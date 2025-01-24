Что делать Сафонову? Заявление Доннаруммы — плохая новость для россиянина

Итальянец рассчитывает на продление контракта с «ПСЖ». Хотя казалось, что он может уйти.

Матвей Сафонов находится в «ПСЖ» полгода, но пока довольствуется ролью резервного вратаря. Россиянин проигрывает конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме, а тот, похоже, не собирается уезжать из столицы Франции.

Ноябрь 2024 года. Доннарумма дважды подряд не попадает в стартовый состав «ПСЖ». Сначала Луис Энрике даёт шанс Матвею Сафонову в матче чемпионата Франции с «Тулузой» (3:0), а потом — в Лиге чемпионов с «Баварией» (0:1). В Мюнхене получилось не очень хорошо — россиянин совершил результативную ошибку на угловом. По данным французского издания L’Equipe, Доннарумма был очень недоволен тем, что его оставили в запасе на игру Лиги чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Хотя окружение итальянца спряталось за другой формулировкой — кишечный вирус. Якобы Доннарумма не успел полностью восстановиться от недуга, поэтому не сыграл в Мюнхене. Но у L’Equipe появилась другая информация — Джиджи недоволен тем, что его не считают безальтернативным первым номером. А ещё он не чувствует доверия со стороны тренерского штаба и готов не продлевать контракт (истекает летом 2026 года).

Впрочем, после этого итальянец регулярно выходит в основе в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов. У Сафонова был шанс только в Кубке, где он протащил команду в следующий раунд благодаря сейвам в серии пенальти. Отличный перформанс россиянина! Правда, в следующем кубковом матче с первых минут сыграл третий вратарь «ПСЖ» Арнау Тенас.

Казалось, Доннарумма может быть относительно спокоен, ведь он вернул себе место в основе. Но пару недель назад пришла интересная новость из Италии. Журналист Джанлука Ди Марцио написал, что Джиджи может продолжить карьеру в «Интере». Возникает вопрос: зачем миланскому клубу Доннарумма, если у них есть Ян Зоммер? Достаточно квалифицированный вратарь. По данным Ди Марцио, итальянец не нужен «Интеру» в зимнее окно, но чёрно-синие готовы начать переговоры с вратарём по окончании сезона. Однако это произойдёт только в том случае, если Доннарумма не продлит контракт с «ПСЖ».

Договор итальянца с французским клубом истекает летом 2026 года. Тогда же подойдёт к концу срок контракта Зоммера с «Интером». Доннарумма гораздо моложе швейцарца (Джиджи сейчас 25 лет, Яну — 36), но не стоит забывать о его прошлом. Фанаты «Милана» болезненно восприняли уход Доннаруммы в «ПСЖ». В конце 2023 года, когда парижский клуб приехал на матч ЛЧ с красно-чёрными, местные болельщики бросали с трибун фальшивые денежные купюры. Тем самым они показали своё отношение к продажному, на их взгляд, вратарю. Представьте, что будет, если Доннарумма перейдёт в «Интер».

Правда, сам итальянец, похоже, не планирует возвращаться на родину. После победы в важнейшем матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (4:2) Доннарумма ответил на вопрос о своём будущем.

Джанлуиджи Доннарумма вратарь «ПСЖ» «Ходит много слухов, но мой приоритет — подписать новый контракт с «ПСЖ». Мне здесь хорошо. Чувствую, что меня любят в «ПСЖ».

В ноябре 2024-го итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что в услугах Доннаруммы заинтересован не только «Интер», но и «Манчестер Сити», «Бавария» и «Ливерпуль». Солидный список! В вариант с «Ливерпулем» верится с большим трудом, а вот, к примеру, «Баварии» нужно искать нового вратаря, поскольку Мануэлю Нойеру в марте исполнится 39. В конце 2024 года агент Джиджи на вопрос о будущем футболиста сказал, что они в раздумьях.

Возможно, информация об интересе со стороны других топовых клубов — некая попытка агента игрока оказать давление на руководство «ПСЖ». Он рассчитывает на новый контракт для голкипера и наверняка хочет, чтобы договор подписали на улучшенных условиях. Слова Доннаруммы вовсе не означают, что он продлит договор с «ПСЖ». Стороны могут не договориться по деньгам и сроку контракта. Однако само желание итальянца — тревожный знак для Сафонова.

Матвей Сафонов Фото: Xavier Laine/Getty Images

Пока россиянин проигрывает конкуренцию, так и ещё и Джиджи хотел бы остаться в Париже. Получится или нет — это уже другой вопрос. Но если «ПСЖ» подпишет новый контракт с Доннаруммой, то вряд ли для того, чтобы потом сделать его вторым вратарём.