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Фейеноорд — Бавария — 3:0, обзор матча 7-го тура Лиги чемпионов: голы, дубль Хименеса, статистика, 23 января 2025

Незаконная сенсация в Лиге чемпионов. Как «Баварию» разгромили с такой статистикой?!
Георгий Илющенко
Отчёт «Фейеноорд» — «Бавария» — 3:0
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Куда логичнее были бы 3:0 в пользу мюнхенцев. А не «Фейеноорда».

«Бавария» должна была спокойно побеждать на выезде «Фейеноорд». Тем более у нидерландского клуба проблемы, и кадровые, и в СМИ: были даже слухи об отставке Брайана Приске. Но мы бы вряд ли любили футбол, если бы не его непредсказуемость. Мюнхенцев поразил вирус нереализации, а вот нидерландцы воспользовались всеми немногими шансами и вырвали три очка у фаворита. Да не просто вырвали, а разгромили его.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Хименес – 21'     2:0 Хименес – 45+9'     3:0 Уэда – 89'    

Для начала приведём статистику. Все показатели — в пользу «Баварии».

  • владение — 80% на 20%;
  • количество передач — 736 на 192 (664 на 121 — точные);
  • количество ударов по воротам — 30 против 8 (6 и 3 — в створ);
  • количество угловых — 13 на 1;
  • ожидаемые голы — 2,8 xG на 1,75 (данные Sofascore);
  • голевые моменты — 10 на 3;
  • касаний мяча в чужой штрафной — 46 против 8;
  • вратарские сейвы — семь у Бейло и 0 — у Нойера.

А по голам – 3:0 в пользу хозяев. Как это возможно? На 21-й минуте нидерландцы убежали в контратаку. Смал со своей половины забросил вперёд, Ким не дотянулся до мяча, и Хименес хладнокровно реализовал выход один на один. Кто бы тогда мог подумать, что это только начало баварских мучений. Шикарные моменты были у Олисе, Комана и Кейна. А забил вновь Хименес — в самом конце добавленного к первому тайму времени. Вновь всё решил быстрый контрвыпад. Мюнхенцы неудачно исполнили угловой, и аж пятеро соперников вывалились на двоих. Геррейру в итоге уронил Стенгса в своей штрафной, и Нойер не дотянулся до пущенного с 11 метров мяча в левый угол. «Бавария», кстати, еще и Дэвиса в первом тайме потеряла.

Хименес празднует второй гол в ворота «Баварии»

Хименес празднует второй гол в ворота «Баварии»

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Несмотря на все неприятности, «Бавария» давила и дальше. Если бы её тренировал не Компани, а Артета, то после матча мы бы 100% услышали про доминирование. Любая команда дрогнула бы под таким давлением. Удары Кейна блокировались, вратарь Бейло тащил всё, а Зане не попадал в пустой угол, хотя бил без сопротивления. «Фейеноорд» выстоял. А Миламбо под самый финиш прорвался по центру и отправил Уэду на дуэль с Нойером. Приговор был исполнен чётко.

Скрашивает столь печальный результат для мюнхенцев только то, что они в любом случае вышли в плей-офф. Как и их истязатели. У «Фейеноорда» теперь 13 очков, у «Баварии» — 12, а занимающий 25-ю строчку «Манчестер Сити» набрал только восемь. Немецкому гранду в последнем туре бодаться со «Слованом», и словацкой команде не позавидовать: как же зол будет фаворит!

В главном матче вечера было ещё жарче:
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