Исторический камбэк «ПСЖ»! Летели 0:2 с «Сити», но забили четыре и спасаются в ЛЧ!

Сумасшедший камбэк «ПСЖ» в игре с «Манчестер Сити»! Чемпион Франции, победив чемпиона Англии, поднялся в топ-24 и выдавил «горожан» в зону вылета. Главный по афише матч 7-го тура Лиги чемпионов таким и получился.

Российский голкипер «ПСЖ» Сафонов, как и ожидалось, не попал в основу. Матвей продолжает сидеть на скамейке, а играет Доннарумма. Другой экс-звезды РПЛ и вовсе не было в заявке парижского клуба – зимнего новичка Кварцхелию чемпионы Франции смогут дозаявить на Лигу чемпионов только в плей-офф. Если, конечно, попадут туда. В этот вечер «ПСЖ» должен был играть на победу, исходя из турнирной ситуации, как, впрочем, и «Манчестер Сити».

Команды Луиса Энрике и Хосепа Гвардиолы входят в топ-3 по владению в Лиге чемпионов, поэтому интриговало, кто заберёт мяч. Ведомыми, а не ведущими чемпионы Франции и Англии быть не любят. Мяч переходил из ног в ноги, но всё же в первом тайме его побольше контролировал «ПСЖ». После потерь соперники тут же вступали в контрпрессинг, и запомнился отрезок, когда у «Манчестер Сити» не получалось даже толком выйти со своей половины поля.

В стартовые 10 минут единственный голевой момент организовали хозяева, да и тот со стандарта. Диаш присел на раннюю жёлтую карточку, а его соотечественник из «ПСЖ» Невеш опасно бил головой после подачи со штрафного. Это не самая сильная сторона молодого центрхава, поэтому неудивительно, что одной попытки для гола с воздуха ему оказалось мало.

Потом и «Ман Сити» наконец соорудил момент – Доннарумма совершил сейв, остановив удар Де Брёйне. Итальянский голкипер, надо признать, не давал Луису Энрике повода пожалеть, что тот выбрал его, а не Сафонова. До перерыва он ещё раз спас «ПСЖ», причём ногой, когда Савио едва не забил за счёт индивидуального мастерства.

СЕЙВ ДОННАРУММЫ Фото: Mike Hewitt/Getty Images

И всё же «ПСЖ» был ближе к голу. Ещё одна португальская дуэль завершилась победой Бернарду Силвы над Витиньей (хавбек «Ман Сити» заблокировал мяч, посланный в створ с подбора). Потом Гвардиол сыграл на линии своих ворот за Эдерсона – чудесное спасение после углового! В атаке у команды Луиса Энрике ширину создавали Баркола с Хакими, но иногда игроки хозяев непредсказуемо менялись позициями. Марокканец и забил с паса француза на 45-й минуте, однако Париж недолго радовался – гол отменили из-за офсайда у Мендеша.

В перерыве Гвардиола сделал двойную замену, выпустив Грилиша и Льюиса вместо Савио и Диаша. Не самое очевидное вроде бы решение, но как же оно сработало! Уже в начале второго тайма забил Грилиш. Только вдумайтесь в это уникальное сочетание слов – забил Грилиш! Всего лишь во второй раз в нынешнем сезоне. Если гол Джека с пенальти в ворота «Солфорд Сити» воспринимался скорее с иронией, то теперь действительно крутое достижение. Аканджи впечатляюще продавил на фланге Мендеша, а потом «Ман Сити» повезло с рикошетами: отбитый Доннаруммой мяч попал в Маркиньоса, в самого голкипера и отлетел к караулившему добычу англичанину.

ГОЛ ГРИЛИША Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Более того, ещё через три минуты Грилиш создал второй гол «Ман Сити». И в этом эпизоде гостям повезло с отскоком. Джек вырезал передачу в центр штрафной, Невеш перехватывал мяч, но стал вопреки собственному желанию автором голевой передачи на Холанда. Не очень-то острый до того норвежец воспользовался подарком и спокойно поразил цель.

Игра закончена? Не тут-то было! Всё только начиналось. Свисток судьи для продолжения матча как будто показался команде Гвардиолы финальным – «Ман Сити» просто выключился. А парижане не опустили рук и дали огня. «ПСЖ» стал давить со страшной силой и за какие-то четыре минуты сравнял счёт. Баркола показал Кварацхелии, что ему будет непросто выиграть конкуренцию за место на левом фланге атаки. Сперва Брэдли ловко ушёл на фланге от Нунеса, протащил мяч в штрафную и покатил его на Дембеле. Усман забил в касание, а значит, и замена от Луиса Энрике сработала.

Затем Баркола и сам стал автором гола. Позиционная атака «ПСЖ» на исходе часа встречи завершилась мощнейшим ударом Дуэ в перекладину. Мяч словно по заказу отлетел туда, где стоял Брэдли, и француз преуспел на добивании. «Парк де Пренс» стоял на ушах. Кварацхелия улыбался на трибуне – ему шоу конкурента понравилось.

«Ман Сити» потерял равновесие и никак не мог подняться. «ПСЖ» летел в атаку, сбросив с плеч давление результата, и вскоре Дембеле зарядил в перекладину. А когда парижане, следуя аритмии игры, чуть-чуть притормозили, команда Гвардиолы не воспользовалась шансом переписать сценарий парижского спектакля. Наоборот, пропустила третий со стандарта. Невеш всё-таки забил головой. Чемпионы Англии ужасно расставились на штрафном, забыв португальца на дальнем углу вратарской, и тот свободно пробил от земли.

Что бы ни делал Пеп в концовке, никакие тренерские ходы не разбудили «Ман Сити». «ПСЖ» защищался на отлично, ещё пару раз забил на контрвыпадах и намного превзошёл «горожан» по ударам – 26:9 (в створ – 9:6, из штрафной – 16:7). Правда, оба гола парижан судьи отменяли из-за офсайдов, но во втором случае современная техника помогла определить, что хозяева правил не нарушали. Статистика отразила превосходство команды Луиса Энрике. Интересно, как его старый друг Гвардиола объяснит необъяснимый на первый взгляд провал своей команды при счёте 2:0?