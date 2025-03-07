Какого города не хватает в РПЛ? Калининграда, Томска, Владивостока или какого-то другого?

В России много футбольных городов, но, к сожалению, не всем из них находится место в РПЛ. Страна велика, а в Премьер-Лиге могут играть только 16 команд. По итогам прошлого сезона высший дивизион нашего чемпионата потерял прекрасные Калининград, Сочи и Екатеринбург. Как жаль! А какого города вам больше всего не хватает в РПЛ?
Принимайте участие в голосовании и помогите составить рейтинг. Делитесь своим мнением в комментариях – поддержите любимый город! Мы предложили на выбор полтора десятка вариантов, однако есть возможность проголосовать и за тот, что незаслуженно забыт.
В ходе голосования города будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Калининград
В прошлом сезоне «Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет! Это был праздник не только для местных жителей. Любому болельщику съездить летом в Калининград и Калининградскую область – за счастье. Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск… Но, к сожалению, «Балтика» задержалась в РПЛ только на один сезон – свой четвёртый в элите за всю историю. Яркая команда, запомнившаяся выходом в финал Кубка России, не выдержала борьбы на два фронта и вылетела. Ждём обратно. Сейчас «Балтика» – лидер Первой лиги.
Волгоград
Когда-то волгоградский «Ротор» был в топе российского футбола. Брал серебро в 1993 году и бронзу-1996, проходил в еврокубках великий «Манчестер Юнайтед». Теперь же это середняк Первой лиги – занимает седьмое место. Город-миллионник уже начинает забывать, как его «Ротор» шумел в элите, где провёл 14 сезонов. А вы ещё помните, как гуляли по Волгограду, ездили на Мамаев курган?
Екатеринбург
Непривычно в РПЛ без «Урала» и его харизматичного президента Григория Иванова. Команда из Екатеринбурга вылетела в прошлом году, проведя в элите 11 сезонов подряд (из 16 за всю историю). Теперь финалист двух Кубков России пытается вернуться, но пока цепляется лишь на зону стыков – занимает четвёртое место в Первой лиге. Всегда будет приятно возвратиться в Екатеринбург, чтобы прогуляться по «Красной линии» и посмотреть другие интересные места города.
РПЛ не хватает другого города
Если вам недостаёт какого-то другого города в РПЛ, то голосуйте за этот вариант. В разные годы в элите российского футбола были ещё Саратов, Новороссийск, Раменское, Нальчик, Набережные Челны, Тюмень, Камышин, Элиста, Ставрополь, Находка и Тамбов. Возможно, заслуживает включения в список какой-то город, чья команда до сих пор не выступала в высшем дивизионе российского чемпионата. Почему бы и нет? Выбор за вами!
Ярославль
«Шинник» отыграл 10 лет в высшем дивизионе, но скоро уже будет 20 лет с тех пор, как ярославская команда покинула элиту. Надолго застряла на нижнем этаже. А ведь в лучшие времена «Шинник» даже в еврокубки попадал, пусть это был всего лишь Кубок Интертото. Многие болельщики с удовольствием съездили бы в Ярославль, прогулялись по Волжской набережной или вообще устроили себе тур по Золотому кольцу России. Но пока «Шинник» думает о выживании в Первой лиге, находясь лишь на 14-м месте.
Сочи
Сочи – это пляжи и жаркое лето, а уже потом – футбол. Хотя в свой лучший период команда из этого города была очень сильна. Выиграла под руководством Владимира Федотова серебряные медали в сезоне-2021/2022, поучаствовала в еврокубках. Но после пяти лет в РПЛ сочинцы неожиданно вылетели в Первую лигу. Это, несомненно, расстроило многих «выездных» болельщиков. В нынешнем сезоне южане борются за возвращение в элиту, занимают пятое место в Первой лиге.
Тула
«Арсенал» закрепился в элите в середине 2010-х, но всё-таки вылетел после шести подряд сезонов из своих семи за всю историю в РПЛ. Вернуться никак не получается, в нынешнем чемпионате «оружейники» занимают девятое место в Первой лиге. Финансовые возможности не позволяют сколотить более сильную команду. Съездить за тульским пряником, чтобы заглянуть заодно в Тульский кремль и пройтись по местной набережной, можно пока лишь без похода на футбол уровня РПЛ.
Новосибирск
Город с населением в 1,6 млн человек видел РПЛ всего один сезон. В 2010 году «Сибирь» поднялась в элиту, однако тут же вылетела, финишировав на последнем месте. При этом команда запомнилась выходом в финал Кубка России, благодаря которому и в еврокубке сыграла. Теперь «Сибирь» – это скромный коллектив Второй лиги. Да и ещё созданный в 2019 году вместо старого. Грустно, что Новосибирск не имеет амбициозного футбольного клуба, ведь ему, несомненно, есть чем привлечь болельщика.
Пермь
«Амкар» представлял свой город-миллионник в элите целых 14 сезонов. Команда могла дать бой кому угодно и доходила до финала Кубка России в 2008 году. Но в конце 2010-х для клуба наступил чёрный период. «Амкар» опускался до «Небесной лиги», о большом футболе в Перми забыли. В сезоне-2024 возрождённый коллектив выступал в дивизионе «Б» Второй лиги. Ничто не притягивает болельщиков в Пермь – пройтись по её Эспланаде и посмотреть на достопримечательности.
Владивосток
Для игроков большинства команд выезд во Владивосток – пугающая обязанность, зато для болельщиков это может быть интересное приключение. Столько пролететь, а остаться в России и увидеть её с другой стороны – разве это не круто?! Там есть свой «Золотой мост», как в Сан-Франциско, свой «Арбат» и множество интересных достопримечательностей. Местный «Луч» отыграл в элите четыре сезона, а потом приказал долго жить. Во Второй лиге выступает «Динамо».
Владикавказ
Владикавказская «Алания» – первый немосковский чемпион России (сезон-1995), двукратный вице-чемпион страны и участник еврокубков. Команда с такой историей не должна была выпадать из РПЛ, но всё же выпала после 16 лет в элите. Да и сегодня переживает времена, которыми не будет гордиться. «Алания» находится в зоне вылета в Первой лиге – на 17-м месте, сокращает бюджет и давно не играет дома из-за реконструкции стадиона. В Северной Осетии много интересных мест, однако мало футбольных причин, чтобы там побывать.
Томск
Томск, как известно, город студентов. И что ещё приятнее футбольному болельщику, добравшемуся до этих краёв, – студенток. Есть на кого и на что посмотреть. Например, на памятники деревянной и каменной архитектуры ушедших веков. Но вот с точки зрения футбола Томск сейчас отстаёт. В своё время «Томь» отыграла девять сезонов в РПЛ, запомнилась крепким сибирских характером. Однако затем вылетела из элиты, а пару лет назад потеряла профессиональный статус. Не хватает Томска элите?
Красноярск
«Енисей» только один сезон отыграл в высшем дивизионе, но город с населением в 1,2 млн человек заслуживает иметь команду РПЛ. Однако к весне 2025-го красноярцы застряли в середине таблицы Первой лиги – занимают восьмое место после первой части сезона. В Красноярске будет интересно побывать любому болельщику. Есть что делать до и после футбола. Можно пройтись по набережной Енисея, поглядеть на местный Биг-Бен, побывать на острове Татышева, заглянуть в Национальный парк и так далее.
Саранск
В Саранске проводились матчи чемпионата мира 2018 года, а значит, этот город точно знает, что такое футбол топ-уровня. Да и стадион остался современный с того турнира. Правда, местной «Мордовии», отыгравшей в своё время три сезона в РПЛ, уже нет на футбольной карте России. Более того, и альтернативы не видно. Так что местный парк культуры и отдыха имени Пушкина не скоро дождётся в гости футбольных болельщиков из Москвы и других крупных городов.
Уфа
«Уфа» провела в РПЛ восемь запоминающихся сезонов, подарила российскому футболу Семака-тренера и большое количество ярких футболистов, раскрутивших карьеры в команде из столицы Башкортостана. Засветилась даже в еврокубках. Но в последние годы город-миллионник не видит РПЛ. Теперь уфимский клуб борется за выживание в Первой лиге, сейчас он на 15-м месте. Возможно, однажды и Уфа вернётся, чтобы показать элите свою красоту.
Хабаровск
В истории хабаровского СКА только один сезон в РПЛ. Очевидно, другие команды были не слишком рады армейцам в элите, ведь перелёты на Дальний Восток (вспомним ещё Владивосток) – тяжёлое испытание, особенно для тех, кто привык «гонять» на выезд из Москвы или Санкт-Петербурга. Но, быть может, быстрый вылет СКА расстроил болельщиков, любящих «экстрим»? Этому городу есть что показать гостям. А «СКА-Хабаровск» сегодня – середняк Первой лиги.