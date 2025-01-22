«Пенальти размером с самолюбие Трампа!» В Португалии бесятся из-за судьи матча с «Барсой»

«Барселона» проигрывала с разницей в два мяча к 76-й минуте матча с «Бенфикой». А потом случилось то, что будут вспоминать даже годы спустя — команда Ханси Флика закинула три мяча в оставшееся время, а победный — точно к концу добавленного. Будь это домашний стадион каталонцев, аудитория словила бы нереальный экстаз. В Лиссабоне болельщики тоже были под впечатлением. Но едва ли их эмоции можно приписать к позитивным.

А вот как отреагировали крупные испанские и португальские медиа на такой результат.

AS: «Это была поездка на американских гонках!»

AS: «Это была поездка на американских гонках!» Фото: AS

Испанский портал не скупился на метафоры, описывая итог матча.

«Какая незабываемая ночь! Вуди Аллен в интервью журналу L'Équipe как-то сказал, что в спорте есть то, чего невозможно достичь с помощью кино или театра. Они могут поглотить ваше внимание, заставить вас чувствовать, заставить вас смеяться… Но способность спорта мгновенно менять атмосферу не может быть достигнута ничем другим.

Лиссабон был чем-то другим. Это была поездка на американских горках. Сумасшедший матч, ошибки, которых можно было избежать, дождь и страсть. А потом — потрясающий финал. Будет время обсудить, правильно ли Флик меняет вратарей и работает с обороной, однако всё это будет потом. Хотя с таким результатом можно простить всё. Флик действительно, казалось, сошёл с ума под португальским дождём. Да что там — мы все сошли с ума. Его решение по Щенсному было драматичным, но так казалось только в первом тайме. А потом всё перевернулось. «Барса» играла как камикадзе. И показала свою душу».

Record: «Ночь разочарований»

Record: «Ночь разочарований» Фото: Record

Португальское медиа не было многословным в описании поражения своей команды. В основном концентрировалось на фактах.

«Да, в этот вечер наш орёл разбился на большой скорости. Это была ночь разочарований. «Бенфика» управляла игрой, но позволила ей ускользнуть бесславно, невероятно и совершенно необъяснимо. Весь матч не казалось, что португальцы готовы проиграть, но менталитет соперника оказался слишком силён. Они не сдались бы, даже если бы пропустили пять-шесть голов. Этого не хватает «Бенфике». Она поверила, что уже точно не упустит победу. Выглядела слишком расслабленной и готовилась отмечать. Такого нельзя допускать в матчах с «Барселоной».

При этом команда забила четыре гола в ворота соперника. Подвиг, который редко встречается, и его достигли после пяти ударов в створ — реализация почти 100%. Ночь эффективности, как потом скажет Павлидис. «Барса» же закончила матч с 75-процентным владением мячом, она оказывала слишком большое давление, а «Бенфика» этого не делала. Каталонцы отметились 20 оборонительными действиями, «орлы» — всего семью».

Marca: «Камбэк, который войдёт в историю»

Marca: «Камбэк, который войдёт в историю» Фото: Marca

Ещё одно испанское медиа хвалит Флика за то, как он изменил «Барселону».

«Эпическая победа «Барселоны» в Лиссабоне! Мы не только запомним её надолго, но она ещё и напрямую квалифицировала команду в топ-8 Лиги чемпионов за тур до конца. Подопечные Флика смогли оправиться после двух ошибок Щенсного. А то, что они сделали во втором тайме, наверняка войдёт в историю клуба. Как один из самых удивительных камбэков XXI века.

Вообще, «Барса» в этот день показала две свои стороны: одна — проблемы в обороне, трудности с основным вратарём. Да что уж, есть неприятности и впереди. И мы увидели их в первом тайме. Другая сторона — способность реагировать, амбиции, драйв и умение играть под эмоциональным давлением. Последний раз шесть побед на групповом этапе ЛЧ «Барса» одерживала почти 10 лет назад. Флик повторил, пусть и при другом регламенте.

Они не сдались — это главный промежуточный итог работы Флика. Он дал команде менталитет и характер. Теперь главное — его сохранить».

A Bola: «Палач надежд «Бенфики»

A Bola: «Палач надежд «Бенфики» Фото: A Bola

А вот ещё одно португальское медиа просит обратить внимание на работу арбитра. К нему якобы могут быть вопросы.

«В такой эмоциональной игре «Бенфика» ушла с поля с гораздо меньшим количеством очков, чем заслуживала. И здесь стоит обратить внимание на работу арбитров. УЕФА отправил в Лиссабон одного из самых популярных судей на сегодняшний день, нидерландца Данни Маккели (того самого, который не заметил в Сербии гол Криштиану Роналду, когда мяч пересёк линию на метр). И он оказался палачом надежд «Бенфики», не свистнув в моменте с Ди Марией в концовке матча, который предшествовал голу Рафиньи. Хоть это и пенальти размером с самолюбие Дональда Трампа. У «Бенфики» была бы возможность сделать счёт 5:4, что вывело бы их в следующую фазу Лиги чемпионов. А в итоге — поражение.

После стольких инвестиций в технологии — полезных, желанных и важных — человеческий фактор по-прежнему остаётся самым слабым звеном. Ведь ни главный судья, ни видеоассистенты ничего не заметили. Так испугались «Барселону»?»