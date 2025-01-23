Аномальный вечер в Лиге чемпионов. 18 команд уже вышли в плей-офф!

Голов было многовато! Но везло сегодня далеко не всем.

7-й тур общего этапа Лиги чемпионов уже стал историей. Он подарил нам несколько интересных сюжетов. 18 команд уже точно сыграют в плей-офф, а две — сразу в 1/8 финала.

Первая победа «Лейпцига»

«Лейпциг» потерял все шансы на выход в плей-офф ещё после прошлого тура. А тут в гости приехал крепкий «Спортинг», набравший 10 очков в шести матчах. Казалось, что одним уже ничего не нужно, а другие нуждались в очках. В итоге немецкий клуб прервал ужасную серию из шести поражений в Лиге чемпионов и сделал жизнь «Спортинга» немного сложнее. Гостям не помог и гол вышедшего на замену Виктора Дьёкереша. Швед, как всегда был в порядке, но этого нее хватило даже для того, чтобы набрать хотя бы одно очко. Почему? Потому что сработала и замена «Лейпцига» — легенда клуба Юссуф Поульсен заковырял мяч в ворота.

«Шахтёр» сохранил шансы на плей-офф

«Шахтёру» хватило одного тайма, чтобы приговорить «Брест». Клуб-открытие общего этапа Лиги чемпионов проиграл во второй раз в трёх последних турах и выпал из первой восьмёрки. Но 13 очков должно хватить для попадания в плей-офф. «Шахтёр» одержал вторую победу в турнире сохранил шансы на место в топ-24. Правда, в последнем туре украинский клуб поедет в гости к дортмундской «Боруссии», которая уже уволила главного тренера. Да и для попадание в топ-24 нужно, чтобы сошлось уж слишком много факторов.

«Ман Сити» выкинули из топ-24

Если вам было мало камбэков в предыдущий игровой день, то ловите ещё один. «ПСЖ» владел преимуществом в первой половине, но так и не забил (по правилам). А потом пропустил дважды за три минуты! До свидания, «ПСЖ»? Ещё через семь минут на табло горели две «двойки». Брэдли Баркола — спонсор этого камбэка. Сначала отдал голевую на Усмана Дембеле, а потом сам огорчил гостей. А дальше «Сити» провалил концовку — пропустил дважды и оказался на 25-й строчке в таблице общего этапа.

Ещё раз: команда Гвардиолы за пределами зоны плей-офф! В последнем туре «Сити» играет дома с «Брюгге», а «ПСЖ» поедет в гости к «Штутгарту». Но шансы на попадание в топ-24 у обеих команд хорошие.

«Реал» раскромсал аутсайдера

Половина первого тайма — у «Реала» ни одного удара. Сразу возник вопрос: а что вообще происходит? Но действующий победитель Лиги чемпионов быстро успокоил своих фанатов. Родриго сделал дубль в первом тайме, а второй гол получился очень эффектным. Результативный пас пяткой от Джуда Беллингема, и бразилец кладёт в дальний угол. На старте второго тайма вратарь «Зальцбурга» Янис Бласвих подарил гол Килиану Мбапе, а потом Винисиус пару раз закошмарил оборону австрийского клуба. «Реал» всё-таки пропустил, но от этого его победа не стала менее убедительной.

«Селтик» вышел в плей-офф

Первый тайм — аномальное невезение «Селтика». Хозяева давили соперника, но судья отменил три гола (справедливо) шотландского клуба. А потом ещё и Арне Энгелс запорол пенальти. «Селтику» повезло, что после перерыва Каспер Шмейхель пару раз подтащил, иначе всё могло быть печально. Развязка наступила на 85-й минуте — мяч влетел в ворота «Янг Бойз» от футболиста гостей Лориса Бенито.

«Селтик» дожал аутсайдера Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Кажется, если «Селтик» и должен был забить, то только таким корявым способом. Но этот гол оказался безумно важным — команда Брендана Роджерса точно сыграет в плей-офф. И сейчас она выше в таблице, чем «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Манчестер Сити».

«Арсенал» испортил дебют Каннаваро

Фабио Каннаваро поднимал над головой кубок мира как игрок, а теперь дебютировал в Лиге чемпионов как тренер. Получилось, мягко говоря, неудачно. Загребское «Динамо» отхватило трёшку в Лондоне, а «Арсенал» закрепился в топ-3. Две минуты — столько продержались футболисты хорватского клуба в столице Англии. Кай Хаверц сначала отдал голевой пас, а потом забил сам.

Загреб сохранил шансы на место в топ-24, но попасть туда будет невероятно тяжело. В заключительном туре команда Каннаваро сыграет дома с «Миланом».

«Интер» снова не пропустил

Семь матчей в Лиге чемпионов, шесть — «на ноль». Как вам такая статистика «Интера»? На этот раз команда Симоне Индзаги «засушила» в холодной Праге местную «Спарту». Для победы хватило чудо-удара Лаутаро Мартинеса — аргентинец вонзил мяч с острого угла. Был ещё гол Дензела Думфриса, но судьи разглядели офсайд после повторов.

Миланскому клубу достаточному набрать одно очко в заключительном туре, чтобы гарантировать себе место в топ-8. 29 января «Интер» встретится дома с «Монако».

«Бавария», что это было?

«Бавария» владела мячом 80% времени, нанесла три десятка ударов, подала 13 угловых и наиграла на 2,70 ожидаемых гола в дождливом Роттердаме. «Фейеноорд» нанёс три удара в створ и забил три мяча. Аномальный матч команды Венсана Компани. Казалось, что у «Баварии» не возникнет никаких проблем в Нидерландах, а на деле гости устроились на болезненное поражение.

В итоге «Бавария» потеряла место в топ-8 (откатилась сразу на 15-ю строчку в таблице), а «Фейеноорд» стал 11-м. Как же быстро всё меняется!

«Милан» одержал пятую победу подряд

«Милан» стартовал в Лиге чемпионов с двух поражений. А что было потом? Пять побед подряд. Сегодня красно-чёрные не без проблем, но всё-таки обыграли «Жирону». Всё решило индивидуальное мастерство Рафаэла Леау — португалец прекрасно разобрался с обороной гостей в эпизоде с голом.

«Милану» повезло, что чуть позже Брайан Хиль немного залез в офсайд, и его роскошный удар так и не стал голевым (VAR подтвердил решение судей в поле). «Милан» взобрался на шестое место, а «Жирона» прощается с Лигой чемпионов.

Кто уже вышел в плей-офф

Пока только две команды обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» (точно сыграет в 1/8 финала)

«Барселона» (точно сыграет в 1/8 финала)

«Арсенал»

«Интер»

«Атлетико»

«Милан»

«Аталанта»

«Байер»

«Астон Вилла»

«Монако»

«Фейеноорд»

«Лилль»

«Брест»

«Боруссия» Дортмунд

«Бавария»

«Реал»

«Ювентус»