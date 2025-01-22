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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Расписание спортивных матчей 23 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «МЮ» — «Рейнджерс» в футболе, Соболенко на AO и биатлон
Михаил Георгиев
Спортивные события 23 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 23 января: ПАОК Чалова и Оздоева в Лиге Европы, КР по биатлону, лучшая атака против второй обороны НБА и хоккей! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Коламбус» в зону плей-офф?

«Блю Джекетс» отлично себя проявляют в этом сезоне. Впервые за долгие годы «синие жакеты» могут выйти в плей-офф. Сейчас «Коламбус», ведомый российскими лидерами Кириллом Марченко и Дмитрием Воронковым, идёт 10-м на Востоке, но отстаёт от топ-8 всего на одно очко. Соперник, однако, будет непростым. «Торонто» набрал ход и забрался на вторую строчку в конференции, да и вернувшийся в строй Остон Мэттьюс раззабивался.

Уникальное достижение российского вратаря «Коламбуса»
«Это может причинить боль». Российский вратарь покорил уникальное достижение в НХЛ
«Это может причинить боль». Российский вратарь покорил уникальное достижение в НХЛ

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучшая атака против второй обороны НБА — кто победит?

«Кливленд Кавальерс» в этом сезоне просто неостановим в атаке. Кенни Аткинсон привил команде любовь к красочному баскетболу, и она теперь возглавляет атакующий рейтинг НБА. В свою очередь, «Хьюстон Рокетс» выделяется за счёт своей обороны, которая уступает лишь «Оклахоме» в этом сезоне. Обе команды борются за самые высокие места в своих конференциях, поэтому их очная встреча должна получиться сногсшибательной.

Невероятное долголетие Леброна!
Леброн стареет, но только по паспорту. Очередные рекорды от Короля
Леброн стареет, но только по паспорту. Очередные рекорды от Короля

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, пятый этап, мужчины, индивидуальная гонка, 20 км, и женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
23 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
23 января 2025, четверг. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Логинов и Шевнина защитить титул чемпионов России?

В 2024 году из-за плохой погоды индивидуальные гонки на чемпионате России были отменены, поэтому обладатель титула был определён лишь в декабре. В Ижевске в индивидуалках победу одержали Александр Логинов и Полина Шевнина. В Дёмине оба биатлониста будут защищать звания чемпионов России, завоёванные месяц назад. Получится ли это у Логинова с Шевниной или титул уйдёт другим спортсменам?

Как Логинов и Шевнина стали чемпионами России — 2024?
«Кровь не просто капала, а бежала». Российская биатлонистка напугала всех во время гонки
«Кровь не просто капала, а бежала». Российская биатлонистка напугала всех во время гонки

🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Паула Бадоса (Испания, 11), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1/2 финала
23 января 2025, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Интрига: продлит ли Соболенко свою суперсерию?

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает побеждать на Australian Open. Её серия успешных матчей в Мельбурне с учётом двух титулов в 2023 и 2024 годах достигла уже отметки 19. Теперь, чтобы добраться до круглой отметки 20, белорусской теннисистке необходимо справиться со своей подругой — испанкой Паулой Бадосой. Девушки ранее играли семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу Арины. В частности, она выиграла их последний поединок на «Ролан Гаррос» — 2024. Победительница новой встречи далее сразится в финале с кем-то из пары Мэдисон Киз — Ига Швёнтек.

Белорусской теннисистке непросто пришлось в четвертьфинале с россиянкой:
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале
Павлюченкова прервала серию Соболенко из 24 победных сетов на АО. Но Арина — в полуфинале

🎯 16:30: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, женщины, спринт

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Интрига: как закончится последний спринт перед ЧМ-2025?

Спринт в Антхольце точно станет определяющим в преддверии чемпионата мира 2025 года. Каждый раз гонку на 7,5 км в этом сезоне выигрывали новые биатлонистки. Однако чаще всего на подиуме была лидер общего зачёта Франциска Пройс. Именно к ней будет приковано особое внимание. После спада формы в Оберхофе немецкая биатлонистка, кажется, вернулась к привычным мощностям. Согласитесь, успех в Италии только усилит её собственную веру в себя накануне главного старта года?

В Антхольце пройдёт и женская эстафета. Германия здесь один из фаворитов:
Празднуй, Германия! Пройс и команда выиграли вторую подряд эстафету на Кубке мира
Празднуй, Германия! Пройс и команда выиграли вторую подряд эстафету на Кубке мира

🏒 19:30: «Сочи» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли уфимцы вернуться на вторую строчку на Востоке?

«Салават» отлично проводил зиму, однако в последнее время юлаевцы растеряли немало очков. Уфимцы опустились на третье место в конференции, но уступают «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям. А от лидирующего «Трактора» отстают на пять очков. «Сочи» же идёт последним на Западе и уже давно распрощался с мечтами о плей-офф.

Есть ли у уфимцев шансы на Кубок Гагарина?
«Всё возможно». Чемпион мира — о шансах «Салавата Юлаева» на Кубок Гагарина

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: преодолеет ли кризис СКА?

Санкт-петербургская команда в последних пяти матчах потерпела четыре поражения и откатилась на шестое место в конференции. «Динамо» продолжает погоню за лидерами Запада, опережая СКА на два очка и идя вровень с «Северсталью». Бело-голубые отстают от второго места в конференции всего на три очка и ещё могут побороться за высокие места. Но для этого им придётся продлить кризис СКА.

Почему СКА проигрывал?
«Просто тихий ужас». Терещенко рассказал, с чем связана серия поражений СКА

⚽️ 20:45: «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» заберётся в топ-8?

«Тоттенхэм» проваливается в АПЛ, зато есть шанс порадовать болельщиков в Лиге Европы. Для этого нужно в следующем туре побеждать в гостях «Хоффенхайм». Тогда команда Ангелоса Постекоглу может залететь в топ-8 и рассчитывать на прямое попадание в 1/8 финала без стыков. «Хоффенхайм» же борется за попадание в топ-24, чтобы сыграть два дополнительных матча за плей-офф.

Экс-игрок «Тоттенхэма» стал легендой «Сити». Но сейчас покидает Манчестер:
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы
Из «Сити» уходит эпоха. История Уокера — это ярчайшие хайлайты, кубки и скандалы

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» гарантирует себе участие в плей-офф ЛЕ?

«Манчестер Юнайтед» показывает плохие результаты в АПЛ. Есть реальная перспектива оказаться в борьбе за выживание. Зато в Лиге Европы дела складываются не так ужасно. Команда занимает шестое место после шести туров и претендует на прямой выход в 1/8 финала. Впереди — непростой домашний матч с «Рейнджерс». Шотландцы всего на одно очко отстают от «МЮ» и также надеются на итоговые топ-8. Нас ждёт весёлый футбол на «Олд Траффорд».

Рубен, как же так?
Аморим выдал один из худших стартов в истории «МЮ»
Истории
Аморим выдал один из худших стартов в истории «МЮ»

⚽️ 23:00: «Лацио» — «Реал Сосьедад», Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал Сосьедад» справится с возглавляющим таблицу «Лацио»?

«Лацио» возглавляет таблицу Лиги Европы после шести туров. У римляне отличные шансы на выход в 1/8 финала. Даже ничья с «Реалом Сосьедад» на 99% гарантирует следующий раунд. А вот баскам необходима победа, чтобы рассчитывать на место в восьмёрке сильнейших.

Сезон для Захаряна складывается ужасно:
«У Арсена болит лодыжка». В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян получил новую травму

⚽️ 23:00: ПАОК — «Славия» Прага, Лига Европы, общий этап, 7-й тур

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Славия П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Чалова и Оздоева приблизится к стыкам?

И ПАОК, и пражская «Славия» надеются на попадание в стыки. Греки сейчас идут на 22-м месте, чехи — на 29-м. Разница — в три очка. Так что следующий матч станет предопределяющим. ПАОК в случае победы на 99% гарантирует себе 1/16 финала, а «Славия» догонит клуб из Салоников. А вот поражение усложнит расклады для команды Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Хотя и «Славия», по сути, лишится надежд на плей-офф при неудачном исходе.

Чалов и Оздоев останутся без трофеев?
У Чалова и Оздоева сыплется сезон. Дико обидные результаты отдалили ПАОК от трофеев
У Чалова и Оздоева сыплется сезон. Дико обидные результаты отдалили ПАОК от трофеев
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