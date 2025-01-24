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Манчестер Юнайтед — Рейнджерс — 2:1, обзор матча 7-го тура Лиги Европы, голы: Дессерс, Бруну, Батлэнд, 23 января 2025

«МЮ» выигрывает только героически! Матч Лиги Европы превратился в кино на 88-й минуте
Георгий Илющенко
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс» — 2:1
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Вместо уверенной победы над «Рейнджерс» — нервы и решающий гол в добавленное время.

В АПЛ у «Манчестер Юнайтед» дела идут не очень. Лига Европы при таком раскладе выглядит как лишняя нагрузка, зато в ней можно провести ротацию и отвести душу за неудачи. «Рейнджерс» этому не помешал, хотя был близок. На помощь «МЮ» пришли его бывший вратарь и спаситель Бруну.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Батлэнд – 52'     1:1 Дессерс – 88'     2:1 Фернандеш – 90+2'    

Впервые с сентября в основе манкунианцев вышел 21-летний Коллайер. Также там оказались Алтай, Мартинес, Эриксен и Гарначо, который всё никак не сменит в «Наполи» Хвичу. А вот в заявку не попал не только получивший небольшую травму в матче с «Брайтоном» Мазрауи, но и Рашфорд — он не играет аж с 12 декабря. Аморим перестал ему доверять даже в ЛЕ. Маркусу лишь и оставалось, что записывать «сториз» с трибун.

Старт встречи остался за шотландцами. Пусть они к 15-й минуте и владели мячом всего 25% времени, Алтай справился с выходом один на один Раскина вслед за ошибкой Коллайера (чувствовалась его нервозность), а потом и потащил удар с лёта Йылмаза. С ним на воротах как-то спокойнее, нежели при Онана. «Рейнджерс» компактно оборонялся, высоко прессинговал и практически не давал «МЮ» заходить в штрафную.

Лишь к 23-й минуте Гарначо обыгрался с Дало и опасно пробил. Да, Раскин вынес мяч головой. Зато далее последовал угловой, и де Лигт замкнул подачу Амада. Вот только Йоро подтолкнул Проппера, так что гол не засчитали. Довольно сомнительно, ведь контакт там был незначительным. Судьи на VAR так не посчитали.

Игроки «МЮ» недовольны отменённым голом на 24-й минуте матча с «Рейнджерс»

Игроки «МЮ» недовольны отменённым голом на 24-й минуте матча с «Рейнджерс»

Фото: Carl Recine/Getty Images

Казалось, ну сейчас-то недовольные спорным лишением преимущества в счёте футболисты «Юнайтед» подкинут немало неприятностей «Рейнджерс». Такого не произошло, тем не менее под конец тайма англичане проснулись. Бруну классно вывел на дуэль с Батлэндом Амада — Джек выручил. Мартинес также проверил англичанина шикарной «пушкой» метров с 20.

«Рейнджеры» между этим огрызнулись дальней попыткой Игамане — рикошет не смутил Алтая. А Тавернье вспомнил, что «МЮ» любит пропускать прямыми ударами с углового. Повторить за Соном и Куньей не удалось. Но получилось у Эриксена в начале второго тайма, пусть гол и не записали на него! Спасибо Батлэнду. Джек пытался кулаком выбить мяч и срезал его в ворота. Как тут не вспомнить, что он вторую половину сезона-2022/2023 провёл в Манчестере.

Расстроенный Батлэнд в матче с «МЮ»

Расстроенный Батлэнд в матче с «МЮ»

Фото: Carl Recine/Getty Images

Ещё в перерыве Магуайр поменял де Лигта. А после гола Аморим выпустил Маласию вместо Йоро, передвинув Дало в тройку центральных защитников. Вскоре Амад снова включил режим бога, раскачал Жефте и дал Гарначо расстрелять ворота с близкого расстояния. Аргентинец смачно зарядил в штангу. Не использовал шикарный момент и Магуайр, хотя заброс Эриксена со штрафного был идеален. Плюс поднявшийся со скамейки Угарте кивнул головой и увидел сейв Батлэнда. Джек вновь исправился, заодно отразив и отличный удар Гарначо.

За такую расточительность нужно наказывать. И «Рейнджерс» действительно наказал, проснувшись в концовке! Дессерс отрепетировал ничейный результат и попал в штангу — но перед этим залез в офсайд. Что ж, не беда. На 88-й минуте он принял заброс Тавернье, продавил Магуайра и точно пробил низом.

Какая же классика для «МЮ». Если бы не закидушка Мартинеса и не мощное замыкание Бруну на 90+2-й.

Гол Фернандеша за «МЮ»

Гол Фернандеша за «МЮ»

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Юнайтед» ну очень обожает трепать нервы болельщикам. Вместо уверенной победы, на которую реально наиграли, пришлось проявлять героизм и вырывать три очка в самой концовке. В 8-м туре для прохода напрямую в 1/8 финала хватит гостевой ничьей со «Стяуа». Может, хоть там обойдётся без подобных приключений?

Ранее случилось весёлое поражение от «Брайтона»:
Онана снова накосячил. Правда, к этому времени «МЮ» и так проваливался
Онана снова накосячил. Правда, к этому времени «МЮ» и так проваливался
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