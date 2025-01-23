Чудеса с «Легией» или выход против «Ливерпуля»? Селихова в «Спартаке» запомнят надолго!

Вратарь за восемь лет в красно-белых цветах провёл 102 матча. А какой из них запомнился вам больше всего?

Александр Селихов в нынешнем сезоне играл исключительно в Кубке России, хотя со здоровьем проблем особо не имел. Логичным шагом стал досрочный уход из «Спартака» в качестве свободного агента. Именно травмы сильно мешали вратарю: из-за них он за восемь лет в клубе пропустил суммарно почти 900 дней. Немыслимый показатель. Тем не менее 102 матча у него набралось — со 117 пропущенными голами и 30 «сухарями». Мы отобрали несколько самых запоминающихся встреч и предлагаем вам выбрать главную.

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