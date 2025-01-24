Топ-вывески в АПЛ, Серии А и гонка за титул в Испании. Главные матчи уикенда

С каждой неделей результаты матчей в европейских лигах становятся всё важнее – ведь развязка ближе. Мы традиционно отобрали лучшие игры предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Сити» — «Челси»: суббота, 25 января, 20:30 мск
Интрига: Важнейший матч в борьбе за зону ЛЧ
«Манчестер Сити» и «Челси» — одни из самых успешных клубов Англии за последние 10 лет. Однако в нынешнем сезоне команды уже вряд ли поборются за золото. Задача — финиш в зоне Лиги чемпионов. Пока что «Челси» идёт на четвёртом месте, а «Сити» отстаёт на два очка. Впереди ещё 16 туров, всё ещё может измениться. Но обыграть прямого конкурента — хороший бонус в гонке.
«Наполи» — «Ювентус»: суббота, 25 января, 20:00 мск
Интрига: «Наполи» сделает большой шаг в чемпионской гонке?
«Наполи» идёт за вторым за три года золотом Серии А. По потерянным очкам команда Антонио Конте делит первое место с «Интером». Титул возьмёт команда, которая меньше раз ошибётся. И в следующем туре «Наполи» ждёт важная проверка. В гости к неаполитанцам приедет «Ювентус». В нынешнем сезоне Серии А туринцы ещё не проигрывали. Набрать три очка «Наполи» будет очень непросто. Зато победа громко заявит об амбициях.
«Барселона» — «Валенсия»: воскресенье, 26 января, 23:00 мск
Интрига: «Барса» наконец-то выиграет в Примере?
«Барса» выглядит гигантом в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании. А в чемпионате не побеждает уже почти два месяца (с 3 декабря 2024 года). Отставание от лидирующего «Реала» — семь очков. Ещё есть возможность вернуться в гонку за золото, но только в случае прерывания неудачной серии. Благо в следующем туре «Барса» принимает дома кризисную «Валенсию». Если не обыгрывать команду с 19-го места, то кого?
«Ливерпуль» — «Ипсвич Таун»: суббота, 25 января, 18:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» сделает ещё один шаг к золоту?
«Ливерпуль» несётся к золоту АПЛ. Отрыв от второго места составляет шесть очков (девять — по потерянным). Единственная задача — не оступаться в большом количестве. В следующем туре есть классный шанс набрать три лёгких очка. В гости на «Энфилд» приедет «Ипсвич Таун». Команда бьётся за спасение и вряд ли отдаст победу без боя. Однако разница в классе между клубами колоссальная. «Ливерпуль» обязан забирать победу.
«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»: воскресенье, 26 января, 19:30 мск
Интрига: «Астон Вилла» в гонке за место в топ-4
«Астон Вилла» близка к прямому выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов. А в чемпионате Англии бирмингемцы бьются за второе подряд попадание в главный еврокубок. После 22 туров команда Унаи Эмери на четыре очка отстаёт от топ-4. Ситуация ещё исправима, но нужны победы. В следующем туре «Астон Вилла» примет дома «Вест Хэм». Многомиллионные инвестиции лондонцев перед стартом сезона не оправдали себя. «Вест Хэм» занимает 14-е место и болтается в таблице без амбиций. Но испортить жизнь «Астон Вилле» команда вполне может.
«Монако» — «Ренн»: суббота, 25 января, 19:00 мск
Интрига: «Монако» прервёт неудачную серию?
«Монако» не побеждает в четырёх турах Лиги 1 подряд. Речи о борьбе за титул уже не идёт. Остаётся лишь борьба за зону Лиги чемпионов. Пока что монегаски занимают четвёртое место, дающее право на участие в квалификации ЛЧ. Но если команда продолжит в том же духе, то свалится ниже по таблице. Пора прервать неудачную серию. В следующем туре «Монако» примет дома «Ренн», занимающий 14-е место. Хороший момент для победы.
«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: суббота, 25 января, 18:00 мск
Интрига: «Арсенал» останется в чемпионской гонке?
«Арсенал» всё ещё надеется на борьбу за золото АПЛ. Хотя ситуация выглядит тяжёлой: отставание от «Ливерпуля» – девять очков (по потерянным). Ошибаться больше нельзя. А в следующем туре «Арсенал» едет в гости к «Вулверхэмптону». Команда Витора Перейры отчаянно сражается за спасение, поэтому в каждом матче отдаёт себя на 100%. «Арсеналу» предстоят тяжёлые 90 минут.
«РБ Лейпциг» — «Байер»: суббота, 25 января, 17:30 мск
Интрига: «Байер» продлит победную серию?
«Байер» одержал восемь побед подряд в Бундеслиге. Мощно! Леверкузен навязывает борьбу «Баварии» в чемпионской гонке. Но в следующем туре серия команды Хаби Алонсо может оборваться. «Байер» едет в гости к «РБ Лейпциг». Ожидается тяжёлый матч для обоих клубов. И леверкузенцы максимально близки к первой потере очков за девять туров. А вот победа сильно повысит настроение внутри «Байера». И испортит его «Баварии».
«Атлетико» — «Вильярреал»: суббота, 25 января, 18:15 мск
Интрига: «Атлетико» не отпустит «Реал»?
«Атлетико» — главный конкурент мадридского «Реала» в чемпионской гонке Примеры. Между командами всего два очка. Как же хочется, чтобы команда Диего Симеоне не выпала из борьбы! Интереснее наблюдать за конкурентным чемпионатом Испании. «Атлетико» в следующем туре сыграет дома с неприятным «Вильярреалом» с пятого места. Однако победа придаст крутой импульс мадридцам и не позволит отстать от «Реала».
«Вальядолид» — «Реал» Мадрид: суббота, 25 января, 23:00 мск
Интрига: мадридцы заберут три лёгких очка?
«Реал» Мадрид находится на вершине таблицы чемпионата Испании. Судьба золота — в руках команды Анчелотти. Что нужно делать? Побеждать. В следующем туре «Реал» едет в гости к «Вальядолиду». Предстоящий соперник мадридцев занимает последнее, 20-е место в таблице. У «Реала» есть все шансы набрать три очка. Или ждём сенсацию?
«Лацио» — «Фиорентина»: воскресенье, 26 января, 22:45 мск
Интрига: «Лацио» выкинет «Фиорентину» из борьбы за место в ЛЧ?
Как же круто «Фиорентина» провела первую часть сезона. А вот в последних шести турах — четыре поражения и две ничьих. Грустно. Шансы на золото утекли, а вероятность попадания в Лигу чемпионов минимальна. Окончательно выбить «фиалок» из гонки может «Лацио». Римляне идут на четвёртом месте и сами бьются за место в ЛЧ. Почему бы не устранить конкурента? Хотя «Фиорентина» ещё может показать характер и удивить всех. Последний шанс — в воскресенье в Риме.
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 26 января, 22:00 мск
Интрига: увезёт ли «МЮ» победу из Лондона?
«Манчестер Юнайтед» лихорадит. После 22 встреч клуб занимает 13-е место в АПЛ, а тренер Рубен Аморим называет нынешнюю команду «худшей в истории». В нынешнем сезоне у «МЮ» остаётся три задачи: не вылететь, улучшить игру и исправиться перед болельщиками. Необходима победа над «Фулхэмом». Забавно, но на данную секунду лондонцы — фавориты матча. Однако «МЮ» обязан биться за себя и фанатов.