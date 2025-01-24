Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Самые дорогие зимние трансферы каждого клуба РПЛ, тест: Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив, Краснодар, Ростов

Назовёте самые дорогие зимние трансферы всех клубов РПЛ? Тест
Кирилл Закатченко
Самые дорогие зимние трансферы клубов РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
За кого больше всего денег заплатили топ-клубы? Кто самый дорогой новичок команд из нижней части таблицы?

23 января открылось зимнее трансферное окно в РПЛ. Теперь клубы могут официально регистрировать новичков. До закрытия окна за всеми сделками можно следить с помощью нашего онлайна. Некоторые трансферы уже состоялись, но впереди наверняка ещё будет много всего интересного.

Следим за трансферами РПЛ вместе:
В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы и слухи РПЛ — онлайн
Live
В России открылось зимнее трансферное окно! Все переходы и слухи РПЛ — онлайн

А ещё мы подготовили для вас тест, посвящённый зимним переходам в чемпионате России. Сможете ли вы назвать самых дорогих новичков каждого из 16 клубов, что сейчас играют в РПЛ? Задача не самая простая, однако у вас будет четыре варианта ответа, один из которых правильный. Возможно, вы легко назовёте самого дорогого зимнего новичка «Спартака» или «Зенита». Но что насчёт «Акрона»? А «Факела»? Как обычно, грузите свои результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android