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Расписание спортивных матчей 25 января 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Соболенко — Киз в финале AO-2025, русские бойцы в PFL и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 января 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 25 января: «Спартак» — «Локомотив» в КХЛ, бои Немков — Джонсон и Нурмагомедов — Хьюз, «МС» — «Челси» в АПЛ, биатлон и хоккей!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: догонит ли Мичков Селебрини?

В новом году в лидеры гонки бомбардиров среди новичков НХЛ вырвался защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон – сейчас он опережает ближайшего конкурента на четыре результативных действия. Следом идут Маклин Селебрини и Матвей Мичков, у которых 35 и 34 очка соответственно. «Сан-Хосе» сегодня не играет, и у нападающего «Филадельфии», который в последнее время переживает спад, будет шанс сравняться с канадцем и по очкам, и по заброшенным шайбам (на счету Матвея на данный момент их 14).

Шансы на награду лучшему новичку у Матвея есть, но Хатсон и Селебрини выдают невероятный сезон:
У Мичкова спад, и он пролетит мимо крутого приза в НХЛ? Расклады в борьбе за «Колдер»
У Мичкова спад, и он пролетит мимо крутого приза в НХЛ? Расклады в борьбе за «Колдер»

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, пятый этап, мужчины, спринты, 10 км и женщины, спринт, 7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Спринт 10 км
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Спринт 7.5 км
25 января 2025, суббота. 13:50 МСК
Не началось

Интрига: получится ли у Латыпова догнать Бабикова в общем зачёте?

Перед стартом Кубка России в Дёмине у мужчин в общем зачёте лидирует Антон Бабиков. Всего в 21 очке от него располагается Эдуард Латыпов. За одну гонку Буйвол из Камышлы может вполне догнать своего соперника. Правда, для этого Латыпову нужно провести спринт идеально. У женщин общий зачёт возглавляет Наталия Шевченко, 51 очко ей проигрывает Виктория Сливко. Отыграть за один старт такое отставание невозможно, но приблизиться — несложно.

Сливко и Латыпов отлично провели индивидуалки на ЧР:
Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!
Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!

🏆🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мэдисон Киз (США, 19), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). Финал
25 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Интрига: завоюет ли Соболенко в Мельбурне третий титул подряд?

Арина Соболенко не знает поражений в Мельбурне уже 20 матчей кряду. Белорусская теннисистка близка к третьему титулу подряд на АО. Но для этого ей необходимо справиться в финале с американкой Мэдисон Киз. Теннисистки ранее встречались пять раз, и счёт пока — 4-1 в пользу Арины. В частности, она выиграла их последний матч в Пекине-2024. Кто же сейчас окажется сильнее?

ТБШ «Большого шлема» Арина сыграет с Мэдисон Киз:
Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?
Австралия не видела подобного 26 лет! Повторит ли Соболенко великое достижение Хингис?

🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок России, шестой этап, мужчины и женщины, спринт, свободный стиль

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2025, суббота. 09:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 6, Ижевск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: Фалеева или Терентьева? Терентьев или Ардашев?

В Ижевске спринтом свободным стилем стартует очередной этап Кубка России. В женской гонке вновь ожидается дуэль между Анастасией Фалеевой, которая выиграла в текущем сезоне все спринты, и Натальей Терентьевой, которая по-королевски вернулась из декрета. В Казани Фалеева была сильнее, но там бежали классикой.

У мужчин главный фаворит — Александр Терентьев, который как начал выигрывать в Чусовом, так и забыл, что такое поражение в спринте. В коньке ему могут бросить вызов Сергей Ардашев — лидер общего зачёта Кубка России, Константин Тиунов и Александр Большунов.

Откровенное интервью с Анастасией Фалеевой:
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах
Эксклюзив
«Появилась надежда на чудо». Звезда российских лыж – об Олимпиаде, деньгах и соперницах

🏒 14:00: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: размочит ли «Спартак» счёт в регулярной серии с «Локомотивом»?

Красно-белые встречались с ярославцами дважды в этом сезоне – в ноябре проиграли всухую 0:2, а пару недель назад эти соперники выдали эпичный матч с погоней, державшей в напряжении до самого конца, и девятью шайбами (4:5). «Локомотив» редко допускает осечки, но их основной вратарь травмирован (как раз во встрече с красно-белыми), а Мельничук не впечатлил в последнем матче, и Игорь Никитин уже подтвердил, что дальше даст шанс кому-то из молодых. «Спартак», у которого тоже травмированы несколько ключевых игроков, выиграл всего лишь одну из последних пяти встреч, но может попробовать воспользоваться неожиданно обнажившимся слабым местом соперника.

СКА недавно удалось, несмотря на кризис, разбить «Локомотив»:
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»
СКА грохнул лидера сезона КХЛ! Помогли два супергола и провал вратаря «Локомотива»

🎯 15:00: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, женщины, гонка преследования, 10 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
25 января 2025, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: битва Жанмонно и Пройс набирает обороты!

В женском биатлоне началась принципиальная дуэль двух ведущих биатлонисток — Франциски Пройс и Лу Жанмонно за первенство в общем зачёте. Впереди пока немка, но француженке для морального и фактического превосходства нужно отыграть 117 очков. Но даже при чистой стрельбе обеих биатлонисток в спринте Антхольца быстрее была Лу. Франциске же теперь нужно думать, за счёт чего обыгрывать такого сложного оппонента. Пусть они и в интервью делают друг другу комплименты, на трассе борьба всегда будет до последнего метра. Уж очень сильно хочет забрать каждая из них «БХГ» впервые в карьере!

Жанмонно просто летела по олимпийской трассе Антхольца!
Французская биатлонистка показала суперскорость на олимпийской трассе. И выиграла гонку
Французская биатлонистка показала суперскорость на олимпийской трассе. И выиграла гонку

🎯 16:55: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
25 января 2025, суббота. 16:55 МСК
Не началось

Интрига: оступится ли Франция?

Биатлонисты из сборной Франции возомнили себя королями биатлона. Иначе и не скажешь, ведь подопечные Симона Фуркада выигрывают третью эстафету подряд. В этом сезоне им равных нет! Швеции и Германии всё время чего-то не хватает, а Норвегию знатно лихорадит. В последнем командном старте скандинавы и вовсе не смогли забраться на пьедестал почёта.

Но победить в эстафете Антхольца для всех вышеперечисленных сборных — дело принципа. Через год биатлонисты будут здесь биться за золото Олимпийских игр. Уж слишком высоки ставки!

Какая сложная гонка выдалась для норвежцев в Рупольдинге!
Фиаско мужской сборной Норвегии в эстафете! Впервые за три года она осталась без медалей
Фиаско мужской сборной Норвегии в эстафете! Впервые за три года она осталась без медалей

🏒 17:00: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли обескровленный СКА с одним из лидеров Востока?

В СКА в последние недели всё очень нервно – после разгромного поражения от «Спартака» ходили слухи о возможной отставке Романа Ротенберга, затем был расторгнут контракт со звёздным Деанджело. Была серия поражений из четырёх встреч, потом победа над лучшей командой регулярки «Локомотивом», в последнем матче – поражение от «Динамо», хотя петербуржцы вели 3:0 к середине игры. При этом один за другим вылетают лидеры – Александр Никишин получил сотрясение, вчера Сергей Толчинский покинул лёд в крови и уехал на МРТ. И это не считая тех, кто уже давно в лазарете. «Салават Юлаев» — серьёзный тест в любой ситуации, а сейчас – тем более. Выдержат ли его армейцы?

Без Никишина СКА будет непросто:
СКА лишился ещё одной звезды. Вслед за Кузнецовым выбыл капитан армейцев
СКА лишился ещё одной звезды. Вслед за Кузнецовым выбыл капитан армейцев

⚽️ 17:30: «РБ Лейпциг» — «Байер», Бундеслига, 19-й тур

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Байер» продолжит побеждать?

«Байер» снова бьётся за золото Бундеслиги. В последних восьми турах леверкузенцы выдали серию из побед. Отставание от «Баварии» — всего четыре очка. Но впереди у команды Хаби Алонсо непростой выезд к «РБ Лейпциг». Забрать победу будет ох как непросто. Однако и цена трёх очков будет высокой.

Как дела у «Байера» в ЛЧ?
Финальные расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ. Что там с шансами у «Сити» и «ПСЖ»?
Финальные расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ. Что там с шансами у «Сити» и «ПСЖ»?

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Динамо», Суперлига, мужчины, 23-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: убьют ли казанцы интригу в регулярном чемпионате?

Принципиальный матч. «Динамо» в очном противостоянии с казанцами завоевало в этом сезоне уже два трофея — Кубок Легенд и Кубок России. Правда, было это на своём поле. А вот в Казани уже «Зенит» выиграл Суперкубок в матче с москвичами. Если команда Алексея Вербова победит сейчас — практически гарантирует себе победу в регулярном чемпионате. Смогут ли бело-голубые внести интригу в борьбу за лидерство?

Поражение в финале Кубка России было для казанцев болезненным:
«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России
«Мы пытались, но всё мимо». Казанский «Зенит» впервые за три года остался без Кубка России

⚽️ 18:00: «Вулверхэмптон» — «Арсенал», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» сохранит надежды на гонку за титул?

«Арсенал» ещё надеется на золото АПЛ. Но отставание от «Ливерпуля» — девять очков (по потерянным). Больше ошибаться нельзя. В следующем туре лондонцы едут в гости к «Вулверхэмптону». «Волки» бьются за выживание, поэтому бьются за каждое очко. «Арсеналу» предстоит тяжелейший выезд.

«Арсенал» близок к расставанию с Зинченко:
Александр Зинченко близок к уходу из «Арсенала» — The Telegraph

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Ипсвич Таун», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» легко разберётся с аутсайдером?

«Ливерпуль» близок ко второму в истории золоту в эпоху АПЛ. Задача одна — не терять очки. В следующем туре команда Арне Слота примет дома «Ипсвич Таун». Лёгкие три очка? Вряд ли. Гости бьются за спасение и вряд ли отдадут победу просто так. «Ливерпуль» обязан выйти на поле максимально заряженным.

Слот — топ:
У Слота крутое достижение в ЛЧ. Он выиграл уже семь матчей с «Ливерпулем»
Истории
У Слота крутое достижение в ЛЧ. Он выиграл уже семь матчей с «Ливерпулем»

⚽️ 19:00: «Монако» — «Ренн», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» прервёт неудачную серию?

«Монако» уже давно не борется за золото Лиги 1. А сейчас команда вывалилась из топ-3 таблицы. Монегаски не побеждают на протяжении четырёх туров. Пора исправляться. В следующем туре «Монако» примет дома «Ренн». Соперник находится на дне таблицы. Когда монегаскам побеждать, если не сейчас?

«Монако» «утопает» в Лиге 1:
Команда Головина в ужасном кризисе. «Монако» из-за дикого «привоза» проиграл худшим в лиге
Команда Головина в ужасном кризисе. «Монако» из-за дикого «привоза» проиграл худшим в лиге

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: важнейший матч для «Наполи» в борьбе за золото

«Наполи» — лидер Серии А. И по потерянным очкам у них равенство с «Интером». Какая крутая гонка ожидается в Италии! А в следующем туре неаполитанцы примут дома «Ювентус». Классическая заруба богатого севера и бедного юга. Идеологическое противостояние. Но сейчас фаворит — «Наполи». Команда Антонио Конте может сделать важный шаг к титулу.

«Наполи» ждёт футболиста из РПЛ?
«Уверен — и в Европе смогу зажечь». Зачем «Наполи» талант из Махачкалы?
«Уверен — и в Европе смогу зажечь». Зачем «Наполи» талант из Махачкалы?

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва топ-клубов за зону ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Челси» — два из трёх самых успешных клубов Англии за последние 10 лет. Однако в этом сезоне команды уже не бьются за титул. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Пока что клубы находятся в пограничной ситуации. Очки жизненно необходимы обоим. Так что нас ждёт яркий матч.

«Чемпионат» пообщался с агентом новичка «Сити»:
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»
Эксклюзив
«Отказали бы клубу из России в любом случае». Всё о трансфере Хусанова в «Сити»

👊 22:30: Вадим Немков (Россия) — Тимоти Джонсон (США), PFL Champions Series

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков — Тим Джонсон
25 января 2025, суббота. 22:30 МСК
Не началось

Интрига: станет ли россиянин на шаг ближе к бою с Фрэнсисом Нганну?

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. В соглавном бою бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Россиянин возвращается в октагон после долгого простоя. На пути – оппонент с богатым опытом выступлений в смешанных единоборствах. Тимоти часто бился с нашими соотечественниками, но имеет грустную статистику – 1-5. Вадим постарается в очередной раз огорчить Джонсона, став на шаг ближе к заветной цели – поединку с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.

Собрали все главные события предстоящего турнира:
PFL Champions Series: возвращение Немкова, новый вызов для брата Хабиба. LIVE
Live
PFL Champions Series: возвращение Немкова, новый вызов для брата Хабиба. LIVE

👊 23:00: Усман Нурмагомедов (Россия) — Пол Хьюз (Ирландия), PFL Champions Series

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

Интрига: чем завершится новое противостояние России и Ирландии в MMA?

Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом. Россиянин продолжает защищать свой пояс. На пути – неуступчивый оппонент, «голодный» до громких побед. Кроме того, брат Хабиба возвращается после неприятной истории с допингом, которая на долгое время оставила его без боёв. Усман подписал новый контракт с PFL, поэтому постарается подтвердить доверие со стороны руководства уверенной победой.

Брат Хабиба может обойти всех родственников в плане достижений:
Самый талантливый и скандальный. Усман — ярчайший из Нурмагомедовых
Самый талантливый и скандальный. Усман — ярчайший из Нурмагомедовых

🏀 23:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич продолжит серию великолепных выступлений?

«Денвер Наггетс» выиграл четыре матча кряду и уступил лишь в 2 из 10 за последнее время. Во многом это связано с невероятной игрой действующего MVP Николы Йокича, который в каждой встрече показывает что-то запредельное. «Миннесота Тимбервулвз» не может похвастаться такой стабильностью, как «самородки». Удастся ли «волкам» побороться с настолько сильным соперником в лице Йокича?

Йокич невероятен!
Вы это видели? Никола Йокич запульнул в кольцо с 20 метров — и попал!
OMG
Вы это видели? Никола Йокич запульнул в кольцо с 20 метров — и попал!

⚽️ 23:00: «Вальядолид» — «Реал» Мадрид, Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» сделает ещё один шаг к золоту?

«Реал» стал фаворитом чемпионской гонки в Испании. Отрыв от «Атлетико» — два очка. Теперь всё зависит от команды Карло Анчелотти. В следующем туре мадридцы едут в гости к «Вальядолиду», занимающему 20-е место в таблице. «Реал» обязан набирать три очка. Или есть шанс сделать «подарок» конкурентам.

У «Реала» есть светлое будущее:
Все говорят о звёздной молодёжи «Барсы». А что с ней у «Реала»?
Все говорят о звёздной молодёжи «Барсы». А что с ней у «Реала»?

⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Реймс», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 19-й тур
25 января 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мы увидим дебют Хвичи в «ПСЖ»?

У кого-то есть сомнения, что «ПСЖ» не станет чемпионом Франции? Парижане идут за очередным титулом. Главный вопрос — когда команда оформит чемпионство. А в следующем туре наверняка в составе «ПСЖ» дебютирует Хвича Кварацхелия. Интересно посмотреть за первым матчем грузина в Лиге 1.

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Что делать Сафонову? Заявление Доннаруммы — плохая новость для россиянина
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