«Реал» сокрушил аутсайдера в ЛЧ. И в шаге от прекрасного завершения первого этапа турнира

Гениальный Пеп Лейндерс не потянул работу главным в «Зальцбурге», и австрийцы уже ждут, чтобы этот сезон как можно быстрее закончился. Наследника Клоппа недавно уволили из «Ред Булл», теперь вместо него Томас Леч. Конечно, решить все проблемы вмиг невозможно, но матч с «Реалом» точно не был лишён интриги. Либо Леч сотворит сенсацию, либо «Мадрид» как следует поразвлекает столичную публику. Угадайте, что произошло.

Хозяева в принципе решили не церемониться и открыли счёт на 23-й минуте. Хотя до этого даже не били по воротам. Зря «Зальцбург» ввязался в открытый футбол с хозяевами. Проснулся Родриго: вовремя забежал под подачу на дальнюю штангу и пробил в дальний угол. Беллингем заработал самый простой ассист в своей карьере, слегка подправив мяч на ногу бразильцу. Решающую передачу в этой атаке отдал всё-таки Винисиус.

Спустя 10 минут Родриго превратился из Гоэса в Назарио: оформил дубль, сотворив один из самых красивых мячей этого розыгрыша ЛЧ. Тут уже претензий к ассисту Беллингема нет: здорово прочитал движение партнёра и отпасовал ему пяткой. А тот пробил по воротам с линии штрафной кручёным ударом. Бразильца прямо прорвало: до этого он не забивал в турнире восемь матчей подряд.

Родриго после гола «Зальцбургу» Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Соотечественник Родриго отметился не только предголевой передачей, но и хороводами вокруг арбитра. Опять. Под конец первого тайма «нырнул» в штрафной и заработал жёлтую за симуляцию. Естественно, Вини пытался подать апелляцию и допрашивал судью после свистка на перерыв – безуспешно. Жуниор всё никак не учится на ошибках и пропустит следующую встречу. Хотя «Мадриду» придётся играть с «Брестом», поэтому ничего страшного не произошло.

Во втором тайме Родриго продолжил разрывать: отдал прекрасную разрезающую передачу на Мбаппе. Француза тоже отметим: Килиан вырвал мяч из ног вратаря «Зальцбурга» и катнул в пустые ворота. Раз в год можно и попрессинговать. Из атакующей тройки результативным действием был обделён только Винисиус: ни гола, ни ассиста, только предупреждение. На 55-й минуте Модрич исправил недоразумение, изящно забросив мяч в штрафную – там Жуниор развернул защитника и забил четвёртый гол «Реала».

В целом мадридцы уже после 50-й минуты стали играть в эконом-режиме: Себальос и Модрич контролировали темп игры, перепасовываясь друг с другом и выматывая соперника, лишая их шансов на контратаки. Анчелотти же постепенно вводил новую кровь, предоставляя игровое время запасным. В ходе замен на поле вышел Давид Алаба (его первая игра в ЛЧ за год), а Феде Вальверде переместился с правого фланга защиты в центр: оттуда он и отдал голевую на пятый гол.

Его забил Винисиус. Примечателен дубль тем, что один из этих мячей стал для него 100-м в мадридской карьере. Тут вот в чём дело: гол Вини в ворота «Вальядолида» в 2018-м под вопросом, некоторые записывают его как автогол. Поэтому после сегодняшнего вечера у бразильца либо 100 голов за клуб, либо 101.

Винисиус празднует гол «Зальцбургу» Фото: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Проклятие «Реала» в том, что даже такие односторонние матчи они не всегда доводят до «сухаря». На 85-й минуте Мадс Бидструп отыграл один мяч, пробив Куртуа из вратарской. Винисиус в тот момент будто разозлился и несколько раз мчал на хет-трик, но не хватило времени и немного удачи. Так и закончили – 5:1.

Теперь «Реал» на 16-м месте и всего на одно очко отстаёт от восьмого – если все звёзды сойдутся в последнем туре, получится выйти напрямую в 1/8 финала. Это будет прекрасный результат, если учитывать путь команды в этом турнире. С «Зальцбургом» же всё давно понятно: они на дне турнирной таблицы и давно потеряли шансы на плей-офф.