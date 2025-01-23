Интрига перед последнем туром жива! Даже «Реал» ещё может забраться в топ-8.

Финальные расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ. Что там с шансами у «Сити» и «ПСЖ»?

При привычном прежнем формате мы бы уже давно узнали всех участников плей-офф Лиги чемпионов. Теперь у нас общая таблица, да и туров не шесть, а восемь. Спорить по поводу видоизменения турнира можно бесконечно долго. Наверняка понятно лишь одно — интриги стало гораздо больше. И вот что происходит с ней после 7-го тура.

Командам осталось провести по одному матчу. 24 из них попадут в плей-офф, а первые восемь — сразу в 1/8 финала. Кто-то уже обеспечил себе евровесну, кто-то — гарантированно вылетел. Тем не менее не знают свою судьбу многие. Сперва напомним регламент в случае равенства очков. Вот какие показатели превалируют:

Разница мячей; Забитые мячи; Голы на выезде; Победы; Победы на выезде; Очки, заработанные соперниками*; Разница забитых и пропущенных мячей соперников*; Голы, забитые соперниками*; Дисциплинарные баллы; Коэффициент клуба.

*речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если условные «Ливерпуль» и «Барселона» набрали по 21 очку и равны по первым пяти пунктам, то внимание сместится на результаты их восьми соперников на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, у которого они выступили лучше.

А сейчас оценим саму таблицу после семи туров.

Таблица ЛЧ Фото: «Чемпионат»

Таблица поподробнее – здесь.

Кто уже вылетел?

С теорией разобрались, приступаем к практике. Сперва определимся с теми, кто на 100% пролетел даже мимо топ-24:

«РБ Лейпциг» в 7-м туре набрал первые очки, одолев «Спортинг» (2:1). Этого оказалось мало, нужно было включаться раньше;

Те же три очка собрали австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм» Даниила Худякова, а также «Жирона» и «Црвена Звезда». Все они точно вылетели;

«Слован» и «Янг Бойз» – единственные, кто уступил во всех семи матчах. С ними легко прощаемся;

Пражская «Спарта» и «Болонья» проявили себя успешнее, набрав четыре и пять очков соответственно. Но их также не хватило.

Кто уже точно вышел в плей-офф?

Сместить «Ливерпуль» (21 очко) с первого места в теории сможет только «Барселона» (18). Тем не менее оба этих клуба уже точно в 1/8 финала. «Арсеналу» и «Интеру» (по 16) для аналогичного результата хватит ничьей в 8-м туре. Лондонцам играть с «Жироной» на выезде, а миланцам – дома с «Монако».

Что касается планки ниже, гарантированно еврокубковую весну встретят также «Атлетико», «Милан» (по 15 очков), «Аталанта» (14), «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест» (по 13), «Боруссия» Д, «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик» (по 12).

«Селтик» может радоваться вымученной победе Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Какие расклады у остальных клубов? Точный расчёт есть у компьютерной симуляции

Эксперты из Football Meets Data ради гипотетических шансов команд проводят 10 000 симуляций ЛЧ после этого тура. Ориентировочная таблица по результатам их исследования выглядит следующим образом:

Место Клуб Топ-8 Топ-24 9-16-е места 17-24-е места 1 «Ливерпуль» 100% 100% 0% 0% 2 «Барселона» 100% 100% 0% 0% 3 «Арсенал» 99,9% 100% 0% 0% 4 «Интер» 98% 100% 2% 0% 5 «Атлетико» 83% 100% 18% 0% 6 «Милан» 80% 100% 20% 0% 7 «Байер» 69% 100% 30% 0% 8 «Астон Вилла» 51% 100% 40% 9% 9 «Аталанта» 38% 100% 62% 0% 10 «Бавария» 8% 100% 85% 6% 11 «Лилль» 29% 100% 50% 21% 12 «Боруссия» Д 9% 100% 74% 17% 13 «Реал» 3% 100% 75% 22% 14 «Фейеноорд» 15% 100% 46% 39% 15 «Ювентус» 1% 100% 72% 27% 16 «Монако» 10% 100% 45% 45% 17 «Брест» 7% 100% 38% 55% 18 «Селтик» 0,1% 100% 25% 75% 19 ПСВ 0% 100% 24% 76% 20 «ПСЖ» 0% 84% 31% 53% 21 «Спортинг» 0% 89% 26% 63% 22 «Бенфика» 0% 86% 19% 66% 23 «Брюгге» 0% 93% 11% 83% 24 «Манчестер Сити» 0% 70% 0% 70% 25 «Штутгарт» 0% 67% 6% 61% 26 «Динамо» Загреб 0% 11% 0% 11% 27 «Шахтёр» 0% 0,1% 0% 0,1% 28 «Болонья» 0% 0% 0% 0% 29 «РБ Лейпциг» 0% 0% 0% 0% 30 «Спарта» 0% 0% 0% 0% 31 «Црвена Звезда» 0% 0% 0% 0% 32 «Жирона» 0% 0% 0% 0% 33 «Штурм» 0% 0% 0% 0% 34 «Ред Булл Зальцбург» 0% 0% 0% 0% 35 «Янг Бойз» 0% 0% 0% 0% 36 «Слован» 0% 0% 0% 0%

Что там у «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?

Мы вряд ли останемся без Гвардиолы и Холанда в ЛЧ. Решающая игра за попадание в топ-24 у английского клуба с «Брюгге», и матч пройдёт на домашнем стадионе. В случае победы «Сити» наберёт 11 очков (столько же у «Брюгге»), но будет выше, так как у бельгийского клуба отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. А если «Сити» не выиграет – вылетит.

Кевин Де Брёйне понимает, что расслабиться в ЛЧ не получится до последнего Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

«ПСЖ» в этой ЛЧ вообще оказался в уникальной ситуации. Сразу в нескольких матчах команда явно не заслуживала провала, однако результат оказывался именно таким. Но в игре с «Сити» всё получилось. Остался один матч на выезде – с немецким «Штутгартом». И тут, скорее всего, парням Луиса Энрике хватит ничьей. Да, конкуренты могут выиграть, однако в случае равенства очков (то есть ничьей, так как у команд сейчас по 10 очков) «ПСЖ» обойдёт соперника по будущему матчу благодаря положительной разнице мячей. Если же «ПСЖ» проиграет, то надо рассчитывать на поражение «Бенфики» от «Ювентуса» (покрупнее, придётся считать разницу голов), или «Спортинга» от «Болоньи», или осечку «Сити».

А в то, что «ПСЖ» уступит место в стыках загребскому «Динамо», совсем не верится – для этого хорватский клуб должен побеждать «Милан» и надеяться на поражение французов. Гипотетически хорватам может хватить своей победы и ничьей в Германии. Правда, выигрывать тогда придётся с двузначным счётом.

Босс «ПСЖ» может быть доволен после победы над «Сити» Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Но приветствовать грандов АПЛ и Лиги 1 в стыках ещё рано. И «Сити», и «ПСЖ» в этом сезоне доказывали – они легко могут неприятно удивить своих болельщиков.

А что ещё интересного в раскладах?

Снова обратимся к Football Meets Data. Из 10 000 симуляций лишь две команды ни разу не попали в топ-24, даже если набирали 11 очков – это «Брюгге» и «Динамо» из Загреба. А вот ПСВ, который официально ещё не прошёл в плей-офф, попал в топ-24 в 10 000 симуляций из 10 000

И ещё немного о топ-клубах – «Реал», который в этой ЛЧ уже успел проиграть «Ливерпулю», «Лиллю» и «Милану», имеет хорошие шансы на топ-8. Сейчас отставание от восьмого места – всего одно очко. Так что надо, чтобы конкуренты эти очки потеряли, а команда Анчелотти побольше забила в гостевом матче с «Брестом».

Вот список матчей последнего тура ЛЧ. А конкретное расписание вам не понадобится: все игры стартуют в одно время – в среду, 29 января, в 23:00 мск.