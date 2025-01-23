«Трофим — как лошадь. Породистая лошадь». Главный талант Беларуси теперь в «Порту»

Зимнее трансферное окно удивляет. «Манчестер Сити» закупается после провальной серии. Взяли даже защитника Абдукодира Хусанова, который пару лет назад играл в Беларуси. Но в Европу забрали и ещё одного игрока из белорусского чемпионата — Трофима Мельниченко. 18-летний нападающий после яркого сезона попал в «Порту» — всего за € 380 тыс.

Список достижений белоруса впечатляет:

самый молодой дебютант в истории сборной Беларуси — 17 лет 11 месяцев 18 дней;

входит в тройку самых молодых авторов гола в истории минского «Динамо»;

чемпион Беларуси;

имеет опыт игры в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы, а ещё и на групповом этапе Лиги конференций.

Трофим Мельниченко Фото: Ross MacDonald/Getty Images

Ещё год назад Трофим даже не имел опыта игры на взрослом уровне, а сейчас уже собирается покорять Португалию. Что же в нём такого и чего ожидать от его игры в «Порту»?

Многого достиг на молодёжном уровне, хотя изначально выбрал другой вид спорта

Трофим начинал с хоккея — занимался в школе минской «Юности». Сменил вид спорта после лета с бабушкой в деревне, где постоянно играл в футбол. Ему так понравилось, что потом менять ничего и не хотелось.

Причём начинал Мельниченко карьеру не в «Динамо»: сначала был в частной академии ФШМ, светился в «Минске». Даже давал интервью после одного из матчей молодёжного турнира. Вспоминал, что на таком уровне удавалось обыгрывать сверстников из «Манчестер Сити».

Трофим Мельниченко Фото: кадр из видео footbik.by

Затем мальчик всё же оказался в «Динамо» и занимался под руководством Сергея Масловского. Сейчас признаётся: без него был бы менее качественным футболистом.

Трофим Мельниченко новичок «Порту Б» «Мой первый тренер — Сергей Павлович Масловский. Если бы не он, уровень моей игры был бы гораздо ниже — причём практически во всех игровых компонентах».



Уже в 15 лет Мельниченко оказался в дубле. Хотя на тот момент многие игроки в команде были на пять-шесть лет старше. В дебютном матче со сверстниками из БАТЭ 16-летний Мельниченко оформил победный гол. Всего за первый сезон белорус забил 10 мячей в первенстве дублёров.

«Динамо» в 2023 году участвовало в юношеской Лиге УЕФА, куда тоже привлекали Трофима. Белорусы играли в Пути чемпионов: прошли «Лудогорец», где Мельниченко вновь отметился голом. Затем попали на «Майнц», который в том сезоне удивлял и даже выбил «Барселону» и «Манчестер Сити». Немцев пройти не удалось, но Трофим без гола не остался.

Мельниченко постоянно вызывался в сборные Беларуси разных возрастов. Побыл в каждой категории, начиная с U16. Забивал в квалификации Евро U17, а самым красивым голом в молодёжках считается этот — в товарищеской игре за Беларусь U19 с гродненским «Неманом»:

Расцвёл под руководством Скрипченко и выстрелил в еврокубках

Перед началом белорусского сезона 2024 года Вадим Скрипченко вызвал Мельниченко на сборы первой команды. Форвард сразу же забил «Гомелю», провёл ещё несколько матчей в межсезонье и остался в обойме основы.

Дебютировал Трофим в матче за Суперкубок Беларуси в начале марта. А уже через неделю забил дебютный гол — в ответном матче четвертьфинала Кубка Беларуси. Ещё реализовал пенальти в послематчевой серии и впервые за 25 лет оставил БАТЭ без еврокубков. Первых результативных действий в чемпионате пришлось ждать аж до мая — Трофим пропустил стартовые туры из-за травмы. Ассистами помог переиграть «Шахтёр» и «Славию-Мозырь».

Первый гол в Высшей лиге Мельниченко забил «Неману» — сопернику «Динамо» в чемпионской гонке. Однако радость омрачил скандал: судьи проглядели офсайд. А системы VAR в Беларуси нет.

Гол Трофима Мельниченко Фото: кадр из трансляции

Тем не менее Мельниченко принёс клубу важную победу и попал в тройку самых молодых авторов гола «Динамо» в белорусском чемпионате. Хвалил форварда и Вадим Скрипченко.

Вадим Скрипченко главный тренер минского «Динамо» «Трофим — как лошадь, которую можно выставлять на скачки. И делать на него ставки, потому что он способен их выиграть. Породистая лошадь. Трофим — задорный, у него горят глаза. В целом он парень позитивный и перспективный, команда его хорошо воспринимает».



Через несколько недель «Динамо» предстоял старт в квалификации Лиги чемпионов. Трофим ставил целью пройти в групповой этап и изменить отношение болельщиков — многие не особо верили в успешное выступление команды.

Еврокубки стали для Мельниченко способом показать себя европейским клубам. Минчане прошли «Пюник», но не справились с «Лудогорцем». Хотя именно в ответной встрече с болгарами Трофим оформил первый ассист в квалификации.

Трофим Мельниченко Фото: dinamo-minsk.by

Во время нахождения «Динамо» в Венгрии (именно там клуб проводил номинально домашние матчи в квалификации еврокубков) Мельниченко отлучался в Минск ради учёбы. Хоть парень и полностью посвятил себя футболу, всё же решил получить высшее образование. Летом сдал вступительные экзамены в университет и вернулся в Венгрию.

Все матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, кроме встреч плей-офф с «Андерлехтом», Мельниченко начинал в старте. Хотя номинально он не совсем форвард, но закрывал в «Динамо» эту позицию. И попал с клубом в историческую группу Лиги конференций.

Александр Юревич белорусский тренер «Этого парня ждёт большое будущее. Главное его качество — он не боится играть в футбол. Ему всё равно, с кем играть, где и когда. Главное – играть, а это для нашей ментальности очень важно. Мельниченко — один из немногих, кто обладает таким качеством».



На такие свершения обратил внимание тренер сборной Беларуси Карлос Алос. В сентябре Трофим уже был вызван на матчи Лиги наций. Испанец заявил: «Вызов в сборную — следующий шаг в развитии Трофима». Мельниченко вышел в концовке встречи с Болгарией и стал самым молодым дебютантом в истории Беларуси. Но уверен — это ненадолго.

Трофим Мельниченко новичок «Порту Б» «Мой рекорд будет обязательно побит в ближайшие 5-10 лет. Как бы многие ни ругали нашу молодёжь, она талантливая».



Под еврокубки на позиции Мельниченко в «Динамо» появились легионеры. Например, нигериец Стивен Альфред. Игровое время белоруса уменьшилось, но шансы он получал. Даже в группе Лиги конференций. Хотя под конец года на одну игру пришлось вернуться в дубль.

Запомнился Мельниченко по эпизоду в матче с финским ХИК: вышел на замену, а спустя несколько минут в стиле Луиса Суареса сыграл рукой и спас от пропущенного гола. Получил красную, а другой талант «Динамо» — Фёдор Лапоухов — взял пенальти.

Трофим Мельниченко новичок «Порту Б» «Когда играешь при 20 тысячах болельщиков, понимаешь, к чему нужно стремиться. Часто общался с защитниками во время матчей. Иногда можно пошутить или просто во время какой-то паузы поспрашивать: о зарплатах, почему дома не играем, про татуировку».



По окончании сезона пошли слухи: Мельниченко интересуются в Европе. Изначально писали о «Лудогорце». Болгары заинтересовались ещё после игры Трофима в юношеской ЛЧ, а подкрепили интерес во время квалификации взрослой ЛЧ. Позже инсайдер Арсений Исаеня написал, что есть интерес от «Витории Гимарайнш». Там в своё время играл другой белорус — Кирилл Зинович.

Но внезапно на радарах появился «Порту». Это стало неожиданностью для Трофима. «Прессбол» сообщил, что ради перехода Мельниченко прервал свой отпуск в ОАЭ и вернулся в Минск.

Трофим Мельниченко Фото: dinamo-minsk.by

Чего ждать от Трофима Мельниченко в «Порту»?

Трофим — акселерат: уже сформировались крепкое тело и широкие плечи. Он умеет вовремя открываться в штрафной и, по крайней мере, пытается играть по любому мячу. Ключевой талант — использование габаритов. С одной стороны, Мельниченко очень рослый, но с другой — очень ловкий. Легко успевает опережать защитников на резкой смене направления и в попытке замкнуть передачу порой прибегает к интересным акробатическим решениям. Готов смещаться на фланги и выступать в подыгрыше, опускаться в глубину и даже ситуативно затевать комбинации.

Подтверждением не совсем типичного профиля служат цифры. Мельниченко входит в десятку лучших нападающих белорусского чемпионата по количеству обводок и в топ-15 форвардов по созданным голевым моментам и ключевым передачам.

Трофим Мельниченко Фото: fcporto.pt

Конечно, у Трофима есть зоны роста. Например, он классно играет спиной к воротам, но, когда примет мяч и уже развернётся, может чуть-чуть потеряться: куда отдавать? В квалификации ЛЧ его так не раз накрывали. Ещё одна проблема — реализация. У Трофима было всего два гола в чемпионате при 7,24 xG.

В Португалии серьёзно возьмутся за его недостатки. И сам Трофим ко всему готов. В Беларуси отмечали, что он реально уверен в себе. А ещё у него огромное желание работать. Никто не знает, где его потолок и насколько огромен его потенциал.

Трофим Мельниченко новичок «Порту Б» «Хочу как можно скорее попасть в основной состав, забить гол и стабильно отличаться результативными действиями в своей новой команде. Уже усиленно учу английский язык, скоро возьмусь за португальский. Где-то я по-хорошему наглый. Это позволяет в спорте взять своё. Да и вообще, если человек мямля, то ему будет сложно в футболе».



В таблице второго португальского дивизиона «Порту Б» располагается в зоне вылета. Среди конкурентов в атаке — 17-летний Анья Канде. Португалец круто проявлял себя в юношеской Лиге УЕФА: шесть голов в девяти матчах. Но вот в дубле не задаётся: четыре гола в 38 играх. Поэтому у Трофима есть все шансы бороться за место в старте.

В дебютном матче Мельниченко как раз сменил Канде на 66-й минуте встречи с «Алверкой». Трофим играл в более привычной манере, пытался цепляться за мячи и тащить их к штрафной. Но «драконам» в тот момент был нужен столб: они пропустили и пытались отыграться при помощи навесов. Не самая привычная роль для белоруса.

Показательно, что спустя несколько дней после перехода форварду дали игровое время. С учётом того, что он не играл с декабря. В «Порту» верят в его талант.

Андони Субисаррета спортивный директор «Порту» «Трофим — высококачественный нападающий или второй нападающий, который обладает хорошей техникой обращения с мячом и нацеленностью на ворота. Мы верим, что этот игрок может помочь нам в сложный момент, чтобы попытаться найти новые решения».



Теперь у Трофима все условия для дальнейшего роста: доверие, одна из лучших академий Европы и время, которое ему точно дадут для адаптации. Остаётся работать и доказывать, что и в Беларуси могут расти таланты. Может быть, у Мельниченко даже получится осуществить мечту и сыграть в своём любимом клубе — «Ливерпуле».