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Лига чемпионов, видеообзор матчей 7-го тура общего этапа ЛЧ, 21 января 2025, Барселона, Атлетико, Ливерпуль, Боруссия

Сегодняшняя Лига чемпионов — космос. Куча голов и блистательные камбэки! Видео
Кирилл Закатченко
Обзор матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии
Обзор всех матчей вечера: от триумфа «Барсы» и «Атлетико» — до «привозов» «Боруссии».

Первый тур Лиги чемпионов в январе — какая-то магия. Если, конечно, оставить за скобками игру в Бельгии. Камбэки, разгром, неудавшаяся погоня, удаления. Как же хорошо, что ЛЧ вернулась!

Предыдущий дайджест ЛЧ:
Историческое пересечение отцов и детей и 34 гола за вечер! Крутейшие игры в Лиге чемпионов
Историческое пересечение отцов и детей и 34 гола за вечер! Крутейшие игры в Лиге чемпионов

«Аталанта» сокрушила чемпиона Австрии

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
5 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Ретеги – 12'     2:0 Пашалич – 58'     3:0 Де Кетеларе – 63'     4:0 Лукман – 90'     5:0 Брешианини – 90+4'    

Бергамаски просто не заметили «Штурм». Российский вратарь Даниил Худяков на этот раз остался в запасе, а его команде накидали пятёрку. «Аталанта» отгрузила четыре мяча после перерыва, два — на последних минутах. Адемола Лукман и Шарль Де Кетеларе набрали по 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Аталанта» владела мячом 61% времени, нанесла 25 ударов (девять — в створ), подала 12 угловых и наиграла на 5,49 ожидаемого гола. Есть вообще какие-то вопросы по результату? «Штурм» потерял шансы на выход в плей-офф, а «Аталанта» по-прежнему рубится за место в топ-8.

«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Штурма»

«Аталанта» забила пять мячей в ворота «Штурма»

Фото: Getty Images

«Монако» не дал забить команде Эмери

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Синго – 8'    

Французский клуб неплохо играет на своём поле — три победы в четырёх матчах Лиги чемпионов. Для того чтобы обыграть «Астон Виллу», хватило одного стандарта. Вратарь гостей Эмилиано Мартинес справился с ударом одного центрального защитника (Тило Керера), но никто не помешал забить другому (Уилфриду Синго). Далее отличиться могли и те, и другие, но счёт больше не поменялся.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Александр Головин вышел на поле через 20 минут после перерыва. Обошёлся без результативных действий, хотя у него были два неплохих момента. «Монако» почти наверняка сыграет в плей-офф.

Подробности успешной встречи «Монако»:
Важнейшая победа команды Головина! «Монако» приблизился к плей-офф ЛЧ
Видео
Важнейшая победа команды Головина! «Монако» приблизился к плей-офф ЛЧ

Крышесносный матч в Лиссабоне

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 5
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Павлидис – 2'     1:1 Левандовски – 13'     2:1 Павлидис – 22'     3:1 Павлидис – 30'     3:2 Рафинья – 64'     4:2 Араухо – 68'     4:3 Левандовски – 78'     4:4 Гарсия – 86'     4:5 Рафинья – 90+6'    
Удаления: Кабрал – 90+8' / нет

Что это вообще было? Множество голов, пенальти, «привозы», автогол, камбэк. Пожалуй, не хватило только удаления. Вангелису Павлидису потребовалось получаса, чтобы сделать хет-трик. Но тут частично нужно благодарить Войцеха Щенсного. Поляк на пару с Алексом Бальде подарил гол греку — нападающий воспользовался жёстким столкновением соперников и забил в пустые ворота. А потом Павлидис реализовал пенальти, который «привез» Щенсны. «Бенфика» вела 3:1 и 4:2, но осталась без победы. Эрик Гарсия восстановил равенство на 86-й минуте, а Рафинья принёс победу гостям на 90+6-й! А перед этим были два реализованных пенальти Робертом Левандовским, срезка Рональда Араухо в свои ворота и курьёзный гол Рафиньи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Шестая победа подряд для «Барсы» в турнире.

Это было эпично:
После этого матча «Барсы» в ЛЧ можно ехать в «специальную больницу»! Из 1:3 сделали 5:4!
Видео
После этого матча «Барсы» в ЛЧ можно ехать в «специальную больницу»! Из 1:3 сделали 5:4!

Невероятный характер «Атлетико»

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Инкапье – 45+1'     1:1 Альварес – 52'     2:1 Альварес – 90'    
Удаления: Барриос – 23' / Инкапье – 76'

Хулиан Альварес — просто вау! «Атлетико» остался вдесятером в середине первого тайма, а потом пропустил перед самым перерывом. Всё ясно? Но у банды Диего Симеоне была другая точка зрения. Альварес продавил Жонатана Та и в одиночку соорудил гол. Пьеро Инкапье (автор гола в ворота «Атлетико») заработал удаление на 79-й минуте, а на 90-й его команда пропустила второй. И кто же его забил? Снова неугомонный Альварес!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Красиво ушёл от вратаря и катнул мяч в пустые ворота. «Байер» проиграл впервые с начала ноября 2024 года.

Детали волевой победы мадридского клуба:
«Байер» уничтожил «Атлетико» за тайм. А потом включился Альварес. Видео
Видео
«Байер» уничтожил «Атлетико» за тайм. А потом включился Альварес. Видео

«Ливерпуль» по-прежнему не теряет очков

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Салах – 34'     1:1 Дэвид – 62'     2:1 Эллиотт – 67'    
Удаления: нет / Манди – 59'

Семь побед в семи встречах, первое место в таблице — похоже, «Ливерпуль» намерен пройти общий этап с идеальной статистикой. «Лилль» сражался даже после того, как остался в меньшинстве. Забил вдесятером, но этого даже не хватило, чтобы сыграть вничью. Мохамед Салах отличился в первом тайме, Харви Эллиотт — во втором.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Через неделю мерсисайдцы приедут в Эйндховен — будет ли там восьмая победа подряд? «Лилль», в свою очередь, прервал серию из пяти матчей без поражений.

Кто их вообще остановит?
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»
Видео
«Ливерпуль» в шаге от уникального достижения в ЛЧ! И прервал невероятную серию «Лилля»

«Боруссия» приговорила Шахина?

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Гирасси – 15'     1:1 Даллинга – 71'     2:1 Айлинг – 72'    

За несколько дней до игры появилась информация, что «Боруссия» может уволить Нури Шахина с поста главного тренера при условии неудачного результата в Италии. Начиналось всё хорошо — Серу Гирасси реализовал пенальти. Да, коряво (бил «паненкой», вратарь зацепил мяч), но всё-таки забил. Но «Боруссии» хватило всего пары минут во втором тайме, чтобы всё испортить. 1:0 превратились в 1:2, а в эпизоде со вторым голом «Болоньи» грубо ошибся Вальдемар Антон.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Итальянский клуб впервые победил в ЛЧ и забил за один матч больше, чем за шесть предыдущих в турнире. А «Боруссии», возможно, пора искать нового тренера.

Уволят ли Нури Шахина на этой неделе?

Уволят ли Нури Шахина на этой неделе?

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Несостоявшийся камбэк «Црвены Звезды»

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Л. де Йонг – 17'     0:2 Л. де Йонг – 23'     0:3 Фламинго – 43'     1:3 Ндиайе – 71'     2:3 Джига – 77'    
Удаления: нет / Фламинго – 50'

ПСВ «закошмарил» соперника стандартами в первой половине. Люк де Йонг оформил дубль, а потом забил футболист со звучной фамилией Фламинго. Правда, ему, видимо, стало скучно, и он схватил красную в начале второго тайма. Оставшись в меньшинстве, ПСВ чуть не упустил победу. Хозяева забили дважды за шесть минут, но на большее их не хватило.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Црвена Звезда» потеряла шансы на выход в плей-офф, а ПСВ одержал третью победу в четырёх прошедших матчах Лиги чемпионов.

«Штутгарт» нанёс «Словану» седьмое поражение

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
1 : 3
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Левелинг – 11'     0:2 Левелинг – 36'     1:2 Метсоко – 85'     1:3 Ридер – 87'    

Словацкий клуб проиграл в седьмой раз подряд. На этот раз не получилось во встрече со «Штутгартом». «Слован» возродил интригу в концовке матча, но почти сразу пропустил третий. Команда Владимира Вайсса потеряла шансы на выход в плей-офф ещё после прошлого тура, так что теперь спокойно доигрывает общий этап. А немецкий клуб после победы взлетел в топ-24. Но останется ли он там после заключительного тура?

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Брюгге» и «Ювентус» нанесли один удар в створ на двоих

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 0
Ювентус
Турин, Италия

Пока в других матчах соперники дарили нам множество крутых сюжетов, в Бельгии всё было спокойно. Команды нанесли всего один удар в створ на двоих. «Брюгге» наиграл на 0,60 ожидаемого гола, «Юве» — на 0,53. И закончилось всё привычным результатом для итальянского клуба в нынешнем сезоне — ничьей. И «Юве», и «Брюгге» пока что находятся в топ-24.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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