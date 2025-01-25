Пока в России обсуждают фокусы Бителло и Виктора Мендеса, которые не вернулись после зимнего отпуска соответственно в московское «Динамо» и «Крылья Советов», в Америке не менее громким скандалом стала история с участием экс-игрока «Зенита» Себастьяна Дриусси. Аргентинец тоже встал в позу и потребовал продать его в «Ривер Плейт». И ведь добился своего, бунтарь!

Семь с половиной лет назад Дриусси и уезжал в Европу из «Ривер Плейт» – это клуб, который воспитал форварда. Летом 2017-го «Зенит» выкупил Себастьяна у аргентинского гранда за € 15 млн. На тот момент 21-летний игрок отправлялся в Россию в статусе второго бомбардира чемпионата Аргентины. В Санкт-Петербурге молодого голеадора ждал Роберто Манчини, чтобы вылепить из него звезду. Ещё когда Дриусси покидал «Ривер Плейт», он говорил в своём обращении к болельщикам, что мечтает однажды вернуться в команду:

«Спасибо за вашу любовь. Вы всегда будете со мной. Надеюсь однажды вернуться в «Ривер Плейт», как другие великие игроки. Испытываю смешанные чувства. Грустно, поскольку покидаю клуб, который сделал из меня футболиста. В то же время рад, ведь я стремился попасть в Европу».

В «Зените» Дриусси выиграл шесть трофеев, включая три чемпионских титула. Реализовал мечту о выступлениях в Лиге чемпионов. Но Сергей Семак превратил форварда или как минимум «десятку» во флангового полузащитника, что стало одной из причин отъезда Себастьяна из России. В июле 2021-го Дриусси выкупил свой контракт за € 6,4 млн (по данным Transfermarkt). Понятно, что «спонсором» сделки стал «Остин» из МЛС, в котором и продолжил карьеру аргентинец.

Себастьян Дриусси в составе «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось, в Америке у Дриусси есть всё, чтобы быть довольным жизнью. Статус звезды – «назначенного игрока» (то есть такого, чей контракт не попадает под зарплатный лимит), внушительный заработок. В мае 2024-го МЛС опубликовала данные по доходам футболистов лиги. На первом месте был, конечно же, Лионель Месси: зарплата – $ 12 млн в год, «гарантированная среднегодовая компенсация» (включающая в себя выплаты, связанные с маркетингом и агентские) – $ 20 млн. Но и Себастьян был в топ-7 по обоим показателям – соответственно $ 4,5 млн и $ 6,7 млн. Дриусси играл то «десятку», то центрфорварда. Его результативность в «Остине» была лучшей за карьеру. В 115 матчах аргентинец забил 51 гол и сделал 17 голевых передач. Экс-зенитовца дважды признавали игроком месяца в МЛС, включили в сборную всех звёзд сезона-2022. Разве что с кубками и медалями в «Остине» не сложилось, но этого добра Себа ещё в «Ривер Плейт» и «Зените» собрал на несколько полок.

И вдруг такой поворот – Дриусси отказывается возвращаться в «Остин»! Несмотря на подписанный в феврале 2023-го новый контракт, который действовал до конца сезона-2025. Да ещё и с опцией продления на год при определённых условиях. В «Остине», прямо скажем, не обрадовались просьбе аргентинца, получившего вместе с продлением контракта капитанскую повязку, выставить себя на трансфер. Себастьяна попросили вернуться в Техас в январе, но он не прилетел ни на медобследование, ни к старту зимних сборов под руководством нового тренера – Нико Эстевеса.

Первая пресс-конференция испанского коуча в новом году началась с того, что к микрофону раньше него рванул спортивный директор «Остина» Родольфо Боррель и заявил журналистам:

«Между нами и Дриусси не было никакого соглашения о том, чтобы он остался в Аргентине. Я хочу это прояснить. Вчера мы доложили об отсутствии игрока в МЛС и сообщим лиге снова, если он не явится. МЛС принимает все юридические меры, которые должна в сложившихся обстоятельствах».

Себастьян Дриусси в составе «Остина» Фото: Bob Drebin/Getty Images

Тренер Эстевес лишь пробурчал на испанском, комментируя неприезд Дриусси: «Falta de respeto». Читай – отсутствие уважения. В клубе резко захотели передать 10-й номер аргентинца кому-нибудь другому, заслуживающему быть кумиром Техаса.

Дриусси бастовал, а в «Остине» чесали головы, что же с ним делать. Пришлось признаться себе: трансфер – лучший выход из ситуации. Но, конечно, за те деньги, которых 28-летний форвард реально стоит. За € 6,4 млн его бы не отпустили. Вот только проблем добавляло то, что Себастьян не просто мечтал уйти из «Остина» и вернуться в Аргентину, а требовал продажи именно в «Ривер Плейт».

Клуб из Буэнос-Айреса хотел вернуть Дриусси, но не спешил удовлетворять запросы американцев. СМИ делились инсайдами: «Остин» попросил за форварда $ 9-10 млн, а «Ривер Плейт» сообщил, что может заплатить только около $ 6-7 млн. В этот момент в потенциальную сделку вмешался другой аргентинский клуб – «Эстудиантес». Причём предложил сразу $ 11 млн, собираясь привлечь сторонние ресурсы. Боссы «Остина» были бы рады продать Себастьяна за эту сумму, однако сам он отказался от варианта с «Эстудиантесом». Только «Ривер» – и точка!

Вмешательство «Эстудиантеса» возмутило президента «Ривер Плейт» Хорхе Брито, который, выступая перед журналистами, пнул коллег из Ла-Платы: «Я лично не делаю предложения по игроку без предварительного согласия самого футболиста. Но каждый имеет право поступать со своими деньгами, как хочет. Или с теми деньгами, которые им одолжили другие».

Дриусси – болельщик «Ривер Плейт» с детства, поэтому ему не вскружило голову даже «заманчивое», как писали в Аргентине, предложение «Эстудиантеса» с годовой зарплатой в размере $ 1 млн. В Ла-Плате смирились с решением Себастьяна, однако не проглотили выпад в свой адрес руководителя «Ривер Плейт». Легенда аргентинского футбола, а ныне президент «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон публично ответил:

«Наш кредит не должен беспокоить Брито. Он сам управляет банком и живёт за счёт займов. Наш инвестор – друг владельца «Остина». Он помогал «Эстудиантесу» в некоторых делах. У нас не было прямой связи с Дриусси, кроме запроса на его трансфер».

В общем, Дриусси превратил своё возвращение в «Ривер Плейт» в настоящее кино. Журналисты и болельщики с интересом следили за этой историей и ждали развязки. В конце концов «Остин» дожал аргентинцев – Себастьяна продали за $ 10 млн. Это рекорд для клуба МЛС.

«Дриусси оказал огромное влияние на «Остин». Мы желаем ему и его семье всего наилучшего в Аргентине. В Остине всегда будут встречать его с распростёртыми объятиями», – сказал, закрыв трансфер, довольный спортдиректор Боррель.

«Остин» нашёл замену Дриусси в лице албанского вингера испанской «Гранады» Мюрто Узуни. А «Ривер Плейт», чтобы компенсировать затраты на трансферы, был бы рад продать в Россию Пабло Солари. Предложение «Спартака» вроде устроило клуб из Буэнос-Айреса, но москвичи до сих не договорились с агентом атакующего хавбека.