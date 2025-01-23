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Зимнее трансферное окно в России: когда откроется, все трансферы, кто куда перешёл, подробности, инсайды, новости онлайн

В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы и слухи РПЛ — онлайн
«Чемпионат»
Зимнее трансферное окно в России. LIVE
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Следим за сделками вместе.

Друзья, всем привет! Этот день настал — сегодня, 23 января, в России открывается зимнее трансферное окно. До этого момента клубы по большей части разогревались и работали над сделками, а теперь могут официально их оформлять и активнее вести переговоры.

Разогрев был здесь:
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Нас ждёт практически месяц, заполненный трансферами. Зимнее окно в России закроется 20 февраля, и до этого момента клубы будут усиливать составы и избавляться от лишних футболистов. Традиционно в мире зимний трансферный период не такой оживлённый, как летний. Но в России, несмотря на европейскую систему «осень-весна», есть особенность — продолжительная зимняя пауза. Она куда дольше, чем летняя, поэтому именно сейчас у клубов больше времени и возможностей внедрить новичков в команды.

Где окажутся звёзды? Какой клуб потратит на футболистов больше остальных и будет ли это один из лидеров РПЛ? Кто покинет чемпионат России, а кто, наоборот, к нам приедет? За всеми сделками и слухами следите с «Чемпионатом» в этом онлайне!

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