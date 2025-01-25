«Сити» рискует потерять ещё одну легенду. Что с будущим Де Брёйне в Европе?

Представить полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в форме другого клуба очень тяжело. А всё потому, что бельгиец играет за английскую топ-команду с 2015 года. Нынешний контракт Кевина истекает летом 2025-го, и стороны до сих пор не решили вопрос о его продлении. Время идёт, но пока непонятно, где полузащитник проведёт следующий сезон.

Де Брёйне отложил переговоры по новому контракту в начале сезоне. Причина — травма. Повреждение, которое изначально казалось безобидным, вывело игрока из строя на два месяца. Сам Кевин признался, что в тот момент испытывал боль при каждом ударе по мячу. Ещё в мае издание The Athletic сообщило об интересе к игроку со стороны «Сан-Диего» — клуба, который будет играть в МЛС с 2025 года. По данным источника, у окружения игрока даже была беседа с представителями американской команды. Калифорния — тот штат, где бельгиец предпочтёт играть, если уедет в США.

Правда, источник подчеркнул, что любая информация о переходе игрока в «Сан-Диего» не соответствует действительности. Да, стороны обсудили кое-какие детали, но не более того. За несколько месяцев до этого (в феврале 2024 года) журналист Сэм Ли из всё того же The Athletic сообщил, что Кевин планирует подписать новый контракт с «Манчестер Сити». Потом бельгиец, возможно, покинет клуб. По окончании прошлого сезона его имя упоминалось в связи с интересом со стороны «Аль-Хиляля», «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кевин Де Брёйне пропустил в этом сезоне два месяца из-за травмы Фото: Gareth Copley/Getty Images

Вот что прошедшим летом сказал Де Брёйне в интервью бельгийскому изданию HLN: «Конечно, я не исключаю вариант с переездом в Саудовскую Аравию. В моём возрасте нужно рассматривать все варианты. К тому же речь идёт о невероятных деньгах. Когда за два года есть возможность заработать деньги, которые я получил бы лет за 15, играя в Европе, ты задумываешься о таком раскладе. Раньше я никогда не занимался подобными вещами».

Де Брёйне сверкал в АПЛ в течение почти 10 лет. Он по праву считается одним из самых ярких футболистов своего поколения. Бельгиец часто делал разницу, но не исключено, что через несколько месяце он уйдёт из «Манчестер Сити», а клуб за это ничего не получит. В таблице приведены данные за предыдущие пять с половиной сезонов. Последняя колонка — процент проведённых минут на поле в соотношении с максимально возможным количеством минут.

Сезон Матчи в АПЛ Матчи (в основе) Минуты Минуты в среднем за матч % 2019/2020 35 32 2791 80 81,6 2020/2021 25 23 1997 80 58,4 2021/2022 30 25 2201 73 64,4 2022/2023 32 28 2417 76 70,7 2023/2024 18 15 1221 68 35,7 2024/2025 15 11 977 65 49,3

Де Брёйне пропустил два месяца из-за травмы в нынешнем сезоне. Когда бельгиец вернулся в строй, его изначально несколько раз выпускали на замену в концовках встреч. В январе у Кевина всё хорошо в АПЛ — три матча, четыре голевые передачи.

В начале года главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул, что игра Кевина во второй половине сезона прояснит ситуацию с новым договором. «Продление контракта с Де Брёйне — не моё дело. В последние полтора года у него были проблемы, как и у многих других игроков. Но когда Кевин стабилен и в хорошей форме, это действительно важный для нас футболист. Сейчас речь идёт о том, как он будет выступать за «Ман Сити» до конца сезона. Думаю, руководству стоит рассмотреть несколько аспектов, включая игру Кевина и его возраст».

Кстати, именно после этих слов полузащитник и оформил четыре результативных паса в трёх встречах АПЛ. По всей видимости, есть два момента, которые смущают руководство «Сити». Первый — возраст. Де Брёйне 33 года (летом будет 34). И Кевину необходимо доказать, что он способен приносить пользу и в таком возрасте, если он, конечно, планирует остаться в АПЛ. Второй момент — травмы. За последние полтора года бельгиец пропустил немало матчей, а никому не хочется платить деньги футболисту, который больше лечится, чем играет.

Издание Manchester Evening News уверено, что английскому клубу следует продлить контракт с игроком. «Форма «Сити», несмотря на обилие талантов, зависит от Де Брёйне. В первую очередь потому, что он по-прежнему считается игроком мирового класса. У него хорошая статистика по средним показателям за 90 минут. Сам Кевин говорил, что хотел бы вернуться на приличный уровень до начала переговоров. Очевидно, что он уже поправился, о чём свидетельствует его нынешняя форма. Особенно в сравнении со спадом, который был в конце прошлого года. Де Брёйне очень важен для «Манчестер Сити», поэтому клуб наверняка готов выложить приличную сумму ради зарплаты футболиста. В такой ситуации финансовые и физические проблемы явно отходят на второй план, если учитывать значимость Кевина».

Кевин Де Брёйне (справа) в матче с «Лестером» Фото: Carl Recine/Getty Images

Сам Кевин подчеркнул, что ещё не вёл переговоры с «Манчестер Сити»: «Я пока не разговаривал с клубом. Хотелось набрать форму. У меня получилось сделать это, так что сейчас я счастлив. Посмотрим, что произойдёт в будущем».

Четыре месяца до конца сезона, а стороны пока не вели предметных переговоров. The Athletic утверждает, что представители Де Брёйне в течение нескольких месяцев поддерживают контакты с «Сан-Диего». Если Кевин не останется в «Сити», то вариант с перелётом за океан будет для него более приоритетным, нежели поездка в Саудовскую Аравию.

Гвардиола не исключил, что «Сити» продлит контракт с игроком.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Такой вариант возможен. Кевин говорит, что чувствует себя намного лучше. Он много играл в течение пяти предыдущих сезонов и приложил немало усилий, чтобы вернуться в строй после травмы. С некоторыми проблемами справиться сложнее, чем с другими. Кевин проявил невероятную трудоспособность. Я видел, как он усердно работал, чтобы вернуться. У Кевина есть качества, которые делают его уникальным футболистом».

Очевидно, что пока нет понимания, подпишет Де Брёйне новый контракт с «Сити» или нет. Не исключено, что мы наблюдаем за последними месяцами звёздного футболиста в составе команды. И в АПЛ.