Какого города не хватает в РПЛ? Калининграда, Томска, Владивостока или какого-то другого?

В России много футбольных городов, но, к сожалению, не всем из них находится место в РПЛ. Страна велика, а в Премьер-Лиге могут играть только 16 команд. По итогам прошлого сезона высший дивизион нашего чемпионата потерял прекрасные Калининград, Сочи и Екатеринбург. Как жаль! А какого города вам больше всего не хватает в РПЛ?

Принимайте участие в голосовании и помогите составить рейтинг. Делитесь своим мнением в комментариях – поддержите любимый город! Мы предложили на выбор полтора десятка вариантов, однако есть возможность проголосовать и за тот, что незаслуженно забыт.

В ходе голосования города будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.