Новички «Сити» и «Ювентуса», камбэк Неймара. Главные трансферы и слухи в футболе за день

В России официально открылось зимнее окно, а в Европе самый разгар трансферной кампании. В четверг, 23 января, мы получили очередную порцию новостей с рынка о свершившихся сделках и интересных слухов. В этом материале – рассказ о главных событиях дня.

Мармуш — официально в «Сити»!

Омар Мармуш Фото: mancity.com

«Манчестер Сити» наконец-то объявил о переходе нападающего Омара Мармуша. По данным Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего нападающего «Айнтрахта» составила € 75 млн. Египтянин подписал контракт на четыре с половиной года. Для «Ман Сити» это приобретение вошло в топ-4 самых дорогих за всю историю – больше платили только за Джека Грилиша, Йошко Гвардиола и Кевина Де Брёйне. Мармуш проводит выдающийся сезон: в 26 матчах забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.

«Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити», одним из лучших клубов в мире – это потрясающее ощущение. Я в восторге, моя семья очень гордится мной, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере. Благодаря Пепу, его помощникам и инфраструктуре мирового уровня здесь у игроков есть всё, чтобы совершенствоваться. Для меня возможность приехать сюда была действительно заманчивой. Я также не могу отрицать, что хочу выигрывать трофеи. «Ман Сити» уже много лет является самым успешным клубом в Англии, поэтому знаю, что попал в атмосферу побед и культуру победителей», – прокомментировал свой трансфер Мармуш.

«Ювентус» объявил о переходе Коло Муани

Рандаль Коло Муани Фото: juventus.com

«Ювентус» тоже официально подтвердил трансфер, о котором говорилось давно – аренду нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани до конца сезона-2024/2025. По информации Transfermarkt, туринский клуб заплатит парижскому € 3,6 млн. При этом у «Ювентуса» нет опции выкупа. Между тем «ПСЖ» приобретал Коло Муани у «Айнтрахта» полтора года назад за гигантские деньги – € 95 млн. Однако в нынешнем сезоне 26-летний француз потерял доверие Луиса Энрике, набрав только 2+1 в 14 матчах.

Трансфер Коло Муани затянулся из-за того, что «ПСЖ» исчерпал лимит аренд, установленный ФИФА – не более шести игроков. Ранее парижане раздали по разным клубам Хави Симонса («РБ Лейпциг»), Карлоса Солера («Вест Хэм»), Норди Мукиэле («Байер»), Ренату Саншеша («Бенфика»), Шера Ндура («Бешикташ») и Хуана Берната («Вильярреал»). В «Ювентусе» были разозлены тем, что «ПСЖ» не учёл эту ситуацию заранее. В приватных разговорах называли представителей парижского клуба «абсолютными дилетантами». Но накануне чемпион Франции расторг контракт с Бернатом и получил возможность закрыть сделку по вице-чемпиону мира.

Вейга тоже едет в «Ювентус»

Ренату Вейга Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тем временем инсайдер Фабрицио Романо написал ещё об одном переходе, который фактически оформил «Ювентус». Новичком туринского клуба станет также защитник «Челси» Ренату Вейга, который может сыграть, как на левом фланге, так и в центре обороны. «Ювентус» арендует португальца до конца нынешнего сезона за € 5 млн. Право выкупа и в этом случае не получит.

Вейга перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Базеля» за € 14 млн. Сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Дебютировал за сборную Португалии. Тем не менее в лондонском клубе решили отдать его в аренду, а тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта, как утверждает Романо, видит его в роли центрбека.

«Сити» готовит предложение по игроку «Ювентуса»

Андреа КАМБЬЯЗО В «ЮВЕНТУСЕ» Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

«Ювентус» и «Манчестер Сити» – главные герои трансферного рынка в этот день. Возможна и сделка между ними. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, желание чемпиона Англии подписать Андреа Камбьязо выльется наконец в конкретное предложение. «Манчестер Сити» подготовил «оффер» в размере € 65 млн, который долетит до Турина в течение суток. Впрочем, как утверждает источник, «Ювентус», в свою очередь, собирается потребовать € 80 млн.

Контракт Камбьязо с итальянским клубом действует до лета 2029 года. Так что спешить туринцам некуда, можно и поторговаться. В нынешнем сезоне Андреа сыграл 27 матчей, забил два мяча и отдал два голевых паса. Он готов закрывать и левый фланг, и правый. В прошлом году этот 24-летний игрок дебютировал в сборной Италии.

«Челси» может перехватить Гарначо у «Наполи»

Алехандро Гарначо в «МЮ» Фото: Carl Recine/Getty Images

Появился новый претендент на вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. По информации Фабрицио Романо, в борьбу за 20-летнего игрока вступает «Челси». Утверждается, что сам аргентинец готов к переходу. Начальная цена, которую установил «Манчестер Юнайтед», составляет € 70 млн.

Ранее сообщалось о переговорах по Гарначо «Наполи», который ищет замену проданному в «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии. Итальянский клуб готов был заплатить за Алехандро € 50-55 млн, однако «Манчестер Юнайтед» эта сумма не устроила. «Наполи», в свою очередь, мог бы сделать для манкунианцев скидку на Виктора Осимхена, выступающего на правах аренды за «Галатасарай», если те не будут препятствовать переходу аргентинца. У Гарначо в этом сезоне 32 матча, восемь голов и пять голевых передач.

Диего Карлос будет играть у Моуринью

Диего Карлос Фото: Luciano Lima/Getty Images

Жозе Моуринью дождался нового центрального защитника из топ-лиги. «Фенербахче» объявил о подписании Диего Карлоса, выступавшего за «Астон Виллу». Сумма трансфера 31-летнего бразильца составит € 10 млн и может возрасти за счёт бонусов. Диего Карлос отыграл в АПЛ два с половиной года, а в нынешнем сезоне поучаствовал в 17 матчах разных турниров.

Этот защитник известен также по выступлениям за «Севилью», в составе которой выиграл Лигу Европы сезона-2019/2020. Вероятно, в «Фенербахче» бразилец образует связку с Миланом Шкриньяром, которого также собрался подписать турецкий клуб. Словака арендуют у «ПСЖ». Мощное усиление в борьбе за титул с «Галатасараем».

Неймар договорился с «Сантосом»

Неймар Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар всё ближе к возвращению в родной «Сантос». Сегодня Globo написал, что о трансфере форварда из «Аль-Хиляля» будет объявлено до конца января. Согласно источнику, бразильский клуб уже обговорил со своим экипировщиком необходимость подготовить большое количество футболок с именем Неймара. Кроме того, руководство «Сантоса» работает над привлечением новых спонсоров под подписание звезды.

Неймар возвращается из Саудовской Аравии не с пустыми руками, несмотря на то что провёл за последний год лишь два матча из-за травмы. Недавно сайт Footmercato подсчитал – бразилец заработал в «Аль-Хиляле» € 101 млн за весь 2024-й. Расторжение контракта с клубом из Саудовской Аравии может принести ему ещё $ 65 млн. Тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что Неймара не стали включать в заявку на чемпионат, так как он уже неспособен играть на привычном уровне.

Арабы хотят увести Бабича у «Спартака»

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лидер обороны «Спартака» Срджан Бабич заинтересовал клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. По информации Mozzart Sport, сразу два представителя чемпионата Эмиратов (один из них – «Аль-Джазира») хотели бы подписать центрального защитника московского клуба. Эту новость подтвердил и агент серба Мануэль Стоянович. Впрочем, согласно источнику, для Бабича переезд на Ближний Восток – не приоритет, поскольку он нацелен на борьбу за чемпионство со «Спартаком».

Контракт Срджана действует до лета 2026-го. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей, в которых стал автором двух голов и одной голевой передачи. Зимой 28-летний легионер перенёс операцию на травмированном колене. Однако в «Спартаке» сообщили, что Бабич будет готов к началу второй части сезона РПЛ.

«Милан» нацелен на форварда из чемпионата Нидерландов

Сантьяго Хименес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Новичком «Милана» в зимнее окно может стать нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб готов предложить за 23-летнего мексиканца € 40 млн. Именно столько потребовал «Фейеноорд» в ходе переговоров. Контракт Хименеса с роттердамцами действует до лета 2027-го, а в нынешнем сезоне он забил 15 голов и сделал три голевые передачи в 18 матчах. В том числе оформил дубль в ворота «Баварии» на этой неделе в Лиге чемпионов.

«Посмотрим, что будет. Впереди решающие недели, и всё в руках бога. Я люблю «Фейеноорд» и его болельщиков, которые так много делают для меня с первого же дня. Я подарю им много голов», – сказал сам Хименес, комментируя слухи о трансфере.

«Рома» подписала защитника «Аякса»

Девайн Ренш Фото: Luciano Rossi/Getty Images

Если в Милане ещё только ждут нападающего, то в Риме уже дождались защитника. Новичком «Ромы» стал воспитанник «Аякса» Девайн Ренш, закрывающий правый фланг обороны. 22-летний игрок подписал контракт на четыре с половиной года. Сумма сделки составила, согласно Transfermarkt, € 5 млн.

В нынешнем сезоне Ренш сыграл 26 матчей, в которых стал автором одного гола и одной голевой передачи. Девайн – кандидат в сборную Нидерландов. Правда, провёл за национальную команду всего две игры. Дебютировал ещё в сентябре 2021-го, а в ноябре прошлого года поучаствовал во встрече Лиги наций с Боснией и Герцеговиной.

«Пари НН» расстался ещё с двумя игроками

Илья Жигулёв Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В чемпионате России самый активный на зимнем рынке – «Пари НН». Трансферные новости от нижегородского клуба поступают едва ли не каждый день. Вот и сегодня «Пари НН» объявил о расставании с двумя полузащитниками: Илья Жигулёв уходит свободным агентом – с ним расторгнут контракт, а молодой Иван Сутугин отдан в аренду волгоградскому «Ротору». Жигулёв в нынешнем сезоне не выступал за нижегородцев, а Сутугин был арендован дзержинским «Химиком» и играл достаточно результативно (3+7 в 14 встречах).

Напомним, ранее из «Пари НН» ушли в зимнее окно голкипер Иван Кукушкин, защитники Кирилл Глущенков, Дмитрий Тихий, Дмитрий Живоглядов, полузащитник Дан Глейзер и нападающий Зе Турбо. В то же время клуб подписал пятерых новичков. Пришли защитники Илья Агапов, Ярослав Крашевский, Хуан Кастильо, нападающие Вячеслав Грулёв и Александр Кокшаров. И на этом Нижний явно не закончил трансферную работу.