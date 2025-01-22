Топ-события четверга: «МЮ» — «Рейнджерс» в футболе, Соболенко на AO и биатлон

Яркое 23 января: ПАОК Чалова и Оздоева в Лиге Европы, КР по биатлону, лучшая атака против второй обороны НБА и хоккей! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 января 2025, четверг. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Коламбус» в зону плей-офф?

«Блю Джекетс» отлично себя проявляют в этом сезоне. Впервые за долгие годы «синие жакеты» могут выйти в плей-офф. Сейчас «Коламбус», ведомый российскими лидерами Кириллом Марченко и Дмитрием Воронковым, идёт 10-м на Востоке, но отстаёт от топ-8 всего на одно очко. Соперник, однако, будет непростым. «Торонто» набрал ход и забрался на вторую строчку в конференции, да и вернувшийся в строй Остон Мэттьюс раззабивался.

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 23 января 2025, четверг. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лучшая атака против второй обороны НБА — кто победит?

«Кливленд Кавальерс» в этом сезоне просто неостановим в атаке. Кенни Аткинсон привил команде любовь к красочному баскетболу, и она теперь возглавляет атакующий рейтинг НБА. В свою очередь, «Хьюстон Рокетс» выделяется за счёт своей обороны, которая уступает лишь «Оклахоме» в этом сезоне. Обе команды борются за самые высокие места в своих конференциях, поэтому их очная встреча должна получиться сногсшибательной.

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, пятый этап, мужчины, индивидуальная гонка, 20 км, и женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Интрига: смогут ли Логинов и Шевнина защитить титул чемпионов России?

В 2024 году из-за плохой погоды индивидуальные гонки на чемпионате России были отменены, поэтому обладатель титула был определён лишь в декабре. В Ижевске в индивидуалках победу одержали Александр Логинов и Полина Шевнина. В Дёмине оба биатлониста будут защищать звания чемпионов России, завоёванные месяц назад. Получится ли это у Логинова с Шевниной или титул уйдёт другим спортсменам?

🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Соболенко свою суперсерию?

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает побеждать на Australian Open. Её серия успешных матчей в Мельбурне с учётом двух титулов в 2023 и 2024 годах достигла уже отметки 19. Теперь, чтобы добраться до круглой отметки 20, белорусской теннисистке необходимо справиться со своей подругой — испанкой Паулой Бадосой. Девушки ранее играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Арины. В частности, она выиграла их последний поединок на «Ролан Гаррос» — 2024. Победительница новой встречи далее сразится в финале с кем-то из пары Мэдисон Киз — Ига Швёнтек.

🎯 16:30: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, женщины, спринт

Интрига: как закончится последний спринт перед ЧМ-2025?

Спринт в Антхольце точно станет определяющим в преддверии чемпионата мира 2025 года. Каждый раз гонку на 7,5 км в этом сезоне выигрывали новые биатлонистки. Однако чаще всего на подиуме была лидер общего зачёта Франциска Пройс. Именно к ней будет приковано особое внимание. После спада формы в Оберхофе немецкая биатлонистка, кажется, вернулась к привычным мощностям. Согласитесь, успех в Италии только усилит её собственную веру в себя накануне главного старта года?

🏒 19:30: «Сочи» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: смогут ли уфимцы вернуться на вторую строчку на Востоке?

«Салават» отлично проводил зиму, однако в последнее время юлаевцы растеряли немало очков. Уфимцы опустились на третье место в конференции, но уступают «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям. А от лидирующего «Трактора» отстают на пять очков. «Сочи» же идёт последним на Западе и уже давно распрощался с мечтами о плей-офф.

Есть ли у уфимцев шансы на Кубок Гагарина? «Всё возможно». Чемпион мира — о шансах «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: преодолеет ли кризис СКА?

Санкт-петербургская команда в последних пяти матчах потерпела четыре поражения и откатилась на шестое место в конференции. «Динамо» продолжает погоню за лидерами Запада, опережая СКА на два очка и идя вровень с «Северсталью». Бело-голубые отстают от второго места в конференции всего на три очка и ещё могут побороться за высокие места. Но для этого им придётся продлить кризис СКА.

⚽️ 20:45: «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» заберётся в топ-8?

«Тоттенхэм» проваливается в АПЛ, зато есть шанс порадовать болельщиков в Лиге Европы. Для этого нужно в следующем туре побеждать в гостях «Хоффенхайм». Тогда команда Ангелоса Постекоглу может залететь в топ-8 и рассчитывать на прямое попадание в 1/8 финала без стыков. «Хоффенхайм» же борется за попадание в топ-24, чтобы сыграть два дополнительных матча за плей-офф.

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: «МЮ» гарантирует себе участие в плей-офф ЛЕ?

«Манчестер Юнайтед» показывает плохие результаты в АПЛ. Есть реальная перспектива оказаться в борьбе за выживание. Зато в Лиге Европы дела складываются не так ужасно. Команда занимает шестое место после шести туров и претендует на прямой выход в 1/8 финала. Впереди — непростой домашний матч с «Рейнджерс». Шотландцы всего на одно очко отстают от «МЮ» и также надеются на итоговые топ-8. Нас ждёт весёлый футбол на «Олд Траффорд».

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: «Реал Сосьедад» справится с возглавляющим таблицу «Лацио»?

«Лацио» возглавляет таблицу Лиги Европы после шести туров. У римляне отличные шансы на выход в 1/8 финала. Даже ничья с «Реалом Сосьедад» на 99% гарантирует следующий раунд. А вот баскам необходима победа, чтобы рассчитывать на место в восьмёрке сильнейших.

⚽️ 23:00: ПАОК — «Славия» Прага, Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Интрига: команда Чалова и Оздоева приблизится к стыкам?

И ПАОК, и пражская «Славия» надеются на попадание в стыки. Греки сейчас идут на 22-м месте, чехи — на 29-м. Разница — в три очка. Так что следующий матч станет предопределяющим. ПАОК в случае победы на 99% гарантирует себе 1/16 финала, а «Славия» догонит клуб из Салоников. А вот поражение усложнит расклады для команды Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Хотя и «Славия», по сути, лишится надежд на плей-офф при неудачном исходе.