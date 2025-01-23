Чудеса с «Легией» или выход против «Ливерпуля»? Селихова в «Спартаке» запомнят надолго!

Александр Селихов в нынешнем сезоне играл исключительно в Кубке России, хотя со здоровьем проблем особо не имел. Логичным шагом стал досрочный уход из «Спартака» в качестве свободного агента. Именно травмы сильно мешали вратарю: из-за них он за восемь лет в клубе пропустил суммарно почти 900 дней. Немыслимый показатель. Тем не менее 102 матча у него набралось — со 117 пропущенными голами и 30 «сухарями». Мы отобрали несколько самых запоминающихся встреч и предлагаем вам выбрать главную.
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9 декабря 2021 года. Лига Европы, «Легия» — «Спартак» (0:1)
Давайте откровенно, у этого матча конкурентов нет. Пробить Селихова тогда, наверное, не смогли бы и праймовые Месси с Роналду, что уж говорить про игроков «Легии». Зелимхан Бакаев быстро забил. Поляки насели на ворота красно-белых и четыре раза пробили в створ. Пятый случился в добавленное ко второму тайму время: Самуэль Жиго активно боролся с Томашем Пекхартом и задел того ногой. Ничья опустила бы российский клуб на третью строчку. А Селихов вознёс его на вершину, сиганув вправо и отразив плотный удар низом от пострадавшего чеха с пенальти. Александр отыграл лишь половину группового этапа, однако это не помешало экспертам WhoScored включить его в символическую сборную. Великая кампания.
26 сентября 2017 года. Лига чемпионов, «Спартак» — «Ливерпуль» (1:1)
Тот матч вообще-то стартовал для «Спартака» с Ребровым в рамке. И тот не справился только с расстрелом от ещё не сдавшего Коутиньо. В то же время Фернандо идеально исполнил штрафной, так что на табло горел счёт 1:1. Да вот беда — на 68-й минуте вратаря пришлось менять из-за травмы. При этом Ребров в тот вечер тащил нереально! Англичане тогда обрадовались, что теперь-то получится забить больше – ведь ничья к этой минуте была заслугой именно Реброва. Но не сплоховал и экстренно поднятый с лавки Селихов! Он эффектно бросился в ноги Салаху, вовремя выдвинулся вперёд и помешал забить праймовому Мане, пусть тот и залез в офсайд. Будущие финалисты ЛЧ так и не пробили Александра. С тех пор он стал основным — Ребров не вернулся в старт даже после восстановления.
4 ноября 2021 года. Лига Европы, «Лестер» — «Спартак» (1:1)
Немногие вратари могут похвастаться отраженным от Варди ударом с пенальти: Уго Льорис, Ник Поуп, Руй Патрисиу, Бернд Лено… Есть в этом ряду и Селихов. На 75-й минуте при счёте 1:1 Александр не дал «Лестеру» выйти вперёд, когда Виктор Мозес зачем-то завалил в своей штрафной будущего героя «Аталанты» Адемолу Лукмана. Джейми пробил низом вправо — спартаковский вратарь туда и прыгнул. Проиграй тогда красно-белые – шансы на выход из группы серьёзно бы сократились. А так остались четвёртыми, зато первую команду от последней отделяли всего три очка. Добытая в Англии ничья сыграла важнейшую роль в конце группового этапа и помогла ворваться в евровесну, но из-за бана российских клубов «Спартак» в ней так и не сыграл.
24 ноября 2021 года. Лига Европы, «Спартак» — «Наполи» (2:1)
«Наполи» Лучано Спаллетти удалось обыграть и в первом круге (3:2). Между прочим, будущих победителей Серии А. Но тогда в рамке был Максименко, а на ответный матч вышел Селихов. Едва ли спартаковские болельщики разочаровались. Тогда геройствовали два Александра: Соболев оформил дубль, а Селихов совершил семь спасений. Элиф Элмас, Пётр Зелиньски, Дрис Мертенс и Ирвинг Лосано как следует насели на его ворота и не давали расслабиться ни на секунду. Но забить им удалось только раз, когда они уступали два мяча — можно было сколько угодно хвататься за голову, в тот вечер красно-белые ворота защищала стена.
17 октября 2017 года. Лига чемпионов, «Спартак» — «Севилья» (5:1)
«Спартак» вынес вперёд ногами «Севилью» и повторил рекорд «Локомотива» 16-летней на тот момент давности, одержав самую крупную победу российского клуба в ЛЧ. Но описание атакующих подвигов оставим для другого материала. Селихов самоотверженно играл кулаками, в классных прыжках отразил два выстрела Крон-Дели, да и во время единственного голевого эпизода соперника едва не потащил выстрел с близкого расстояния Кьера. Также, разумеется, спасибо «подстраховщику» Комбарову: его вынос с ленточки потом форсился в соцсетях со звуковым сопровождением «Димоооооон!» из фильма «Бумер».
23 октября 2022 года. РПЛ, «Спартак» — «Химки» (5:0)
Ваша команда забила пять безответных мячей, а игроком матча всё равно признают вратаря. Абсурд? Вовсе нет. Спасений у Селихова набралось больше, чем голов у «Спартака» — шесть. Особенно запомнилось, как Александр великолепно сложился и вытащил мяч из девятки после обводящего удара Бутты Магомедова. Оформивший дубль Шамар Николсон вообще не смутился из-за выбора экспертов: «Справедливо ли, что Селихов признан лучшим? Конечно, наш вратарь не пропустил ни одного гола! Он спас нас во многих ситуациях. При счёте 2:0 был замечательный сейв. Забей «Химки» тогда, исход матча мог быть иным. Считаю, всё заслуженно».
13 мая 2017 года. РПЛ, «Амкар» — «Спартак» (0:1)
Дебютным матч Селихова за «Спартак» иронично принёс ему в соперники «Амкар». Тот самый, благодаря которому Александр и вышел на топ-уровень. К бывшему клубу он был безжалостен: отразил дальнобойную пушку Комолова, ликвидировал удар в упор Гасилина и получил от красно-белых болельщиков заслуженное признание в качестве лучшего игрока матча, несмотря на гол Самедова. Стало понятно: € 3,5 млн за этого парня отдали не зря.
3 мая 2021 года. РПЛ, «Арсенал» Тула — «Спартак» (1:2)
Этот матч связан с игрой Селихова косвенно. Важна эмоция, которую подарил его первый за практически два года выход в основе. С апреля 2019-го по май 2021-го он лечил повреждённое сухожилие, ложась под нож, как сам признавался, четыре раза. На матч с Тулой Максименко заработал дисквалификацию, так что у выздоровевшего конкурента появился шанс доказать: ребята, я ещё жив и не разучился ловить мячи. Селихов помог одержать победу, а после финального свистка взял на руки дочь и пустил слезу. Кто бы тогда мог подумать, что через полгода он прославится на весь мир благодаря выступлениям в Лиге Европы.