В «Зените» — революция? Как понимать трансферы клуба этой зимой

Сейчас «Зенит» – самый резонирующий клуб зимы РПЛ. Сначала устроили грандиозный обмен игроками, по итогам которого моментно потеряли только Артура, сохранили до лета Вендела и приобрели Луиса Энрике – мощного парня из чемпионата Бразилии. Теперь – новый шаг: другой лидер команды Клаудиньо перешёл в катарский «Аль-Садд».

Так что теперь ждём новой волны новостей, ведь клуб наверняка захочет равнозначной по статусу замены. Хотя даже если её не будет, то едва ли это можно назвать катастрофой.

Подождите, так Клаудиньо же хотел в Бразилию. Почему Катар?

Всё так. С 2022 года «Палмейрас» ежегодно пытался забрать футболиста. Наиболее активные попытки предпринимались как раз в зимние паузы, когда Клаудиньо на несколько недель заезжал на родину, много времени проводил с семьёй, друзьями и очень скучал. Но понимал: из «Зенита» так быстро его не отпустят. Так что возвращался и старался выдавать максимум. А мотивацией были в том числе деньги. Ведь клуб несколько раз переподписывал соглашение с игроком с обновлениями условий.

Клаудиньо с трофеем в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний визит, видимо, на многое повлиял. Говорят, на сборы футболист прилетел потухшим. И вновь начал говорить о желании как можно быстрее сменить обстановку. Это чувствовалось ещё в осенней части сезона: Клаудиньо был плох, много психовал и периодически оставался на скамейке. Да, на фоне остальных это не казалось критическим моментом. Но его магия испарилась. А зимой – поездка домой и уже более категоричное отношение по будущему. Очевидно, свою роль сыграла история с Венделом и Артуром. Клаудиньо видел, что его друзей отпускают в Бразилию, и наверняка задавался логичным вопросом: почему среди них нет меня?

В итоге «Зенит» начал переговоры с «Палмейрасом». Те впервые за долгое время согласились обсуждать рыночные условия. Речь, судя по всему, шла о сумме в € 18 млн. И когда стороны были близки к соглашению, всё неожиданно переигралось. Вот что рассказал об этом участник процесса.

Лейла Перейра президент «Палмейраса» «Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились. Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. И в нём ни один футболист не может быть важнее целого клуба».



Позже портал ESPN опубликовал переписку руководителей. Там действительно подтвердились слова Лейлы, однако с важным уточнением: в переписке руководители петербургского клуба использовали фразу «Without Prejudice», которая в юриспруденции означает снятие ответственности. То есть «Зенит» всячески показывал: «Палмейрас» важный, но не единственный претендент. А переписка не имеет юридической силы. Хоть это и помешало Перейре после завершения переговоров назвать руководство «Зенита» лжецами.

В итоге Клаудиньо и петербургский клуб договорились с катарским «Аль-Саддом». Те перебили финансовые условия «Палмейраса», а возвращаться на родину бразильцу резко расхотелось. Тяга к дому – одно, а финансовое будущее важнее.

Как уход Клаудиньо скажется на «Зените»?

Это точно не катастрофа. Сейчас всё идёт к тому, что «Зенит» поменяет игровую схему. 4-3-3 перестроят на 4-2-3-1. Всё для того, чтобы совместить Энрике и Максима Глушенкова. Ведь оба футболиста при первом варианте не могут оказаться справа. При втором же Энрике займёт место вингера, Глушенков перейдёт на позицию десятки, а слева у Сергея Семака будет два варианта – Андрей Мостовой или Педро. Собственно, так было и осенью. Под всеми ними расположатся Вендел и Вильмар Барриос. Впереди окажутся Метео Кассьерра, Александр Соболев или Лусиано. Получается, места в таком сочетании для Клаудиньо просто нет.

Клаудиньо и Глушенков Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Да, его можно было бы найти. Вспомнить времена, когда сам хавбек играл слева (так было на первом этапе его карьеры в Питере), и попробовать интегрировать бразильца туда. Или же ротировать его с Глушенковым, ведь на позиции «десятки» он тоже хорош. Однако здесь всё упиралось в мотивацию и желание футболиста. Да и если в нём нет большой игровой необходимости (в этом плане это не Вендел), то какой смысл держать Клаудиньо до лета?

Ведь даже с его уходом не кажется, что случилось что-то страшное. Да, «Зенит» скорректирует схему и поменяет игрока на одной позиции. И в такой структуре доиграет до лета. При этом всё равно сохранив мощнейшую атаку на уровне РПЛ. С новой суперзвездой. Пока не особо похоже на революцию. Хотя, возможно, она ещё впереди.