Назовёте самые дорогие зимние трансферы всех клубов РПЛ? Тест

За кого больше всего денег заплатили топ-клубы? Кто самый дорогой новичок команд из нижней части таблицы?

23 января открылось зимнее трансферное окно в РПЛ. Теперь клубы могут официально регистрировать новичков. До закрытия окна за всеми сделками можно следить с помощью нашего онлайна. Некоторые трансферы уже состоялись, но впереди наверняка ещё будет много всего интересного.

А ещё мы подготовили для вас тест, посвящённый зимним переходам в чемпионате России. Сможете ли вы назвать самых дорогих новичков каждого из 16 клубов, что сейчас играют в РПЛ? Задача не самая простая, однако у вас будет четыре варианта ответа, один из которых правильный. Возможно, вы легко назовёте самого дорогого зимнего новичка «Спартака» или «Зенита». Но что насчёт «Акрона»? А «Факела»? Как обычно, грузите свои результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.