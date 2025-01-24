Топ-события субботы: Соболенко — Киз в финале AO-2025, русские бойцы в PFL и футбол

Насыщенное 25 января: «Спартак» — «Локомотив» в КХЛ, бои Немков — Джонсон и Нурмагомедов — Хьюз, «МС» — «Челси» в АПЛ, биатлон и хоккей!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: догонит ли Мичков Селебрини?

В новом году в лидеры гонки бомбардиров среди новичков НХЛ вырвался защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон – сейчас он опережает ближайшего конкурента на четыре результативных действия. Следом идут Маклин Селебрини и Матвей Мичков, у которых 35 и 34 очка соответственно. «Сан-Хосе» сегодня не играет, и у нападающего «Филадельфии», который в последнее время переживает спад, будет шанс сравняться с канадцем и по очкам, и по заброшенным шайбам (на счету Матвея на данный момент их 14).

🎯 11:00: Биатлон, Кубок России, пятый этап, мужчины, спринты, 10 км и женщины, спринт, 7,5 км

Интрига: получится ли у Латыпова догнать Бабикова в общем зачёте?

Перед стартом Кубка России в Дёмине у мужчин в общем зачёте лидирует Антон Бабиков. Всего в 21 очке от него располагается Эдуард Латыпов. За одну гонку Буйвол из Камышлы может вполне догнать своего соперника. Правда, для этого Латыпову нужно провести спринт идеально. У женщин общий зачёт возглавляет Наталия Шевченко, 51 очко ей проигрывает Виктория Сливко. Отыграть за один старт такое отставание невозможно, но приблизиться — несложно.

🏆🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мэдисон Киз (США, 19), Australian Open, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Соболенко в Мельбурне третий титул подряд?

Арина Соболенко не знает поражений в Мельбурне уже 20 матчей кряду. Белорусская теннисистка близка к третьему титулу подряд на АО. Но для этого ей необходимо справиться в финале с американкой Мэдисон Киз. Теннисистки ранее встречались пять раз, и счёт пока — 4-1 в пользу Арины. В частности, она выиграла их последний матч в Пекине-2024. Кто же сейчас окажется сильнее?

🎿 11:30: Лыжные гонки, Кубок России, шестой этап, мужчины и женщины, спринт, свободный стиль

Интрига: Фалеева или Терентьева? Терентьев или Ардашев?

В Ижевске спринтом свободным стилем стартует очередной этап Кубка России. В женской гонке вновь ожидается дуэль между Анастасией Фалеевой, которая выиграла в текущем сезоне все спринты, и Натальей Терентьевой, которая по-королевски вернулась из декрета. В Казани Фалеева была сильнее, но там бежали классикой.

У мужчин главный фаворит — Александр Терентьев, который как начал выигрывать в Чусовом, так и забыл, что такое поражение в спринте. В коньке ему могут бросить вызов Сергей Ардашев — лидер общего зачёта Кубка России, Константин Тиунов и Александр Большунов.

🏒 14:00: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: размочит ли «Спартак» счёт в регулярной серии с «Локомотивом»?

Красно-белые встречались с ярославцами дважды в этом сезоне – в ноябре проиграли всухую 0:2, а пару недель назад эти соперники выдали эпичный матч с погоней, державшей в напряжении до самого конца, и девятью шайбами (4:5). «Локомотив» редко допускает осечки, но их основной вратарь травмирован (как раз во встрече с красно-белыми), а Мельничук не впечатлил в последнем матче, и Игорь Никитин уже подтвердил, что дальше даст шанс кому-то из молодых. «Спартак», у которого тоже травмированы несколько ключевых игроков, выиграл всего лишь одну из последних пяти встреч, но может попробовать воспользоваться неожиданно обнажившимся слабым местом соперника.

🎯 15:00: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, женщины, гонка преследования, 10 км

Интрига: битва Жанмонно и Пройс набирает обороты!

В женском биатлоне началась принципиальная дуэль двух ведущих биатлонисток — Франциски Пройс и Лу Жанмонно за первенство в общем зачёте. Впереди пока немка, но француженке для морального и фактического превосходства нужно отыграть 117 очков. Но даже при чистой стрельбе обеих биатлонисток в спринте Антхольца быстрее была Лу. Франциске же теперь нужно думать, за счёт чего обыгрывать такого сложного оппонента. Пусть они и в интервью делают друг другу комплименты, на трассе борьба всегда будет до последнего метра. Уж очень сильно хочет забрать каждая из них «БХГ» впервые в карьере!

🎯 16:55: Биатлон, Кубок мира, шестой этап, мужчины, эстафета, 4x7,5 км

Интрига: оступится ли Франция?

Биатлонисты из сборной Франции возомнили себя королями биатлона. Иначе и не скажешь, ведь подопечные Симона Фуркада выигрывают третью эстафету подряд. В этом сезоне им равных нет! Швеции и Германии всё время чего-то не хватает, а Норвегию знатно лихорадит. В последнем командном старте скандинавы и вовсе не смогли забраться на пьедестал почёта.

Но победить в эстафете Антхольца для всех вышеперечисленных сборных — дело принципа. Через год биатлонисты будут здесь биться за золото Олимпийских игр. Уж слишком высоки ставки!

🏒 17:00: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли обескровленный СКА с одним из лидеров Востока?

В СКА в последние недели всё очень нервно – после разгромного поражения от «Спартака» ходили слухи о возможной отставке Романа Ротенберга, затем был расторгнут контракт со звёздным Деанджело. Была серия поражений из четырёх встреч, потом победа над лучшей командой регулярки «Локомотивом», в последнем матче – поражение от «Динамо», хотя петербуржцы вели 3:0 к середине игры. При этом один за другим вылетают лидеры – Александр Никишин получил сотрясение, вчера Сергей Толчинский покинул лёд в крови и уехал на МРТ. И это не считая тех, кто уже давно в лазарете. «Салават Юлаев» — серьёзный тест в любой ситуации, а сейчас – тем более. Выдержат ли его армейцы?

⚽️ 17:30: «РБ Лейпциг» — «Байер», Бундеслига, 19-й тур

Интрига: «Байер» продолжит побеждать?

«Байер» снова бьётся за золото Бундеслиги. В последних восьми турах леверкузенцы выдали серию из побед. Отставание от «Баварии» — всего четыре очка. Но впереди у команды Хаби Алонсо непростой выезд к «РБ Лейпциг». Забрать победу будет ох как непросто. Однако и цена трёх очков будет высокой.

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Динамо», Суперлига, мужчины, 23-й тур

Интрига: убьют ли казанцы интригу в регулярном чемпионате?

Принципиальный матч. «Динамо» в очном противостоянии с казанцами завоевало в этом сезоне уже два трофея — Кубок Легенд и Кубок России. Правда, было это на своём поле. А вот в Казани уже «Зенит» выиграл Суперкубок в матче с москвичами. Если команда Алексея Вербова победит сейчас — практически гарантирует себе победу в регулярном чемпионате. Смогут ли бело-голубые внести интригу в борьбу за лидерство?

⚽️ 18:00: «Вулверхэмптон» — «Арсенал», АПЛ, 23-й тур

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Интрига: «Арсенал» сохранит надежды на гонку за титул?

«Арсенал» ещё надеется на золото АПЛ. Но отставание от «Ливерпуля» — девять очков (по потерянным). Больше ошибаться нельзя. В следующем туре лондонцы едут в гости к «Вулверхэмптону». «Волки» бьются за выживание, поэтому бьются за каждое очко. «Арсеналу» предстоит тяжелейший выезд.

«Арсенал» близок к расставанию с Зинченко: Александр Зинченко близок к уходу из «Арсенала» — The Telegraph

⚽️ 18:00: «Ливерпуль» — «Ипсвич Таун», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» легко разберётся с аутсайдером?

«Ливерпуль» близок ко второму в истории золоту в эпоху АПЛ. Задача одна — не терять очки. В следующем туре команда Арне Слота примет дома «Ипсвич Таун». Лёгкие три очка? Вряд ли. Гости бьются за спасение и вряд ли отдадут победу просто так. «Ливерпуль» обязан выйти на поле максимально заряженным.

⚽️ 19:00: «Монако» — «Ренн», Лига 1, 19-й тур

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Интрига: «Монако» прервёт неудачную серию?

«Монако» уже давно не борется за золото Лиги 1. А сейчас команда вывалилась из топ-3 таблицы. Монегаски не побеждают на протяжении четырёх туров. Пора исправляться. В следующем туре «Монако» примет дома «Ренн». Соперник находится на дне таблицы. Когда монегаскам побеждать, если не сейчас?

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Ювентус», Серия А, 22-й тур

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Интрига: важнейший матч для «Наполи» в борьбе за золото

«Наполи» — лидер Серии А. И по потерянным очкам у них равенство с «Интером». Какая крутая гонка ожидается в Италии! А в следующем туре неаполитанцы примут дома «Ювентус». Классическая заруба богатого севера и бедного юга. Идеологическое противостояние. Но сейчас фаворит — «Наполи». Команда Антонио Конте может сделать важный шаг к титулу.

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 23-й тур

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Интрига: битва топ-клубов за зону ЛЧ

«Манчестер Сити» и «Челси» — два из трёх самых успешных клубов Англии за последние 10 лет. Однако в этом сезоне команды уже не бьются за титул. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Пока что клубы находятся в пограничной ситуации. Очки жизненно необходимы обоим. Так что нас ждёт яркий матч.

👊 22:30: Вадим Немков (Россия) — Тимоти Джонсон (США), PFL Champions Series

Интрига: станет ли россиянин на шаг ближе к бою с Фрэнсисом Нганну?

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. В соглавном бою бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Россиянин возвращается в октагон после долгого простоя. На пути – оппонент с богатым опытом выступлений в смешанных единоборствах. Тимоти часто бился с нашими соотечественниками, но имеет грустную статистику – 1-5. Вадим постарается в очередной раз огорчить Джонсона, став на шаг ближе к заветной цели – поединку с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.

👊 23:00: Усман Нурмагомедов (Россия) — Пол Хьюз (Ирландия), PFL Champions Series

Интрига: чем завершится новое противостояние России и Ирландии в MMA?

Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом. Россиянин продолжает защищать свой пояс. На пути – неуступчивый оппонент, «голодный» до громких побед. Кроме того, брат Хабиба возвращается после неприятной истории с допингом, которая на долгое время оставила его без боёв. Усман подписал новый контракт с PFL, поэтому постарается подтвердить доверие со стороны руководства уверенной победой.

🏀 23:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 января 2025, суббота. 23:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич продолжит серию великолепных выступлений?

«Денвер Наггетс» выиграл четыре матча кряду и уступил лишь в 2 из 10 за последнее время. Во многом это связано с невероятной игрой действующего MVP Николы Йокича, который в каждой встрече показывает что-то запредельное. «Миннесота Тимбервулвз» не может похвастаться такой стабильностью, как «самородки». Удастся ли «волкам» побороться с настолько сильным соперником в лице Йокича?

⚽️ 23:00: «Вальядолид» — «Реал» Мадрид, Примера, 21-й тур

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Интрига: «Реал» сделает ещё один шаг к золоту?

«Реал» стал фаворитом чемпионской гонки в Испании. Отрыв от «Атлетико» — два очка. Теперь всё зависит от команды Карло Анчелотти. В следующем туре мадридцы едут в гости к «Вальядолиду», занимающему 20-е место в таблице. «Реал» обязан набирать три очка. Или есть шанс сделать «подарок» конкурентам.

⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Реймс», Лига 1, 19-й тур

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Интрига: мы увидим дебют Хвичи в «ПСЖ»?

У кого-то есть сомнения, что «ПСЖ» не станет чемпионом Франции? Парижане идут за очередным титулом. Главный вопрос — когда команда оформит чемпионство. А в следующем туре наверняка в составе «ПСЖ» дебютирует Хвича Кварацхелия. Интересно посмотреть за первым матчем грузина в Лиге 1.