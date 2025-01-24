Вингер из РПЛ будет одной из звёзд своей сборной на чемпионате Южной Америки U20. Это важный турнир для Бразилии.

У «Зенита» на сборах нет ещё одного бразильца. Куда уехал Педро?

Число бразильцев на зимних сборах «Зенита» сократилось. С одной стороны, в команду пришёл дорогостоящий новичок Луис Энрике из «Ботафого» и вернулся из аренды Ду Кейрос (выступал за «Гремио»). С другой — петербуржский клуб продал в катарский «Аль-Садд» Клаудиньо и в «Ботафого» Артура. Однако в составе сине-бело-голубых отсутствует и ещё один бразилец – Педро. Рассказываем, куда он уехал и где сыграет в январе-феврале.

Педро отправился в сборную Бразилии U20, чтобы сыграть на молодёжном чемпионате Южной Америки. Этот турнир и сам по себе ценен, а ещё – часть отборочного цикла чемпионата мира. Путёвки на ЧМ-2025, который пройдёт в сентябре-октябре, получат четыре лучшие команды.

В «Зените» не стали препятствовать выступлению вингера за сборную Бразилии, а главный тренер петербуржцев Сергей Семак сказал следующее:

«Мы идём навстречу пожеланиям игрока и понимаем важность этих игр. Я думаю, что в любом случае – или с командой, или без команды – он будет в хорошем функциональном состоянии. Конечно, для нас минус, что он приедет слишком поздно, но что делать… Бывают такие моменты, где мы должны идти навстречу игроку».

В молодёжном чемпионате Южной Америки принимают участие футболисты, родившиеся 1 января 2005-го и позже. Сам Педро моложе многих игроков на год – он появился на свет в феврале 2006-го. Тем не менее для таланта «Зенита» это не первый чемпионат Южной Америки. Поразительно, но и на предыдущем турнире два года назад совсем юный Педро был в составе сборной Бразилии, которая стала чемпионом. Более того, он оформил 2+2, а в решающей игре за золото с Уругваем (2:0) забил второй гол «селесао».

Педро в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что теперь Педро и его команда будут защищать титул. Чемпионат Южной Америки стартовал 23 января, а завершится 16 февраля – за пару недель до возобновления сезона РПЛ. Планировалось, что турнир примет Перу, но в ноябре 2024-го из-за проблем в этой стране соревнования перенесли в Венесуэлу. На первой стадии 10 участников чемпионата Южной Америки будут разбиты на две группы по пять команд:

Группа А: Венесуэла, Уругвай, Парагвай, Чили, Перу.

Группа В: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Аргентина, Боливия.

Таким образом, на первом этапе все сборные проведут по четыре матча. Три лучшие команды из каждого квинтета выйдут во второй групповой этап. Там шесть сборных сыграют ещё пять туров, определят обладателя золота и путёвок на ЧМ-2025 (чилийцам уже гарантирована одна как хозяевам чемпионата мира).

Бразилия – традиционный фаворит. У неё самый дорогой состав на турнире: стоимость всех включённых в заявку «селесао» игроков составляет, по версии Transfermarkt, € 76,1 млн. Заявись такая команда в РПЛ, была бы в топ-6 на одном уровне с ЦСКА.

Педро оценивается в € 9 млн, но вингер «Зенита» не самый дорогой в сборной Бразилии. Двое впереди – это опорный полузащитник Габриэл Москардо (€ 12 млн), который принадлежит «ПСЖ» и отдан в аренду «Реймсу», а также вингер «Васко да Гама» Райан (€ 10 млн). Есть в составе «селесао» и вингер «Атлетико Минейро» Алиссон (€ 4,5 млн), на которого, по информации бразильских журналистов, «Зенит» также положил глаз. В целом тренер Рамон Менезес может быть доволен составом, который он собрал на чемпионат Южной Америки, и должен решать как минимум задачу попадания на ЧМ-2025.

По стоимости команды с Бразилией более-менее сравнится только Аргентина – € 55,5 млн. В составе «альбиселесте» самый дорогой игрок турнира – Клаудио Эчеверри (€ 18 млн), которого уже выкупил «Манчестер Сити». Год с небольшим назад на чемпионате мира среди 17-летних этот атакующий полузащитник оформил хет-трик в ворота бразильцев в четвертьфинале.

Привезли аргентинцы и ещё пару своих суперталантов – 17-летнего хавбека Франко Мастантуоно (€ 15 млн) из «Ривер Плейт», за которым стоят в очереди едва ли не все топ-клубы Европы, и левого защитника Хулио Солера, подписанного в январе «Борнмутом» за € 8 млн.

Есть в заявке и уникум из Эквадора – 17-летний Кендри Паэс (€ 12 млн), который уже вовсю играет и забивает за первую сборную и ждёт совершеннолетия, чтобы присоединиться к купившему его «Челси». Вполне возможно, что именно этот атакующий полузащитник станет самой яркой звездой турнира. Но, будем надеяться, Педро его переплюнет.

На кого ещё стоит обратить внимание на молодёжном чемпионате Южной Америки? Например, на 17-летнего уругвайского центрального защитника Альфонсо Монтеро. Это сын экс-защитника «Ювентуса» и сборной Уругвая Паоло Монтеро. Его дед Хулио, кстати, тоже выступал за национальную команду. Монтеро-младший также принадлежит «Ювентусу», его подтягивали к основе и даже включали в заявку на матч Серии А. В общем, следите за турниром – там много будущих топ-игроков.