пока что находятся в топ-24.

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