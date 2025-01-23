«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»

Гайрат Хасбиуллин – человек, который осуществил трансфер Абдукодира Хусанова сначала из белорусского «Энергетика» во французский «Ланс», а затем из «Ланса» в английский «Манчестер Сити». Агент раньше давал короткие комментарии о сделке, а в интервью «Чемпионату» впервые рассказал о невероятном пути футболиста.

«Скаут сказал, что у Хусанова ДНК «МЮ»

– Когда появился интерес «Сити»?

– Конец ноября 2024 года. До нас доходила информация о присутствии скаутов. «Ланс» сообщил, что «Сити» активно интересуется. В начале декабре пошли уже серьёзные разговоры. Вообще, там около 12 клубов АПЛ выразили интерес. Было понятно, что среди них окажется и «Сити». Другое дело, что не все клубы могли позволить себе сейчас сделать предложение, потому что испытывали ограничения из-за финансового фэйр-плей. У «Сити» такой проблемы не было, поэтому быстро уговорили «Ланс» на € 40 млн плюс € 10 млн бонусами. Оставалось только с нами договориться.

– Кто был ближе всех к тому, чтобы перехватить Хусанова?

– «Ньюкасл» был очень близок к сделке. Даже оставался одним из фаворитов, а потом последним вышел из гонки с «Сити». Насколько понимаю, тоже повлиял финансовый фэйр-плей. Ну и времени им не хватило. Возможно, сделай они предложение раньше, то успели бы договориться. Потом уже «Сити» так давил на «Ланс», что было тяжело сделать сопоставимое предложение. Повлияло и то, что французам нужны были эти спасительные деньги.

Абдукодир Хусанов Фото: ФК «Манчестер Сити»

– Спасительные?

– Летом у «Ланса» сорвались трансферы. В клубе остались Дансо и Эль-Айнауи – это минус € 50 млн. Денег от трансляций тоже стало меньше, а дыру в финансовом фэйр-плей необходимо было закрывать. В срочном порядке требовалось компенсировать эти € 50 млн. Неожиданно для клуба спасением стал трансфер Хусанова. Конечно, мы могли поступить эгоистично – отказаться и ждать лета, потому что он играет, всё получается, но «Ланс» для нас многое сделал. Мы отнеслись с пониманием к ситуации. Вы могли заметить, что при этом переходе не было никаких интриг, слухов и прочего.

– В СМИ мелькала информация об интересе к Хусанову со стороны «Тоттенхэма», «Реала», «Челси», «ПСЖ»…

– Его хотели клубы из Германии. Все немецкие топы, кроме «Баварии». Речь про «Лейпциг», «Штутгарт», «Байер» и «Боруссию» Дортмунд. Несколько итальянских топов.

– А кто первым проявил интерес?

– «МЮ». В мае 2023 года скаут «Юнайтед» Николас Ченалли находился в Аргентине на чемпионате мира U20. После второго матча Узбекистана на турнире нашёл мой контакт и хотел встретиться. Я тогда тоже находился в Аргентине, и мы думали пересечься в Буэнос-Айресе, но из-за матчей не складывалось. Потом получилось так, что он оставался в Росарио лишь на день, а затем улетал. Я просто вышел на улицу Буэнос-Айреса и поймал такси до Росарио.

в центре – скаут «МЮ» Николас Ченалли и агент Гайрат Хасбиуллин Фото: Из личного архива Гайрата Хасбиуллина

– Что сказал водитель?

– Спросил, знаю ли я, что ехать около трёх часов. Я ответил, что дам $ 300. Тут нужно учитывать непростую ситуацию в Аргентине с валютой. Таксист при мне снял шашечки с машины и сказал нам садиться. Со мной были два ваших коллеги с «Чемпионат.азия» – поехали в город, где родился Месси. Водитель оказался болельщиком «Ривер Плейт». Всю дорогу пытались общаться о футболе через переводчик. Ну и я чуть-чуть знаю испанский. У нас был заказан столик в ресторане Росарио. Когда подошёл скаут «МЮ» и дал свою визитку, то водитель офигел: «Вы вообще кто такие?»

– Вы пригласили таксиста на общение со скаутом «МЮ»?

– А ему три часа просто сидеть в машине? Неудобно же. Тем более он не знает английский, а ничего особо секретного не обсуждалось. Мы вообще сдружились с водителем, он нас потом отвёз и к дому Марадоны, и на его кладбище. Фотограф «Чемпионат.азия» до сих пор переписывается с таксистом.

– А что говорил скаут?

– Что у Хусанова ДНК «МЮ». Именно в тот момент я понял, что парень окажется в топ-клубе.

– А почему не сложилось с «МЮ»?

– Скаут сделал подробнейший отчёт, однако тренер тен Хаг сказал, что защитник не совсем готов помочь команде на тот момент. Недавно списывались с тем скаутом «МЮ». Он поздравил с трансфером в «Сити», но сожалел, что игрок не оказался в «Юнайтед».

«В день было четыре перелёта. Нужно было максимально прорабатывать варианты»

– Вернёмся к «Сити». У команды есть Диаш, Аке, Аканджи, Стоунз и Гвардиол. Даже без Хусанова было пять человек на две позиции. Плюс к основе подпускают Симпсона-Пьюзи из академии и объявили о трансфере Рейса из «Палмейраса». Даже при всех травмах выглядит перебором.

– Я думаю, никто не хочет брать игрока за € 50 млн и отправлять в аренду. Такие деньги не платят за футболиста, которого не видят в составе.

– Другие защитники «Сити» тоже стоили дорого.

– Клуб начинает перестройку из одной чемпионской команды в другую, как мы это услышали. Гвардиола впервые в карьере такое делает. С этим связана покупка молодых и быстрых центральных защитников. Кто-то из футболистов мог не обладать нужной скоростью, а Диаш часто получает травмы. Гвардиола был вынужден начать охоту за двумя самыми перспективными центральными защитниками. У нас было понимание, что тренер заинтересован в Хусанове.

– Как у Хусанова с английским?

– Он начал учить язык два месяца назад. Изначально думали, что у нас есть полгода. Казалось, что игрока могут оставить до конца сезона в аренде в «Лансе». Потом мы поняли, насколько «Сити» хочет игрока.

Фил Фоден и Абдукодир Хусанов Фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

– Переговоры в целом получились тяжёлыми?

– Наша команда явно не каждый день делает такие трансферы. В целом всё прошло стремительно – было большое желание и «Ланса», и «Сити». Сложнее попасть из белорусского «Энергетика» в «Ланс». Легче договориться, когда на тебя такой спрос, что за день три-четыре клуба атакуют.

– Часто летали на переговоры?

– Как-то раз было четыре перелёта за день.

– Это как?

– В 4:00 утра вылетели из Парижа. Утром была встреча в Германии. Потом отправились в другой город Германии. Затем пообщались ещё в Париже и на машине уехали в Ланс. У коллеги было ещё веселее – он в Мадриде был, потому что регистрировали Лазизбека Мирзаева в «Леганесе». Я потом шутил, что он проснулся в Мадриде, позавтракал в Германии, пообедал в другом немецком городе, поужинал в Париже, а лёг спать в Лансе. Последнее слово остаётся за футболистом и его родителями, но нам было необходимо максимально проработать варианты.

«Хусанов в любом случае не оказался бы в России»

– Хусанов – первый футболист в АПЛ из Узбекистана. Такая сделка в будущем заставит больше следить за игроками из этой страны?

– Не в будущем, а уже сейчас мы чувствуем спрос в Европе. И он десятикратно вырос. Постоянно интересуются, спрашивают. Когда наше агентство только открывалось, я ездил по Европе с профайлами футболистов. Интерес был весьма вялый – в том числе к Хусанову. Шеф-скаут топ-клуба Европы как-то раз сказал: «Назови мне хотя бы одного футболиста из Узбекистана в пяти ведущих чемпионатах? Вот когда появится, тогда давай пообщаемся». Трансфер Шомуродова в Серию А тогда был в процессе, но ещё не состоялся. Сейчас ко мне вернулся уже спортивный директор этой команды – заинтересовался Хусановым. Я ему рассказал, что в какой-то момент его клуб отказался рассматривать этого защитника. Называть шеф-скаута не стал, чтобы не подставлять человека.

– Как вы познакомились с Хусановым?

– У меня есть старший партнёр Улугбек Асанбаев. Благодаря ему произошёл переход защитника в «Энергетик». Тогда я ещё не знал Хусанова. Впервые услышал о нём от моего клиента Бобура Абдухаликова, который тоже выступал за этот белорусский клуб. На тот момент Хусанов ещё даже не мог играть в «Энергетике» из-за возраста. «Это топовый футболист», – уже тогда мне сказал Абдухаликов, который играл в сборной Узбекистана и многих повидал. Потом Асанбаев предложил мне взять парня под опеку.

– И вы, и Асанбаев являетесь представителями Хусанова?

– Да. Асанбаев занимается спортивной частью и принимает решения по развитию игрока, а я отвечаю за выстраивание международных отношений и связи с клубами. У нас сплотилась команда вокруг игроков. Это ещё несколько агентов, скаут, юрист и даже учителя иностранных языков. Мы стали предлагать Хусанова европейским командам. Какие-то клубы из России в то время тоже интересовались.

Улугбек Асанбаев, Абдукодир Хусанов и Гайрат Хасбиуллин в Манчестере Фото: Из личного архива

– Вот тут поподробнее.

– Там не было какого-то огромного желания. Узбек из чемпионата Беларуси? Наверное, была недооценка. Вот когда мы уже договаривались с «Лансом», один из российских клубов действительно заинтересовался – предлагал хорошие деньги.

– Недавно бывший спортивный директор ЦСКА Мовсесьян говорил, что обращался по Хусанову в «Энергетик».

– Я говорю о другой команде из России. Это был не совсем топ-клуб, но деньги предлагали топовые. Очень большая сумма. Трансфер и агентские выплаты примерно в 10 раз больше. Возможно, у многих агентов снесло бы голову от этой суммы, однако у нас сразу был выбран путь развития через Европу. Видел, что российские эксперты возмущались: как клубы РПЛ проглядели мальчика? Могу сказать, что мы бы отказали в любом случае. Забавно, что запросы приходили и из ФНЛ.

– Назовёте клуб?

– Спортивный директор «Алании» Тимур Демуров говорил: «У тебя интересный парень, а наш клуб как раз в РПЛ хочет выйти». Мы хорошо общаемся, но я объяснил, что тут без шансов. До перехода в «Ланс» оставалось около трёх недель, мы уже понимали, что Хусанов продолжит во Франции. Сразу ответил: «Поздравляю, «Алания» находится в компании крутых клубов». Тогда защитником интересовались «Фенербахче» и «Саутгемптон».

«Хусанов не ушёл, пока весь ресторан с ним не сфотографировался»

– Чем выделялся Хусанов, когда вы его увидели своими глазами?

– Контраст. На поле – натурально боец, а в жизни – скромный парень. Тихий и спокойный в быту. Интервью не даёт, потому что стесняется. Ему проще отыграть 90 минут с «ПСЖ», чем 10 минут пообщаться с журналистом. При этом его мощь в игре пугает. Я много был на его матчах. Уже замечаю, когда он выбрал жертву – сразу понимаю, что этому нападающему конец. Хусанов чувствует момент, когда нужно пойти в единоборство. Тренер «Ланса» Франк Эз после второй тренировки сказал: «Он действует как 25-летний футболист». К нему вообще все в команде относились здорово.

– Есть примеры?

– Чувствовалась поддержка футболистов. Франковски его постоянно подвозил на тренировки. Самба и Дансо помогали на базе, воспринимали как братишку. Даже по матчам видно, что его берегли, не подсовывали мяч под прессингом. В «Лансе» классная атмосфера. С болельщиками тоже связано много приятных моментов. Был случай после домашнего матча.

Абдукодир Хусанов в матче за «Ланс» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

– Расскажите.

– Это была одна из первых игр, которую Хусанов провёл целиком. Говорю ему: «Молодец, заслужил – пойдём ужинать в какой-нибудь хороший ресторан». Он думал-думал и предложил пойти за шаурмой в небольшое заведение «Истанбул гриль». Очень простое место недалеко от стадиона. Мы туда заходили, когда первый раз приехали в Ланс. А тут тёплое время года – после матча многие ели и внутри помещения, и на улице. Заходим. Все понимают, что Хусанов только что играл в Лиге 1. Другие футболисты уезжают на «Ламборгини», а мы пешочком в забегаловку. Точнее, нас сначала немного подвёз переводчик, а потом пешком дошли, встали в общую очередь.

– Представляю реакцию местных.

– К нам вышел хозяин заведения. Сказал, чтобы мы обязательно садились, а он лично всё принесёт. Мы отказывались, но он уговорил. Все смотрят на нас. Мы едим, смущаемся, а рядом встала маленькая девочка. Я вижу, что она хочет сфотографироваться. Хусанов, конечно, не отказал. В результате мы не ушли, пока весь ресторан с нами не сфотографировался.

– А если говорить о бойцовских качествах Хусанова, то не перебарщивает ли он с грубостью? Сразу вспоминается, как срубил Хакими на красную.

– Был как-то раз отборочный матч Кубка Азии U23 – встречались Иран и Узбекистан. Хусанов просто выбил с поля нападающего. Тот вылетел, ударившись о стену. После этого тренер «Ланса» на собрании включил этот эпизод всей команде и сказал, что в матче с «Лиллем» ждёт ото всех такой же заряженности. Хусанов играет, как и должен хороший центральный защитник. Делает свою работу, а какие-то нюансы придут с опытом.

Абдукодир Хусанов в матче за «Ланс» Фото: Xavier Laine/Getty Images

– Почему, будучи воспитанником «Бунёдкора», он не попал в основную команду?

– Я тогда ещё не занимался Хусановым, но знаю эту историю. После академии было желание попасть в дубль «Бунёдкора», но тренер посчитал, что футболист слишком хладнокровен.

– Сильно.

– Непонятно, почему его не взяли в дубль. Тогда отец парня Хикмат Хашимов – известный в прошлом футболист сборной Узбекистана – обратился к другу Улугбеку Асанбаеву. Он как раз развивал проект за границей. Речь про белорусский «Энергетик». Многие узбекские футболисты там проходили обкатку. Тренер Анатолий Юревич увидел у Хусанова качества, которые помог развить. А ещё придать физической силы. Это огромная работа для подготовки мальчика к европейскому футболу. Хусанов попал в нужную команду и в правильные руки. Как и в случае с «Лансом». Этой зимой нам тоже нельзя было ошибаться, и мы уже выбирали не столько клуб, сколько тренера.

– Если бы Гвардиола в ноябре не продлил контракт до 2027 года, то ваш выбор был бы другим?

– Да, вполне возможно. Пеп – одна из главных причин выбора в пользу «Сити». Хотелось поработать с лучшим тренером в мире.

– Недавно на «Чемпионате» вышло интервью с бывшим тренером «Энергетика» Роднёнком. Он тоже отмечал именно Юревича и его программу подготовки с четырьмя тренировками в день. Реально четыре?

– Четыре тренировки плюс чистка стадиона от снега.

– Серьёзно?

– Да, такие там нагрузки. Я как-то раз позвонил Абдухаликову, и он рассказал, как прошло занятие: «Сначала полтора часа чистили поле, а потом полтора часа на нём занимались». И это говорит лучший бомбардир белорусского чемпионата. А в другой раз я спросил его, почему с таким трудом победили – 1:0, а он ответил: «Нам за день до матча нагрузку дали». Так закалялась сталь.

«Хусанов в чемпионате Узбекистана мог бы потерять время»

– Каково Хусанову было вдалеке от семьи?

– Отец его часто навещал, но в 16 лет, конечно, тяжело жить за границей. Это была хорошая прививка, которая помогла адаптироваться в Европе.

– Я слышал, что в клубах уровня «Энергетика» зарплаты могли быть на уровне $ 100-200 в месяц даже в высшей лиге.

– Так и есть. Подобная зарплата была и у Хусанова. Мы не смотрели никогда на деньги, главное – развитие. У нас были четыре-пять футболистов. Асанбаев снимал им квартиру, наполнял холодильник продуктами. Иногда я закидывал деньги на карту. Все бытовые расходы мы закрывали, потому что даже с премией в $ 50 там тяжело выжить. В этом заключается работа окружения — чтобы парень ни в чём не нуждался и выбрал работу в подходящем клубе, а не в том, где больше платят.

– Переходя в иностранный «Энергетик», Хусанов лишал себя на какое-то время игры во взрослом футболе?

– Да, год только тренировался, но он от этого лишь выиграл – провёл работу, чтобы вырасти. В чемпионате Узбекистана мог бы потерять время. У нас все считают, что в 21 или 22 года футболист ещё молодой и перспективный, а тут он к 20 годам дошёл до «Сити». Рядом с ним оказались правильные люди.

Абдукодир Хусанов с отцом и младшим братом Фото: Из личного архива

– Кто в первую очередь?

– Отец – главный критик и советник. Когда Хусанова спросили, кто его кумир, то он назвал только отца. Папа оказал большое влияние на весь путь сына. На важных переговорах всегда присутствовал с нами. Нужно отметить и Асанбаева, конечно. Он всегда и жизненным советом поможет, и рядом находится, чтобы координировать развитие игрока. Плюс содержал «Энергетик» – через этот клуб прошли многие узбекские и казахские футболисты. Они тренировались у Юревича, о котором я уже рассказывал. В парня вложился и Белявский, который был в тот момент главным тренером «Энергетика». Ну и тренера «Ланса» хочется поблагодарить. Он действительно берёг футболиста. Следил, чтобы не перегрузить. Настаивал, что не отдаст в сборную слишком рано, потому что Хусанову требуется отдых. Всё-таки в Европе были игры уже с другой интенсивностью.

– «Энергетику» и «Бунёдкору» за воспитание футболиста полагаются солидарные выплаты от трансфера в «Сити»?

– Конечно. 5% от стоимости распределяются пропорционально времени в академиях.

– «Энергетик» продал Хусанова в «Ланс» за € 100 тыс., а солидарные выплаты получатся в разы больше?

– Да, кто-то считал, что порядка € 500 тыс. В их положении это очень хорошие деньги.

– А «Бунёдкор» получит ещё больше?

– Да. Если бы они продавали сами, то едва ли столько бы заработали.