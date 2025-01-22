А ещё новая сага ЦСКА, «МЮ» и «Зенита» плюс топ-усиление для Моуринью.

«Спартак» отпустил чемпиона, «Сити» — легенду. Главные трансферы и слухи в футболе за день

В четверг, 23 января, в России официально открывается трансферное окно. Но клубы уже вовсю оформляют сделки. А в Европе остаётся 1,5 недели до закрытия окна. Команды сообщают о переходах, СМИ публикуют инсайды о предстоящих трансферах. Мы собрали всё самое важное за день.

ЦСКА расстаётся с Мендесом

Виктор Мендес Фото: ФК «Крылья Советов»

ЦСКА перед стартом сезона-2024/2025 отдал Виктора Мендеса в аренду в «Крылья Советов» на год. В январе чилиец был обязан вернуться в расположение самарцев, но не сделал этого. Мендес должен перебраться на родину – в «Коло-Коло». Чилиец подпишет полноценное соглашение с новым клубом.

Хотя директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что клубы ещё не подписали трансферный контракт: «С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло-Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение, но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».

Уокер едет в «Милан»

Кайл Уокер Фото: Carl Recine/Getty Images

Кайл Уокер попросил «Манчестер Сити» отпустить его. Проворнее всех в гонке за англичанином оказался «Милан». Фабрицио Романо сообщил, что итальянцы согласовали аренду Уокера до конца сезона. Также у «Милана» есть необязательная опция выкупа игрока у «Манчестер Сити». Если миланцы ею воспользуются, то в силу вступит уже согласованный до июня 2027-го контракт с Уокером.

Шкриньяр — новый защитник для Моуринью

Милан Шкриньяр Фото: ФК «Фенербахче»

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что защитник Милан Шкриньяр прибыл в Стамбул для подписания контракта с клубом. В «ПСЖ» 29-летний словак плотно присел на скамейку, проведя всего пять матчей в сезоне. А в «Фенербахче» Шкриньяр станет лидером обороны. И отличным помощником для тренера Жозе Моуринью. Примечательно, что португалец лично убеждал Милана перебраться в клуб, созвонившись с ним по видеосвязи.

Клаудиньо покидает «Зенит» ради Катара

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Клаудиньо близок к уходу из «Зенита». Globo сообщает, что бразилец продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Хотя ранее СМИ сообщали о переговорах представителей полузащитника с «Палмейрасом».

Президент клуб Лейла Перейра сообщила подробности ситуации: «Мы пришли к соглашению с «Зенитом», Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в «Палмейрас». Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились».

UOL сообщает, что Клаудиньо выбрал «Аль-Садд» из-за более привлекательного финансового предложения. А в CNN Brasil отметили, что вероятная сумма трансфера – около € 20 млн.

«Реал» всё же заполучит Трента?

Трент Александер-Арнольд Фото: Molly Darlington/Copa/Getty Images

Журналист La Galerna Рамон Альварес де Мон (не самый авторитетный источник) поделился громкой новостью: мадридский «Реал» подписал контракт с Трентом Александер-Арнольдом.

Отмечается, что 26-летний англичанин присоединится к новому клубу после завершения сезона. Трент получит € 18-20 млн в качестве подписного бонуса от «Реала». Напомним, контракт Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Так что мадридцы, видимо, получат защитника в статусе свободного агента. Но пока ждём подтверждения информации от более авторитетных журналистов.

«МЮ» идёт за защитником «Лечче»

Патрик Доргу Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» нужен левый защитник. Приоритетный вариант – Патрик Доргу из «Лечче». Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, англичане и итальянцы ведут переговоры. «Лечче» и «Манчестер Юнайтед» расходятся в стоимости футболиста. «МЮ» сообщил, что готов заплатить до € 30 млн, итальянцы требуют € 40 млн. Договорятся ли стороны?

«Наполи» сделал предложение по Гарначо

Алехандро Гарначо Фото: Carl Recine/Getty Images

«Наполи» предложил «Манчестер Юнайтед» € 50 млн с учётом бонусов за переход вингера Алехандро Гарначо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Однако в клубе АПЛ считают, что аргентинец стоит больше, требуя увеличить сумму. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте очень хочет заполучить Гарначо и давит на руководство клуба. Алехандро рассматривается как замена ушедшему в «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.

Кейлор Навас — в родном клубе Месси

Кейлор Навас Фото: ФК «Ньюэллс Олд Бойз»

Забыли про Кейлора Наваса? А экс-голкипер «ПСЖ», мадридского «Реала» и сборной Коста-Рики оказался в «Ньюэллс Олд Бойз». Контракт 38-летнего вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года. С 1994-го по 2000-й в академии «Ньюэллс Олд Бойз» воспитывался Лионель Месси. Так что Навас де-факто оказался в родном клубе Лео.

«Ривер Плейт» купил экс-игрока «Зенита» и чемпиона мира

Себастьян Дриусси Фото: Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images

Сразу два крутых трансфера оформил «Ривер Плейт». Клуб вернул воспитанников – Гонсало Монтьеля и Себастьяна Дриусси. Чемпион мира — 2022 перебрался из «Севильи» за € 4,5 млн. А экс-нападающий «Зенита» перешёл из американского «Остина» за € 9,75 млн. Дриусси и Монтьель подписали контракт с «Ривером» до 31 декабря 2028 года.

«Факел» отпустил игрока из-за проблем в его семье

Табо Селе Фото: DeFodi Images via Getty Images

Полузащитник Табо Селе покинул «Факел» из-за проблем в семье. «В связи с серьёзными проблемами со здоровьем в семье полузащитник и клуб расторгли контракт. По соглашению между Селе и клубом до конца срока действовавшего контракта футболист сможет выступать только за команды из ЮАР. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, а родным Селе – здоровья. Всего тебе самого доброго, Табо!» — говорится в заявлении пресс-службы воронежцев.

Надеемся, что ситуация в семье Селе разрешится благополучно!

«Пари НН» отправил Зе Турбо на Кипр

Зе Турбо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За 14 матчей сезона РПЛ-2024/2025 Зе Турбо забил всего два мяча за «Пари НН». Игра гвинейца явно не устроила клуб. Поэтому нижегородцы отправили Зе в аренду в кипрский АЕЛ. Как отметила пресс-служба «Пари НН», в соглашение включено право выкупа. Вполне вероятно, что мы больше не увидим игру Зе в России.

Союз «Ростова» и Чернова — всё

Евгений Чернов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Пару дней назад тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что защитник Евгений Чернов ищет себе новый клуб. И сегодня, 22 января, южане сообщили об уходе футболиста в аренду. Чернова к себе забрала «Балтика» до конца сезона-2024/2025. После 21 тура Первой лиги калининградцы занимают первое место в таблице. «Балтика» забрала Чернова, чтобы успешно решить задачу по возвращению в РПЛ.

«Спартак» расстался с Селиховым

Александр Селихов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» сообщил об уходе голкипера Александра Селихова. За москвичей вратарь провёл 102 матча, в которых пропустил 117 мячей. Со «Спартаком» Александр стал чемпионом России (один из последних, кто оставался в команде до сих пор), а также обладателем Кубка и Суперкубка. Как сообщает «Спорт-экспресс», клуб выплатит Селихову компенсацию в размере его оставшейся зарплаты до конца контракта. Сумма составит примерно € 700 тыс.