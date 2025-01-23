«Понимаю Селихова, а Зобнину — терпения». Титов — об «осколках» чемпионского «Спартака»

До вчерашнего дня в «Спартаке» числилось два футболиста из «золотой» команды 2017 года. С уходом Селихова остался один — Зобнин. Для Егора Титова эта тема тоже близка — ведь комплектацией последнего чемпионского состава занимались в том числе и они с Дмитрием Аленичевым. Мы созвонились с легендой красно-белых и обсудили последние изменения в составе его родного клуба и не только.

— Из последней чемпионской команды игроком в «Спартаке» остался один Зобнин. Грустно?

— Так и времени с 2017 года прошло уже достаточно — почти восемь лет. Это первое. Второе — в наших реалиях так долго играть одним составом невозможно. С этим тоже нужно смириться. Сейчас уже каждые два-три года идёт смена поколений, и это нормально. Не дело, когда раз в полгода из состава пропадает по пять человек, но точечные изменения — в порядке вещей. Кто-то выбывает по травмам, кто-то по возрасту уходит и так далее. Я недавно задумался: вроде бы недавно у нас в «Спартаке» Андрюха Ещенко играл, а ему уже за 40, теперь с нами по ветеранам бегает. Глушакову, Комбаровым — по 38, время летит неумолимо! Это естественный процесс. Другое дело — как расстаются. Для меня это болезненная тема — почему вы и сами, наверное, знаете. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы с Сашкой Селиховым всё произошло порядочно и в удобном для всех формате.

Андрей Ещенко, Егор Титов и Виктор Онопко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как раз Ещенко у нас высказал мнение, что Селихов не заслуживал такого ухода.

— Каждый футболист хочет играть. Тем более вратарь — ведь у них только одно место в составе. Если полевого можно куда-то передвинуть, сменить позицию, то голкипера — нет. В бригаде сегодня обычно три вратаря, и они соперничают между собой. А бывает и больше! Понятно, что у Селихова свои амбиции, и он хочет играть. Здесь уже ему надо было что-то решать. Как я понял, сидеть ещё полгода ему не улыбалось. Нужно признать, что Максименко в последнее время был великолепен, и не зря его признали лучшим игроком года в «Спартаке». Максименко созрел для больших задач. Но и Селихов — тоже мастер, ногами здорово играет. Они достойны друг друга, однако сегодня выбор сделан в пользу Максименко. Поэтому я Сашку Селихова понимаю. Здесь уже, наверное, вопрос не финансов, а стремления играть. Всё-таки ему не 20 и не 25 лет — уже 30. Уверен, что с его мастерством он команду себе найдёт.

— Уже говорят про «Ростов». Подходящий вариант?

— Понятно, что это не топ-клуб, не «Спартак» или «Зенит». Но Ростов-на-Дону — красивый, футбольный город. Мне он всегда нравился, а местный клуб регулярно давал нам бой. Бывало, «Спартак» там даже проигрывал. Сегодня у «Ростова» великолепный тренерский штаб, правильные и грамотные руководители. Почему бы и нет? Да, перед «Ростовом» не стоит задачи занимать первые места, да и нет такой возможности. Но для Селихова это далеко не худший вариант.

— Нужен «Спартаку» вратарь взамен Селихова?

— Мне кажется, на роль второго номера и Довбня подходит. Понятно, что он уже достаточно возрастной, но иногда вполне может подменить Максименко. Возможно, есть смысл оставить такую конфигурацию и параллельно подтягивать молодого парня. Важно также учитывать общий контекст: еврокубков нет, у сборной только товарищеские матчи. Да, помимо чемпионата, остаётся Кубок, однако там вполне может и Довбня сыграть. А в чемпионате и так понятно, что ставка делается на Максименко. И он не даёт повода усомниться в себе. Допускаю, что сейчас клуб ведёт поиск второго номера. Но этот вопрос логичнее задать тренерскому штабу — как он видит ситуацию с вратарями.

Александр Селихов и Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие качества позволили Зобнину остаться «последним из могикан»?

— Понятно, почему Зобнина всё устраивает — приятно и почётно находиться в самой популярной команде страны. Но и персона Романа устраивала всех — руководителей, тренеров. О таком игроке, готовом закрыть несколько позиций, можно только мечтать. Я бы никогда не подумал, что Зобнин способен играть правого защитника, а он одно время туда выходил. Было видно, что это не его позиция, и тем не менее Зобнин молча играл. Человек, закрывающий четыре-пять позиций — бриллиант для тренера. Роман очень исполнительный футболист! Но вот травмы… Доказано, что каждый разрыв «крестов» процентов на 10 снижает потенциал игрока. А у Зобнина их было целых два. Пока лечишься, восстанавливаешься, конкуренты занимают место, на котором, казалось, ты бесспорно будешь играть. Но увы. Поэтому я ему пожелаю только одного — терпения. В этом случае шансы у него будут. Пока же он даже на замену редко выходит. Конечно, Рома заслуживает большего. 30-31 год — это возраст, когда надо играть. Тем более это же не вратарь, который до 40 лет может выступать в Премьер-Лиге, как Филимонов в Туле. Надо определяться со своей судьбой. Я уверен, что и у Ромы контракт в «Спартаке» хороший, но тут тоже, как мне кажется, вопрос уже не про деньги. Моё принципиальное мнение: если ты футболист, то должен играть. Для меня даже сегодня каждый выход на поле — кайф! Понятно, что в нашем возрасте большого футбола вроде ретроматчей уже немного, но тем не менее хочется играть, заниматься любимым делом. Профессиональный спортсмен для этого и тренируется. Однако, повторяюсь, если Рома потерпит, у него и в «Спартаке» ещё будет шанс.

— А у ровесника Зобнина Джикии ещё видите потенциал подняться выше «Химок»?

— То, что я сказал насчёт вратарей, в некоторой степени справедливо и в отношении защитников. У меня сразу перед глазами всплывает пример Бородюка. Все помнят его нападающим, а в Самаре в 2000-м он заканчивал либеро! Человек с таким опытом и мастерством очень гармонично вписался в защиту «Крыльев Советов». Да, позиции заднего защитника в футболе не осталось, но играть в обороне можно и нужно долго. Тем более у Джикии такой огромный опыт. Понятно, что за последний год его позиции в медиа немножко ослабли. Когда ты не играешь, а сидишь на лавочке, время потихоньку уходит. Но мне очень понравилось, как Джикия, стиснув зубы, отыграл эти полгода в «Химках» — и отыграл здорово. Причём и команду я не могу назвать аутсайдером. Пожелаю Джикии ещё заявить о себе и вернуться в сборную. Мне бы этого очень хотелось. 31 год — не тот возраст, когда можно сказать, что карьера — всё. Ещё играть и играть!

— «Спартак» начал постепенно избавляться от «лавочников»: ушли Тавареш, Виллиан Жозе. Ещё видите кандидатов на выход?

— Ни для кого не секрет, что ищут команду Шамару. Есть и другие варианты кого-то продать и кого-то взять взамен. Все уже понимают, кто «Спартаку» помощник, а кто нет. В сегодняшних реалиях привезти в Россию топового футболиста очень сложно, и это опять-таки вопрос про деньги. Для меня непонятно, как можно тратить огромные деньги в тех условиях, в которых находится страна. Мне кажется, лучше давать шансы молодым. Тем более что еврокубков у нас нет сегодня.

Шамар Николсон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— То есть острой необходимости в усилении «Спартак» не испытывает?

— Нет, усиление необходимо. Тем более мы сейчас говорим о чемпионстве. Три команды реально будут претендовать на титул. И самый интересный матч нас ждёт уже в третьем весеннем туре: «Спартак» — «Зенит». «Спартак» однозначно будет бороться за золото. Я думаю, и сами футболисты будут рады, если в межсезонье клуб усилит одну-две позиции.

— «Зенит» уже взял 35-миллионного Луиса Энрике. Очень не хочется упускать золото в юбилейный год?

— Ну понятно, «Зенит» есть «Зенит». «Газпром» всегда первый. Но они же не покупают игрока за 35 млн. Это, как я понимаю, обмен с доплатой на Вендела и Артура. При этой схеме Артур уходит уже сейчас, а Вендел ещё весной поможет «Зениту».

— Поможет ли в «чемоданном» настроении — вот в чём вопрос.

— Я думаю, настроение у него, наоборот, будет приподнятым. Любой бразилец скучает по дому, и я уверен, что Вендел в этом плане не отличается от земляков. Он точно так же тоскует на чужбине по родственникам, кухне, теплу. Но отработать сборы, а потом три месяца весны не проблема для такого профессионала, каким является Вендел. У меня сомнений в этом нет. «Зениту» он ещё поможет.

— Этой зимой снова актуализировалась проблема невозвращения легионеров. Как клубам реагировать на это?

— К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что нам могут выкручивать руки. Захотел — приехал, захотел — не приехал. С трансферами в Россию и раньше было непросто в связи с погодными условиями. Теплолюбивые южноамериканцы, африканцы у нас часто подвержены хандре, и особенно в зимний период — от этого всё и исходит. Конечно, клубам нужно бороться за свои права. У российских команд они тоже однозначно есть. Закон для всех один.

— Это ли не повод больше внимания уделять своей молодёжи?

— Однозначно. Мне приятно, что «Спартак» сегодня является одной из самых «русских» команд, где играют в составе Денисов, Умяров, Пруцев, Максименко и так далее. Хотелось бы, чтобы и в других клубах нашим ребятам было больше доверия. У меня свеж в памяти пример нашего 1996 года. Тогда сразу восемь-девять дублёров влились в основную обойму «Спартака» и выиграли чемпионат. Нам Ярцев доверял, и мы дали результат. Да, не сразу, поэтапно, постепенно, но игра стоила свеч.