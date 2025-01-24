Топ-вывески в АПЛ, Серии А и гонка за титул в Испании. Главные матчи уикенда

С каждой неделей результаты матчей в европейских лигах становятся всё важнее – ведь развязка ближе. Мы традиционно отобрали лучшие игры предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.