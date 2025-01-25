«Спартак» и «Зенит» повторят за «Сити»? Что за таланта из Узбекистана хотят в России

Подписание «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова за € 50 млн – настоящая трансферная бомба зимнего окна. Можно порадоваться за 20-летнего воспитанника «Бунёдкора», который ещё пару лет назад выступал в Беларуси, но жаль, что такой бриллиант не попал в топ-лигу транзитом через РПЛ. Российские клубы то ли прозевали молодого защитника, то ли не сумели убедить его агентов, что Хусанову стоит отыграть год-два в нашей лиге.

Впрочем, возможно, в РПЛ окажется следующий узбекистанский талант – 17-летний Азизбек Тулкинбеков. Это тоже центрбек из академии «Бунёдкора», за которым следят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Информация об интересе к Тулкинбекову со стороны петербургского и двух московских клубов появилась ещё в декабре. Позже её подтвердили представители «Бунёдкора». Уточнив, впрочем, что официальных предложений по трансферу Азизбека пока нет. Transfermarkt на данный момент оценивает юного центрального защитника в € 250 тыс. В своём возрасте это самый дорогой игрок Узбекистана.

В конце 2024-го The Guardian опубликовал список 60 лучших молодых талантов мирового футбола. В компанию самых многообещающих игроков 2007 года рождения вместе с Ламином Ямалем, Пау Кубарси и прочими восходящими и уже загоревшимися звёздами попал Тулкинбеков. Авторы материала написали:

«В наши дни молодому игроку нелегко выделиться в Узбекистане, поскольку эта страна сформировала репутацию развивающей таланты. Однако Тулкинбеков сделал себе имя на чемпионате мира U17 в прошлом году, где Узбекистан победил Англию и только в четвертьфинале уступил Франции. Поэтому неудивительно, что он попал в команду U20 и стал стабильно играть за «Бунёдкор» в узбекистанской Суперлиге. Спокойный на мяче и хорошо читающий игру Тулкинбеков комфортно чувствует себя в защите, но также может выходить в полузащите».

Азизбек Тулкинбеков Фото: Из архива сборной Узбекистана

Чемпионат мира U17 прошёл в ноябре-декабре 2023-го в Индонезии. На групповом этапе сборная Узбекистана стартовала с поражения от Мали (0:3), но затем победила Канаду (3:0) и сыграла вничью с Испанией (2:2). В 1/8 финала сенсационно расправилась с Англией (2:1) и только в четвертьфинале вылетела от Франции (0:1). Тулкинбеков отыграл все матчи с первой и до последней минуты.

После этого Азизбек, несмотря на свой возраст, закрепился в национальной команде U20. Сыграл 16 матчей и умудрился совершить пять результативных действий – забил два гола, сделал три голевые передачи. В сентябре 2024-го центрального защитника вызывали и в сборную Узбекистана U21 на серию товарищеских встреч.

За первую команду «Бунёдкора» Тулкинбеков дебютировал ещё в ноябре 2022-го в 15 лет (!) 8 месяцев и 28 дней. Разумеется, Азизбек стал самым молодым футболистом за всю историю чемпионата Узбекистана. В следующем году воспитанника выпустили в Суперлиге ещё однажды. С сезона-2024 Тулкинбеков стал играть за основу регулярно. На сегодняшний день у центрального защитника 23 встречи за «Бунёдкор» и один гол, который он забил в Кубке страны.

Азизбек пока не впечатляет своими габаритами, его рост – 181 см. Недостаточно высокий для центрального защитника, хотя мы знаем множество примеров, когда игроки с такими физическими данными становились классными центрбеками. Например, Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед». Тулкинбеков берёт своё не силой, но другими качествами. Это и работа с мячом, и чтение игры, и универсализм – всё то, что подметили аналитики The Guardian.

В «Бунёдкоре» Азизбек начинал заниматься под руководством тренера Евгения Казакова, который внёс большой вклад в его становление как футболиста. Теперь цель Тулкинбекова – попасть в Европу, пусть даже в небольшой клуб, чтобы выйти на новый уровень. Сам защитник симпатизирует «Ливерпулю». В «Бунёдкоре» готовят игроков к зарубежной карьере. Несколько лет назад детская команда клуба из Ташкента приезжала на турнир в Москву, и её тренер Гулом Халимталиев рассказывал в интервью для «Чемпионата» о преподавании английского в академии:

«Английский язык – обязателен! Мы же ездим на международные турниры, плюс язык пригодится тем, кто продолжит карьеру за границей. Помимо отдельного английского, некоторые наши предметы проводят на русском, чтобы ребята знали как можно больше языков. У нас в команде все русскоязычные, и, когда мы ездим по России или Казахстану, ребята спокойно гуляют и общаются с командами, у них много друзей, в том числе и по переписке».

Интересно, где будет Тулкинбеков через два-три года. Возможно, на одном поле с Хусановым. В Англии о нём теперь тоже знают.