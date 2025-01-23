Клаудиньо в «Зените» — творчество. Но без мотивации это превращалось в пшик

В 2021-м цели «Зенита» формировались чуть иначе, чем сейчас. Казалось, после нескольких чемпионских титулов внутренняя лига была уже не так интересна. Возбуждала задача потолкаться за выход из группы Лиги чемпионов. Тем более уже при Семаке петербуржцы были близки к этому. Где-то можно говорить о невезении, но в основном всё сваливали на недостаток классных игроков.

В Европе они уже тогда стоили дорого. Да и клуб переходил к бразильскому вектору. В «Зените» не раз объясняли: с латиноамериканцами проще и бюджетнее договориться, чем вести европейскую звезду. Клаудиньо попал в приоритетный список по двум причинам. Клуб отпустил Дриусси в США, так что требовался игрок в атаку. Но ещё нужна была грамотная наводка. И её подкинул Малком, который хорошо знал друга детства и предложил обратить на него внимание. В «Зените» заинтересовались. И быстро впечатлились. Но требовалось опередить «Рому» и «Лейпциг». Здесь, опять же, свою роль сыграл Малком — уж слишком сильно хотел сыграть с другом в одной команде.

Некоторые точно помнят, как всё начиналось. Такого эффекта в первое время не производил ни Малком, ни Вендел. Из-за деревенско-дворовой техники казалось, что Клаудиньо попал в РПЛ не из профессионального футбола, а прямо с пляжа. Он мог легко обыграть, прокинуть, ускориться и создать момент из пустоты. Это поражало не только аудиторию, но и соперников, которые к этому долго привыкали. За первую осень в России Клаудиньо сделал 9+2 во всех турнирах. Это к вопросу об адаптации. Клаудиньо она словно была не нужна. Изначально штаб закинул его на левый фланг, и было видно, как бразилец наслаждался. А ещё он здорово взаимодействовал с Дугласом и Венделом, формируя боковой треугольник, который был опасен для любого соперника.

Малком и Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важная внутренняя мотивация Клаудиньо при переходе — сыграть в Лиге чемпионов. Эта история точно не была для него проходной. Игра там особенно его вдохновляла, что порой приводило к удивительному колдовству. У бразильца два гола в осенней части — «Мальмё» и «Челси». После первого он разразился эмоциональными репликами.

Клаудиньо бывший полузащитник «Зенита» «Безусловно, этот гол для меня — совершенно особенный. Для меня в принципе исполнением мечты было сыграть в Лиге чемпионов. А сегодня я забил там — это что-то невероятное! Я очень рад, что гол помог команде завоевать первые три очка в этом розыгрыше. Буду стараться продолжать точно так же помогать в каждом матче всем, чем могу. Счастлив, что забил за команду, которая победила».



Уже в 2022-м Семак поменял схему, убрав Клаудиньо с фланга. Теперь он отвечал за операции с мячом в середине поля. Волшебства стало и правда меньше, но пользы — ещё больше. Особенно в первое время. Клаудиньо стал одним из лучших в лиге по передачам в финальную треть и под удар. Бразилец создавал вокруг себя ауру опасности. И казалось, так будет всегда.

Но нет. Примерно через полтора года после приезда в Россию футболист начал грустить. Лига чемпионов ушла, трофеи выиграны, а мотивация крепилась разве что на пополнении банковского счёта. Клаудиньо стал малозаметно испаряться. Это не особо отражалось на статистике — скорее исчезала та самая магия, которой он поражал в первые полгода. А вместо неё появлялось раздражение на поле от грубых фолов и просьбы отпустить его обратно в Бразилию.

Порой случалась реинкарнация. Да, такое тоже бывает, пусть и не на продолжительные отрезки. Как, например, весной 2024-го. «Зенит» шатало как никогда прежде, и Клаудиньо оставался одним из немногих, кто умудрялся тащить затухающего гегемона. Последнее чемпионство и Кубок — во многом его заслуга.

Да и если брать только статистику, то уезжает бразилец из России топовым созидателем: с момента его дебюта в РПЛ он второй по числу голевых передач. У него их 26, а больше только у Глушенкова. Лидер по числу передач под удар — 139. По созданным моментам — 31. И даже по успешным обводкам — 173.

Клаудиньо Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

С одной стороны, удивительно, почему «Зенит» запустил перестройку именно сейчас. А не прошлой зимой или недавним летом. Тогда заменить того же Клаудиньо было бы куда проще. С другой — если тренер решится на смену схемы, перейдёт на 4-2-3-1, где Глушенков займёт позицию «десятки», то расставание с бразильцем не выглядит катастрофой.

А сам он наверняка счастлив. Вряд ли мог представить, что после периода в России получит ещё более шикарный контракт в Азии.