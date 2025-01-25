Команда-открытие сезона в АПЛ идёт по чемпионскому графику «Лестера». Но есть одно отличие

«Ноттингем Форест» — главное открытие нынешнего сезона в АПЛ. Успешное выступление команды заставило вспомнить о чемпионской сказке «Лестера», который взял титул в 2016 году. Насколько «Ноттингем» близок к графику той команды? Сегодня «Форест» сыграет с «Борнмутом».
«Лестер» неплохо стартовал в чемпионском сезоне — он был вторым в таблице по итогам пяти туров (три победы, две ничьих). Команда Клаудио Раньери набрала 11 очков — выше расположился только идеально стартовавший «Манчестер Сити» (15). Правда, на этом отрезке «Лестер» провёл только один матч с топ-соперником и поделил очки в домашней игре с «Тоттенхэмом» (1:1).
«Ноттингем» по итогам пяти туров набрал на два очка меньше, чем «Лестер» девять лет назад. На первом месте оказался «Сити» (13 очков), а команда Нуну Эшпириту Санту была только на восьмой строчке в таблице. Но до первого места было всего четыре очка. «Ноттингем» удивил всех, когда прибил на выезде «Ливерпуль» (1:0). С того момента мерсисайдцы больше никому не проигрывали в АПЛ.
«Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии в 2016 году
Фото: Michael Regan/Getty Images
После 10 туров в сезоне-2015/2016 «Лестер» оказался на пятом месте. Команда влетела дома «Арсеналу» (2:5), но больше никому не уступала. Отставание от первого места составило три очка. Бросалась в глаза неважная игра «Лестера» в обороне — 17 пропущенных мячей. На тот момент у 13 команд АПЛ результат был лучше.
«Ноттингем» набрал 19 очков после 10 туров. Столько же в своё время было у «Лестера». Но если команда Раньери занимала тогда пятое место, то «Ноттингем» — третье. Он также проиграл всего один раз (дома — «Фулхэму» со счётом 0:1), но пропустил куда меньше мячей (семь). Только «Брайтон» оформил больше одного гола во встрече с «Ноттингемом» (2:2). Команда Эшпириту Санту пропустила вперёд в таблице только грандов — «Ливерпуль» (25 очков) и «Манчестер Сити» (23).
«Лестер» впервые возглавил таблицу АПЛ после 13-го тура. Далее последовала ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1), и «Сити» сместил команду Раньери с первого места. Но «Лестер» вернул себе лидерство спустя неделю. 15 матчей, девять побед, пять ничьих, одно поражение, 32 очка — статистика команды. «Арсенал» отставал на два очка, оба клуба из Манчестера — на три.
Для «Ноттингема» отрезок с 11-го по 15-й тур сложился неважно. Команда проиграла «Ньюкаслу» (1:3), «Арсеналу» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3). Она откатилась на пятое место, а до первого было уже 10 очков. Более того, «Ноттингем» пропустил почти столько же (18 мячей), сколько и забил (19). В тот момент мало кто проводил параллели с чемпионской сказкой «Лестера». Кстати, на тот момент 13 клубов АПЛ забили больше, чем «Ноттингем».
Второе место в таблице АПЛ с отставанием от первой строчки в два очка – такими были показатели «Лестера» после 20 туров. Команда пропустила вперёд «Арсенал» из-за того, что проиграла «Ливерпулю» (0:1) на «Энфилде». С другой стороны, она одолела «Челси» (2:1) и поделила очки с «Манчестер Сити» (0:0). Два поражения за 20 туров — отличный показатель для команды, которая годом ранее финишировала на 14-м месте.
«Ноттингем», в свою очередь, выдал серию из шести побед и набрал 40 очков после 20 туров. Столько же, сколько и «Лестер» девять лет назад. Команда Эшпириту Санту отставала от «Ливерпуля» на шесть очков, а «Арсеналу» уступала только по дополнительным показателям. «Ноттингем» шёл по чемпионскому графику «Лестера», но в титул нынешнего открытия верилось с трудом. Хотя разве кто-то верил в успех команды Раньери?
«Ноттингем» находится в топ-3 АПЛ:
Фото: Dan Istitene/Getty Images
44 очка после 22 туров АПЛ — это результат и «Лестера» в сезоне-2015/2016, и «Ноттингема» в нынешней кампании. Правда, есть один нюанс. Тогда «Лестер» уступал «Арсеналу» только по дополнительным показателям, а сейчас «Ноттингем» отстаёт от «Ливерпуля» на шесть очков. А ведь у мерсисайдцев ещё есть один матч в запасе!
Давайте признаемся: в чемпионство «Ноттингем Форест» верится с огромным трудом. Но что насчёт места в Лиге чемпионов? Как известно, АПЛ отправляет в главный турнир Европы четыре клуба. Однако есть высокая вероятность, что в следующем розыгрыше таких команд будет пять. Дело в том, что две показавшие лучший результат в еврокубковом сезоне страны получат дополнительную путёвку. И пока Англия уверенно занимает первое место. В связи с этим рассмотрим, сколько очков набирали четвёртая и пятая команды АПЛ по итогам восьми предыдущих сезонов (как раз после чемпионства «Лестера»).
|Сезон
|Четвёртое место
|Очки
|После 22 туров
|Пятое место
|Очки
|После 22 туров
|2016/2017
|«Ливерпуль»
|76
|45
|«Арсенал»
|75
|47
|2017/2018
|«Ливерпуль»
|75
|44
|«Челси»
|70
|46
|2018/2019
|«Тоттенхэм»
|71
|48
|«Арсенал»
|70
|41
|2019/2020
|«Челси»
|66
|39
|«Лестер»
|62
|45
|2020/2021
|«Челси»
|67
|36
|«Лестер»
|66
|42
|2021/2022
|«Тоттенхэм»
|71
|42
|«Арсенал»
|69
|38
|2022/2023
|«Ньюкасл»
|71
|43
|«Ливерпуль»
|67
|33
|2023/2024
|«Астон Вилла»
|68
|43
|«Тоттенхэм»
|66
|43
Только два клуба за восемь предыдущих лет набрали больше очков, чем «Ноттингем» после 22-го тура, и в итоге оказались на четвёртом месте. У остальных было столько же очков или даже меньше. С пятой строчкой в таблице ситуация немного иная. Три клуба набрали больше очков по итогам 22 туров и оказались в топ-5. Если опираться только на цифры в таблице, то «Ноттингем» идёт по графику Лиги чемпионов. Но окажется ли команда там по итогам сезона?