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Трансферы РПЛ, Зенит: что будет с командой после зимы: Клаудиньо, Луис Энрике, Вендел, мнение

В «Зените» — революция? Как понимать трансферы клуба этой зимой
Дмитрий Зимин
Трансферы РПЛ, «Зенит»
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И предвещает ли уход важных игроков структурные изменения? Колонка Дмитрия Зимина.

Сейчас «Зенит» – самый резонирующий клуб зимы РПЛ. Сначала устроили грандиозный обмен игроками, по итогам которого моментно потеряли только Артура, сохранили до лета Вендела и приобрели Луиса Энрике – мощного парня из чемпионата Бразилии. Теперь – новый шаг: другой лидер команды Клаудиньо перешёл в катарский «Аль-Садд».

Так что теперь ждём новой волны новостей, ведь клуб наверняка захочет равнозначной по статусу замены. Хотя даже если её не будет, то едва ли это можно назвать катастрофой.

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Подождите, так Клаудиньо же хотел в Бразилию. Почему Катар?

Всё так. С 2022 года «Палмейрас» ежегодно пытался забрать футболиста. Наиболее активные попытки предпринимались как раз в зимние паузы, когда Клаудиньо на несколько недель заезжал на родину, много времени проводил с семьёй, друзьями и очень скучал. Но понимал: из «Зенита» так быстро его не отпустят. Так что возвращался и старался выдавать максимум. А мотивацией были в том числе деньги. Ведь клуб несколько раз переподписывал соглашение с игроком с обновлениями условий.

Клаудиньо с трофеем в «Зените»

Клаудиньо с трофеем в «Зените»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний визит, видимо, на многое повлиял. Говорят, на сборы футболист прилетел потухшим. И вновь начал говорить о желании как можно быстрее сменить обстановку. Это чувствовалось ещё в осенней части сезона: Клаудиньо был плох, много психовал и периодически оставался на скамейке. Да, на фоне остальных это не казалось критическим моментом. Но его магия испарилась. А зимой – поездка домой и уже более категоричное отношение по будущему. Очевидно, свою роль сыграла история с Венделом и Артуром. Клаудиньо видел, что его друзей отпускают в Бразилию, и наверняка задавался логичным вопросом: почему среди них нет меня?

В итоге «Зенит» начал переговоры с «Палмейрасом». Те впервые за долгое время согласились обсуждать рыночные условия. Речь, судя по всему, шла о сумме в € 18 млн. И когда стороны были близки к соглашению, всё неожиданно переигралось. Вот что рассказал об этом участник процесса.

Лейла Перейра
Лейла Перейра
президент «Палмейраса»

«Мы договорились с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я лично разговаривала с игроком, он дважды дал слово, что приедет в «Палмейрас». Он говорил, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы обменивались проектами договоров с «Зенитом», позвонил представитель игрока и сказал, что планы изменились. Мы сделали прекрасное предложение, игрок его принял. Но таков футбол. И в нём ни один футболист не может быть важнее целого клуба».

Позже портал ESPN опубликовал переписку руководителей. Там действительно подтвердились слова Лейлы, однако с важным уточнением: в переписке руководители петербургского клуба использовали фразу «Without Prejudice», которая в юриспруденции означает снятие ответственности. То есть «Зенит» всячески показывал: «Палмейрас» важный, но не единственный претендент. А переписка не имеет юридической силы. Хоть это и помешало Перейре после завершения переговоров назвать руководство «Зенита» лжецами.

В итоге Клаудиньо и петербургский клуб договорились с катарским «Аль-Саддом». Те перебили финансовые условия «Палмейраса», а возвращаться на родину бразильцу резко расхотелось. Тяга к дому – одно, а финансовое будущее важнее.

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Как уход Клаудиньо скажется на «Зените»?

Это точно не катастрофа. Сейчас всё идёт к тому, что «Зенит» поменяет игровую схему. 4-3-3 перестроят на 4-2-3-1. Всё для того, чтобы совместить Энрике и Максима Глушенкова. Ведь оба футболиста при первом варианте не могут оказаться справа. При втором же Энрике займёт место вингера, Глушенков перейдёт на позицию десятки, а слева у Сергея Семака будет два варианта – Андрей Мостовой или Педро. Собственно, так было и осенью. Под всеми ними расположатся Вендел и Вильмар Барриос. Впереди окажутся Метео Кассьерра, Александр Соболев или Лусиано. Получается, места в таком сочетании для Клаудиньо просто нет.

Клаудиньо и Глушенков

Клаудиньо и Глушенков

Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Да, его можно было бы найти. Вспомнить времена, когда сам хавбек играл слева (так было на первом этапе его карьеры в Питере), и попробовать интегрировать бразильца туда. Или же ротировать его с Глушенковым, ведь на позиции «десятки» он тоже хорош. Однако здесь всё упиралось в мотивацию и желание футболиста. Да и если в нём нет большой игровой необходимости (в этом плане это не Вендел), то какой смысл держать Клаудиньо до лета?

Ведь даже с его уходом не кажется, что случилось что-то страшное. Да, «Зенит» скорректирует схему и поменяет игрока на одной позиции. И в такой структуре доиграет до лета. При этом всё равно сохранив мощнейшую атаку на уровне РПЛ. С новой суперзвездой. Пока не особо похоже на революцию. Хотя, возможно, она ещё впереди.

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