Ассист Чалова, проблемы Моуринью и сенсация «Аякса». В ЛЕ теперь запутанные расклады

В четверг завершился 7-й тур Лиги Европы. В прошедших 16 матчах было много интересного, не обошлось и без сенсаций. Рассказ о главных событиях – в этом обзоре.

Шоу «Хоффенхайма» и «Тоттенхэма» с пятью голами

«Тоттенхэм» и «Хоффенхайм» выдали яркое шоу в Германии. Первый тайм остался за «шпорами», которые повели со счётом 2:0 к 22-й минуте, воспользовавшись тем, что хозяева раскрылись. Немцам требовалось рисковать, чтобы добыть путёвку в плей-офф. Мэддисон сначала забил сам, а затем ассистировал Сон Хын Мину.

А вот второй тайм стал тяжёлым испытанием для команды Ангелоса Постекоглу. «Тоттенхэм» нанёс всего один удар, но его, как ни удивительно, хватило для гола Сон Хын Мина (кореец оформил дубль в контратаке, решив эпизод за счёт индивидуальных действий). «Хоффенхайм» заработал пенальти, который судья, впрочем, справедливо отменил вместе с жёлтой карточкой вратарю – Остин не фолил. Но хозяева продолжали давить и едва не спаслись. Стах забил ударом в касание после быстрой атаки и кросса, а в эпизоде с голом Моквы головой немцы создали ситуацию «три в два» справа и хорошо подготовили кросс к линии вратарской. «Тоттенхэм» кое-как отбился.

Радостные футболисты «Тоттенхэма» Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в компенсированное время

«Манчестер Юнайтед» победил в первом матче после того, как Рубен Аморим назвал свою команду «возможно, худшей в истории клуба». Но с каким трудом! Не сказать чтобы манкунианцы феерили в этой встрече, зато у них получались стандарты. В первом тайме де Лигт забил головой, придя на угловой, – гол отменили из-за лёгкого толчка со стороны нидерландца. Однако во второй половине «МЮ» помог его бывший голкипер Батлэнд. Угловой в исполнении Эриксена завершился тем, что вратарь кулаком отбил мяч в собственные ворота.

Команда Аморима сохраняла минимальное преимущество до 88-й минуты, а в концовке, казалось, всё упустила. Простой заброс из глубины за спины защитникам привёл к ошибке Магуайра – Гарри позволил Дессерсу принять мяч и пробить низом. Тем не менее в компенсированное время Фернандеш забил победный гол и поставил на уши «Олд Траффорд». Никто из игроков «Рейнджерс» не помешал Мартинесу дотащить мяч почти до штрафной и подать к линии вратарской. Бруну, отклеившись от опекуна, нанёс точный удар в касание.

Хайкин пропустил, но «Будё-Глимт» вытащил волевую победу

Российский голкипер Хайкин одержал со своим «Будё-Глимт» четвёртую победу в семи турах Лиги Европы – прекрасный результат для чемпиона Норвегии. Правда, начало домашнего матча с «Маккаби» не удалось: Хайкин уже на 12-й минуте вынул мяч из сетки своих ворот. Это был единственный удар в створ от израильтян за тайм. Потом «Будё-Глимт» добавил скоростей и порвал «Маккаби». Главным героем стал форвард Хёг, оформивший дубль. А решающий гол во многом сделал своим сумасшедшим проходом центральный защитник Гундерсен – с его передачи забил Эвьен. У Хайкина два сейва после трёх ударов в створ.

Чалов и Оздоев выиграли с ПАОКом, Фёдор сделал голевой пас

Россияне Оздоев и Чалов появились в стартовом составе ПАОКа на матч со «Славией». Чехи забили быстрый гол после того, как судьи пропустили фол на Чалове, но взятие ворот отменили из-за другого нарушения правил – офсайда. Зато фол Доудеры на Швабе арбитры при помощи VAR разглядели: чех толкнул соперника в спину. Шваб же и исполнил 11-метровый, а голкипер Мандоус не угадал угол, в который нужно было прыгать. На исходе часа встречи и Чалов поучаствовал в голе хозяев – сделал необычную голевую передачу. Фёдор накрыл в прессинге зазевавшегося защитника, и от его ноги мяч отлетел к Константелиасу, который забил. Так ПАОК при помощи российского дуэта одержал ценную сухую победу.

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«Лацио» разнёс команду Захаряна — россиянин опять не сыграл

Захарян продолжает восстанавливаться от травмы и снова не сыграл за «Реал Сосьедад». Но на сей раз российский легионер едва ли пожалел об этом. Баски ужасно провалились в Риме. Лидер Лиги Европы «Лацио» сделал результат за тайм. Уже на пятой минуте Хила открыл счёт после штрафного и удачного отскока – ударил с 7-8 метров. Потом у «Реала Сосьедад» был удалён за второе предупреждение Муньос. Вдесятером команда Иманола Альгуасиля пропустила дважды за три минуты. Сначала хозяева прорвали оборону гостей через центр и левый полуфланг, а после этого кросс лучшего ассистента Серии А защитника Тавареша реализовал ударом головой Кастельянос. На второй тайм «Реал Сосьедад» мог не выходить. Но, конечно же, вышел и даже сумел уйти от крупного поражения благодаря голу Барренечеа.

Радостные футболисты «Лацио» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Команда Моуринью — на грани выбывания из еврокубков

Жозе Моуринью и его «Фенербахче» пытаются зацепиться за топ-24, однако в 7-м туре турки не сумели одолеть в Стамбуле одного из лидеров Лиги Европы «Лион». Игра получилась грубоватой – судья показал девять жёлтых карточек. А вот голевых моментов было намного меньше. «Фенербахче» уступил, как по ударам (11:13), так и по попаданиям в створ (2:7). Но на победу никто не наиграл. После финального свистка Особенный выглядел мрачнее тучи – не этого ждал от своей команды.

Забавный факт: перед матчем Моуринью не узнал тренера «Лиона» Пьера Сажа и сначала пожал руку его помощнику. Когда ассистент показал португальцу, где находится главный, тот сильно удивился и поприветствовал уже Сажа.

«Порту» уже в зоне вылета Лиги Европы

Первый сезон Андре Виллаш-Боаша в роли президента «Порту» получается грустным для экс-тренера «Зенита». В гонке за золото Примейры команда пока уступает «Спортингу» и «Бенфике», а из еврокубков может вылететь уже в январе. «Порту» сменил тренера, но дебют Жозе Тавареша омрачило домашнее поражение от «Олимпиакоса». Хотя греки мало что создали, они терпели и дождались своего шанса в концовке. Два защитника «Порту» столкнулись в собственной штрафной – Эль-Кааби забил ударом низом под штангу. Более того, «Порту» пропустил ещё и курьёзнейший мяч: вратарь Цолакис так вынес мяч на Яремчука, что центрфорвард убежал один на один. Но судьи отменили гол из-за маленького офсайда.

«Рома» проиграла самой молодой команде Лиги Европы

Самая молодая команда Лиги Европы АЗ из Алкмара расстроила тренера-ветерана Клаудио Раньери и его «Рому». Игра не получилась богатой на голевые моменты (0,96 против 0,63 по xG в пользу хозяев), но коллективу из Нидерландов хватило одного-единственного удара в створ за матч, чтобы выиграть. Победный гол АЗ забил в концовке – на 80-й минуте. Нидерландцы улетели в быструю ответную атаку «пять в четыре» и здорово разыграли комбинацию. Мёллер Вольфе покатил мяч Пэрротту на пустые ворота, а 22-летний воспитанник «Тоттенхэма» пробил в падении.

Рождённый в России финн забил «Аяксу» и устроил сенсацию дня

Сенсация в Латвии! Рижская РФШ одержала первую победу в Лиге Европы, да ещё и над «Аяксом»! Команда Виктора Мороза наверняка была бы рада и ничьей с топ-клубом Нидерландов. РФШ в основном глубоко защищалась, владела мячом всего 30% времени. Но на 78-й минуте хозяева забили первым же ударом в створ. Нападающий Мархиев подкараулил ошибку соперника в центре поля – неточную поперечную передачу. Обрез завершился тем, что Адам убежал к воротам «Аякса» и точно пробил из-за штрафной. Мархиев – уроженец Ингушетии, однако вырос в Финляндии и играл за юношеские и молодёжные сборные страны. Теперь о нём услышат и в России.

Радость футболистов РФШ Фото: fkrfs.lv

Какие команды вышли в плей-офф Лиги Европы и какие вылетели?

Впрочем, даже победив «Аякс», латвийцы не включатся в борьбу за выход в плей-офф. Занимающая 30-е место РФШ и все команды, которые ниже, – «Славия», «Мальмё», «Лудогорец», «Карабах», «Ницца» и киевское «Динамо» – отстают за тур до финиша от топ-24 на четыре и более очка. Для них евросезон закончится в январе.

А вот «Лацио», напротив, обеспечил себе прямое попадание в 1/8 финала. Вне зависимости от результатов последнего тура римляне будут в топ-8. Отрыв остальных команд от девятого места составляет не более трёх очков, а при равенстве очков определяющий фактор – разница мячей.

Эксперты из Football Meets Data, оценивая шансы команды, провели симуляции возможных результатов последнего тура Лиги Европы. Согласно их подсчётам, кроме «Лацио», почти наверняка будут в 1/8 финала «Атлетик», «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», «Лион» и «Тоттенхэм» (вероятность 90% и более).

В топ-24, помимо этих команд, со 100-процентной вероятностью должны попасть «Андерлехт», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Стяуа», «Будё-Глимт», «Виктория Пльзень», «Рейнджерс», АЗ, «Юнион», «Реал Сосьедад», «Аякс» и ПАОК. Шансы «Мидтьюлланна» составляют 97%, «Ромы» – 88%, а у «Эльфсборга» – 87%.

У «Ференцвароша», «Фенербахче» и «Порту» шансы пониже (60-70%), но они выше, чем у «Твенте», «Бешикташа» и «Браги» (от 20% до 50%). Совсем мизерные шансы – у «Хоффенхайма» и «Маккаби» из Тель-Авива.