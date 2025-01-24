«Никто не гарантирует успех Энрике в «Зените». Разбор слухов и трансферов топов РПЛ

Трансферное окно в РПЛ только открылось, но уже случились громкие трансферы, плюс фигурирует огромное количество переговоров и слухов, многие из которых связаны с игроками из Южной Америки. Их мы и попросили разобрать футбольного функционера и одного из главных экспертов по латиноамериканскому рынку Тимура Лепсая.

— Как оценишь трансфер Луиса Энрике?

— Не супероднозначный трансфер. Энрике внёс огромный вклад в чемпионство «Ботафого», он один из главных его творцов. С другой стороны, в «Бетисе» Энрике не играл ярко. Но у него есть качества, чтобы стать звездой в РПЛ. Да, цифра в € 35 млн выглядит очень солидно, однако при этом «Зенит» не заплатит эти деньги. Трансфер противоречивый, но очень интересный. Гарантировать его успешное выступление никто не может, думаю, даже Семак на это голову на отсечение не положит. Однако предпосылки к тому, что Энрике станет звездой, есть.

— Интересовался ли им кто-то раньше?

— Какое-то время до этого на российском рынке Энрике был, но потом за него стали просить слишком много денег, поэтому стало понятно, что в России он вряд ли окажется. Однако мы видим, что «Зенит» смог это сделать.

— Вендел уходит из «Зенита», но летом. Каким он будет весной? Не пропадает ли у него мотивация?

— Вендел не первый год заявлял о желании уйти. «Зенит» повышал ему зарплату, но он всё равно просился на выход. То есть особо мотивированным Вендел не выглядел никогда, однако всё равно оставался одной из главных звёзд РПЛ. Даже не супермотивированный Вендел даст жару большинству команд. Не думаю, что он будет валять дурака. На кону чемпионство в год 100-летия, что понесет за собой хорошие премиальные. Лопату Вендел не бросит.

Вендел Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

— «Спартак» интересовался Солари. Что известно об этом?

— «Спартак» делал предложение, контакты были, но, видимо, всё сошло на нет. Год назад предложение по Солари делал «Краснодар», сейчас — «Спартак». В обоих случаях договориться не удалось, интерес красно-белых уходит. Трансфер под вопросом.

— Он усилил бы «Спартак»?

— У «Спартака» складывается неплохая латиноамериканская банда в лице Барко и Угальде. Солари неплохо бы в неё вписался. Барко и Солари вспомнили бы свои игровые связи. Это было бы интересным решением и усилением.

— Илич и «Спартак». Есть вера в этот трансфер?

— Илич — интересный футболист, но не без слабых мест. Не знаю, насколько адекватны цифры, которые звучат. Мне кажется, что трансфер маловероятен.

Иван Илич Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

— ЦСКА хочет подписать Лоррана. Как описал бы его?

— Он считается одним из больших талантов бразильского футбола. Техничный и быстрый футболист, умеет обыгрывать один в один. Но ему 18 лет. Тяжело сказать, сможет ли он усилить ЦСКА здесь и сейчас, игрок ещё не сформировался до конца. Этот трансфер — большой риск, потому что многое будет зависеть от его адаптации. ЦСКА готов заплатить за Лоррана большие деньги. Да, качества есть, но вопрос, насколько он сможет без опыта игры в Европе сразу себя раскрыть. Хотя Николич всё-таки неплохо умеет это делать. Будет интересно.

— Удивлён ли ситуацией с Бителло?

— Мы видим неприятную тенденцию: Мендес не приехал в «Крылья», Томпсон — в «Оренбург», Саравия — в «Ростов». Связываю это с кейсом Диарра.

Бителло удивил. Мне казалось, что он неплохо адаптировался, было ощущение, что он доволен происходящим. Для меня поведение Бителло и его окружения — сюрприз. Всё это выглядит непрофессионально и странно. Думаю, если «Ботафого» всё-таки сделает хорошее предложение, игрока продадут.

— Откуда в Бразилии появились такие деньги?

— Четыре бразильские команды будут играть на клубном чемпионате мира, за участие в котором каждый клуб получает € 50 млн. Второе — Бразилия пошла по пути акционирования клубов. Ходят даже разговоры о создании новой лиги внутри страны по примеру АПЛ.

— Удивляет ли тебя отсутствие трансферов у «Краснодара»?

— Пока нет. «Краснодар» скрупулёзно подходит к трансферам. К тому же у них и так сбалансированная команда. Да, они ищут левоногого вингера. Уверен, рано или поздно трансферы будут.