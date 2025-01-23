Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти переходы уже состоялись

«Зенит» ну очень активен, чего не скажешь о его конкурентах.

В России официально распахнулось трансферное окно. Но, разумеется, ничего не мешало клубам договариваться о переходах и раньше. Вот какие уже произошли — коротко пройдёмся по всем 16 командам Премьер-Лиги. Все суммы указаны на основе данных Transfermarkt.

«Зенит»

Луис Энрике «Зенит» / Артур «Ботафого» Фото: ФК «Зенит»

Пришли: Луис Энрике (правый вингер, «Ботафого», € 33 млн), Ду Кейрос (центральный полузащитник, «Гремио», возвращение из аренды), Никита Гойло (вратарь, «Динамо» Махачкала, возвращение из аренды)

Ушли: Клаудиньо (атакующий полузащитник, «Аль-Садд», € 20 млн), Артур (правый вингер, «Ботафого», € 10 млн)

Совсем скоро к списку расставаний прибавятся ещё двое бразильцев. «Ботафого» заодно заберёт Вендела летом, и об этом уже объявлено официально. Также в конце января, после завершения общего этапа Лиги чемпионов, должен досрочно вернуться из «Црвены Звезды» Ванья Дркушич. Его агент это подтвердил. Словенский защитник должен заменить Родригао: в нынешнем сезоне бразилец практически не играет, а местные журналисты активно отправляют защитника в «Васко да Гама».

«Краснодар»

Пришли: —

Ушли: Александр Кокшаров (нападающий, «Пари НН», аренда)

Южане делят первое место с «Зенитом», тем не менее пока не торопятся кого-либо подписывать. Впрочем, кого-то терять — тоже. Разве что центрального полузащитника Михайло Баньяца, но тот и так был с лета арендован «ТСЦ Бачка Топола». «Краснодар» получит за его выкуп € 600 тыс. Плюс молодой форвард Кокшаров поехал за практикой к Виктору Гончаренко. Усиление ждать тоже стоит. Постоянно мелькают слухи об активной работе «быков» на южноамериканском рынке.

«Динамо» Москва

Вячеслав Грулёв, «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

Пришли: —

Ушли: Вячеслав Грулёв (левый вингер, «Пари НН», свободный агент), Иван Лепский (защитник, «Сокол», аренда)

Динамовцы ещё вполне способны стать главными ньюсмейкерами трансферного окна в РПЛ. Всё зависит от продажи Бителло. Бразилец не приехал на сборы бело-голубых и затребовал трансфер в «Ботафого». Клуб как раз получил деньги от «Зенита» за Луиса Энрике, тем не менее сражается с «Динамо» за каждый цент — о переходе стороны пока не договорились. Если получится, динамовцы вполне могут прийти в «Ростов» за Данилом Глебовым. Об интересе к нему публично говорил даже Марцел Личка, а ещё в СМИ (например, журналист Максим Никитин) сообщали об интересе к Ивану Облякову. Правда, совсем не верится, что ЦСКА отпустит ведущего игрока.

«Локомотив»

Пришли: Иван Кузьмичёв (защитник, «Торпедо», возвращение из аренды)

Ушли: -

Абсолютную тишину разбавило разве что возвращение из аренды в «Сантосе» Педриньо. Только вот «Локомотив» о ней даже не объявил, хотя сам ранее писал: она завершится в конце 2024 года. Esporte докладывал, что случится новая аренда — в «Куябу». Ещё неделю назад было сказано, что переговоры вступили в финальную стадию.

«Спартак»

Александр Селихов «Спартак» / Виллиан Жозе Фото: «Чемпионат»

Пришли: —

Ушли: Виллиан Жозе (нападающий, «Баия», свободный агент), Томаш Тавареш (правый защитник, АВС, свободный агент), Александр Селихов (вратарь, свободный агент)

Красно-белые пока что исключительно расстаются с теми, кто не проходит в основу. О новом клубе Селихова ничего не известно, но качественный российский, ещё и безработный вратарь пригодится многим командам РПЛ. Например, «Ростову». В начале января слухи активно отправляли в «Спартак» центрального полузащитника «Торино» Ивана Илича. Летом итальянцы не договорились с «Зенитом». Теперь, судя по всему, получился аналогичный сценарий: Sport24 указывал, что требуемая сумма — € 20 млн.

ЦСКА

Бруно Фукс «Атлетико Минейро»/Илья Агапов «Пари НН» Фото: Getty Images/ФК «Пари НН»

Пришли: Амир Хоссейн Риванди (левый защитник, «Бухара», возвращение из аренды), Михаил Рядно (левый защитник, «Родина», возвращение из аренды)

Ушли: Бруно Фукс (защитник, «Атлетико Минейро», € 2,7 млн), Илья Агапов (защитник, «Пари НН», аренда)

Фукс уже давно не появлялся в Москве, но за последние два года неплохо себя показал в составе финалистов Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро», и его контракт выкупили. Трансфер на вход тоже намечается бразильский: 18-летний атакующий полузащитник Лорран, по данным Ивана Карпова, близок к переезду в Москву за € 8 млн. Вероятен также уход Виктора Мендеса: чилиец не приехал на сбор «Крыльев Советов», где тот находится в аренде, и о его приобретении объявил «Коло-Коло».

Вот только директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо внёс ясность: «Да, мы действительно ведём переговоры, однако контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение, но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».

«Ростов»

Пришли: —

Ушли: Роман Тугарев (левый вингер, свободный агент), Евгений Чернов (левый защитник, «Балтика», аренда)

У дончан нашёлся свой Мендес. По информации «Матч ТВ», Родриго Саравия не прилетел на сбор клуба в ОАЭ, находится в одной из стран Латинской Америки и не планирует продолжать карьеру в России. При этом журналист Агустин Сабалета утверждал, что «Ростов» не готов идти на поводу у уругвайца и не отпустил его в аренду в аргентинскую «Химнасию». Только покупка — ни больше ни меньше.

«Рубин»

Пришли: —

Ушли: Даниил Кузнецов (левый вингер, «Урал», аренда)

В Казани трансферная тишина. Главное для «Рубина» — сохранить одного из лучших бомбардиров РПЛ Мирлинда Даку. Писали, что албанец понадобился «Спартаку». В комментарии «Чемпионату» Мирлинд похвалил красно-белых, но вместе с тем опроверг предметный интерес к нему: «Все знают, что это большая команда. Не было ничего конкретного, никто не общался со мной или с моим агентом. Мне нечего сказать об этом, кроме того, что «Спартак» — одна из лучших команд в России». Также полузащитник Александр Ломовицкий, по нашей информации, продолжит карьеру в «Факеле».

«Крылья Советов»

Пришли: —

Ушли: Франко Ороско (левый вингер, «Ланус», окончание аренды)

По поводу Мендеса мы уже написали. Также «крылышки» попрощались с Ороско, об уходе которого было известно ещё в конце ноября. Других новостей из Самары нет. С учётом связанных с клубом осенних скандалов это даже хорошо.

«Ахмат»

Вадим Ульянов, «Ахмат» Фото: ФК «Ахмат»

Пришли: Вадим Ульянов (вратарь, «Кайрат», свободный агент)

Ушли: Лукас Ловат (левый защитник, «Гояс», аренда)

В Грозном должна состояться вратарская рокировка: пришёл хорошо зарекомендовавший себя в казахстанском чемпионате 23-летний Ульянов, причём бесплатно, а на дороге к возвращению в «Енисей» находится 31-летний Михаил Опарин. Но он, по данным Metaratings, договорился с главным тренером красноярцев Андреем Тихоновым только на лето, пока же его ждёт «Шинник».

«Факел»

Пришли: Антон Ковалёв (правый полузащитник, «Торпедо» Жодино, свободный агент), Альберт Габараев (центральный защитник, «Тобол», свободный агент)

Ушли: Владислав Мастерной (правый защитник, «Черноморец», свободный агент), Табо Селе (опорный полузащитник, свободный агент)

Табо Селе мы в ближайшее время не увидим в каком-либо российском клубе. Так он, по крайней мере, пообещал воронежцам. «В связи с серьёзными проблемами со здоровьем в семье полузащитник и клуб расторгли контракт. По соглашению между Селе и клубом, до конца срока действовавшего контракта футболист сможет выступать только за команды из ЮАР. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, а родным Селе – здоровья. Всего тебе самого доброго, Табо!» — заявление клуба. Зато в «Факеле», по нашей информации, стоит ждать Александра Ломовицкого.

«Оренбург»

Матиас Перес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Алексей Татаев (центральный защитник, «Алания», свободный агент)

Ушли: Матиас Перес (центральный защитник, «Серро Портеньо», € 1,8 млн), Алексей Кеняйкин (вратарь, «Волга» Ульяновск, свободный агент)

Оренбуржцам нужно спасаться, ведь они отстают на шесть очков даже от зоны переходных матчей. В таких ситуациях нужно мощное усиление. Такового пока не наблюдается. Напротив, клуб лишился одного из лидеров, отдав Переса в чемпионат Парагвая. Вероятно, все сюрпризы «Оренбурга» впереди? Ещё возможен переход Александра Коваленко в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщал источник, знакомый с ситуацией. Подмосковный клуб намерен осуществить трансфер полузащитника, если с команды снимут трансферный бан.

«Пари НН»

Хуан Камило Кастильо/Зе Турбо Фото: ФК «Пари НН»

Пришли: Хуан Камило Кастильо (левый защитник, «Форталеса», € 300 тыс.), Илья Агапов (защитник, ЦСКА, аренда), Вячеслав Грулёв (левый вингер, «Динамо» Москва, свободный агент), Александр Кокшаров (нападающий, «Краснодар», аренда), Иброхимхалил Юлдошев (левый защитник, «Кайрат», возвращение из аренды)

Ушли: Дан Глейзер (опорный полузащитник, «Кайрат», свободный агент), Дмитрий Тихий (центральный защитник, свободный агент), Кирилл Глущенков (центральный защитник, «Торпедо» Жодино, аренда), Иван Кукушкин (вратарь, «Балтика», аренда), Зе Турбо (нападающий, АЕЛ Лимасол, аренда)

Самый активный российский клуб на трансферном рынке. Стратегия нижегородцев правильная: чем быстрее оформишь новичков, тем проще наладить с ними на сборах взаимодействие. Команда Виктора Гончаренко неплохо усилилась.

«Химки»

Хетаг Хосонов Фото: ФК «Торпедо»

Пришли: Бони Амиан (центральный полузащитник, «Динамо» Минск, возвращение из аренды)

Ушли: Хетаг Хосонов (опорный полузащитник, «Торпедо» Москва, € 500 тыс.), Неманья Анджелкович (центральный защитник, «Актобе», свободный агент), Алишер Одилов (правый вингер, «Навбахор», свободный агент), Кирилл Панченко (нападающий, свободный агент), Сергей Терехов (левый защитник, свободный агент), Лев Скворцов (правый защитник, «Актобе», аренда)

Состав у химчан немаленький, так что они его активно разгружают. Покупкам же мешает трансферный бан от УЕФА.

«Динамо» Махачкала

Пришли: Кирилл Помешкин (центральный полузащитник, «Космос» Долгопрудный, € 50 тыс.), Франциско Кампо (центральный защитник, «Шахтёр» Караганда, возвращение из аренды)

Ушли: Владимир Ковачевич (центральный защитник, «Сокол», свободный агент), Антон Крачковский (центральный полузащитник, «Туран» Товуз, аренда), Никита Гойло (вратарь, «Зенит», окончание аренды)

Махачкалинцы и летом-то подписали только нескольких ключевых футболистов. Команда далека от вылета, так что стратегия вполне рабочая.

«Акрон»

Ифет Джаковац Фото: David Damnjanovic/DeFodi Images via Getty Images

Пришли: Ифет Джаковац (центральный полузащитник, «ТСЦ Бачка Топола», € 1 млн)

Ушли: Максим Палиенко (атакующий полузащитник, «Урарту», свободный агент), Иван Тимошенко (нападающий, «Родина», окончание аренды)

В Тольятти хватает балканцев. Особенно теперь. 27-летнего полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Джаковаца выцепили в три раза дешевле заявленного ценника в € 3 млн. Будет неплохо, если весной он увеличится.