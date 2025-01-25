Команда-открытие сезона в АПЛ идёт по чемпионскому графику «Лестера». Но есть одно отличие

«Ноттингем Форест» — главное открытие нынешнего сезона в АПЛ. Успешное выступление команды заставило вспомнить о чемпионской сказке «Лестера», который взял титул в 2016 году. Насколько «Ноттингем» близок к графику той команды? Сегодня «Форест» сыграет с «Борнмутом».

«Лестер» неплохо стартовал в чемпионском сезоне — он был вторым в таблице по итогам пяти туров (три победы, две ничьих). Команда Клаудио Раньери набрала 11 очков — выше расположился только идеально стартовавший «Манчестер Сити» (15). Правда, на этом отрезке «Лестер» провёл только один матч с топ-соперником и поделил очки в домашней игре с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Ноттингем» по итогам пяти туров набрал на два очка меньше, чем «Лестер» девять лет назад. На первом месте оказался «Сити» (13 очков), а команда Нуну Эшпириту Санту была только на восьмой строчке в таблице. Но до первого места было всего четыре очка. «Ноттингем» удивил всех, когда прибил на выезде «Ливерпуль» (1:0). С того момента мерсисайдцы больше никому не проигрывали в АПЛ.

«Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии в 2016 году Фото: Michael Regan/Getty Images

После 10 туров в сезоне-2015/2016 «Лестер» оказался на пятом месте. Команда влетела дома «Арсеналу» (2:5), но больше никому не уступала. Отставание от первого места составило три очка. Бросалась в глаза неважная игра «Лестера» в обороне — 17 пропущенных мячей. На тот момент у 13 команд АПЛ результат был лучше.

«Ноттингем» набрал 19 очков после 10 туров. Столько же в своё время было у «Лестера». Но если команда Раньери занимала тогда пятое место, то «Ноттингем» — третье. Он также проиграл всего один раз (дома — «Фулхэму» со счётом 0:1), но пропустил куда меньше мячей (семь). Только «Брайтон» оформил больше одного гола во встрече с «Ноттингемом» (2:2). Команда Эшпириту Санту пропустила вперёд в таблице только грандов — «Ливерпуль» (25 очков) и «Манчестер Сити» (23).

«Лестер» впервые возглавил таблицу АПЛ после 13-го тура. Далее последовала ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1), и «Сити» сместил команду Раньери с первого места. Но «Лестер» вернул себе лидерство спустя неделю. 15 матчей, девять побед, пять ничьих, одно поражение, 32 очка — статистика команды. «Арсенал» отставал на два очка, оба клуба из Манчестера — на три.

Для «Ноттингема» отрезок с 11-го по 15-й тур сложился неважно. Команда проиграла «Ньюкаслу» (1:3), «Арсеналу» (0:3) и «Манчестер Сити» (0:3). Она откатилась на пятое место, а до первого было уже 10 очков. Более того, «Ноттингем» пропустил почти столько же (18 мячей), сколько и забил (19). В тот момент мало кто проводил параллели с чемпионской сказкой «Лестера». Кстати, на тот момент 13 клубов АПЛ забили больше, чем «Ноттингем».

Второе место в таблице АПЛ с отставанием от первой строчки в два очка – такими были показатели «Лестера» после 20 туров. Команда пропустила вперёд «Арсенал» из-за того, что проиграла «Ливерпулю» (0:1) на «Энфилде». С другой стороны, она одолела «Челси» (2:1) и поделила очки с «Манчестер Сити» (0:0). Два поражения за 20 туров — отличный показатель для команды, которая годом ранее финишировала на 14-м месте.

«Ноттингем», в свою очередь, выдал серию из шести побед и набрал 40 очков после 20 туров. Столько же, сколько и «Лестер» девять лет назад. Команда Эшпириту Санту отставала от «Ливерпуля» на шесть очков, а «Арсеналу» уступала только по дополнительным показателям. «Ноттингем» шёл по чемпионскому графику «Лестера», но в титул нынешнего открытия верилось с трудом. Хотя разве кто-то верил в успех команды Раньери?

«Ноттингем» находится в топ-3 АПЛ: Фото: Dan Istitene/Getty Images

44 очка после 22 туров АПЛ — это результат и «Лестера» в сезоне-2015/2016, и «Ноттингема» в нынешней кампании. Правда, есть один нюанс. Тогда «Лестер» уступал «Арсеналу» только по дополнительным показателям, а сейчас «Ноттингем» отстаёт от «Ливерпуля» на шесть очков. А ведь у мерсисайдцев ещё есть один матч в запасе!

Давайте признаемся: в чемпионство «Ноттингем Форест» верится с огромным трудом. Но что насчёт места в Лиге чемпионов? Как известно, АПЛ отправляет в главный турнир Европы четыре клуба. Однако есть высокая вероятность, что в следующем розыгрыше таких команд будет пять. Дело в том, что две показавшие лучший результат в еврокубковом сезоне страны получат дополнительную путёвку. И пока Англия уверенно занимает первое место. В связи с этим рассмотрим, сколько очков набирали четвёртая и пятая команды АПЛ по итогам восьми предыдущих сезонов (как раз после чемпионства «Лестера»).

Сезон Четвёртое место Очки После 22 туров Пятое место Очки После 22 туров 2016/2017 «Ливерпуль» 76 45 «Арсенал» 75 47 2017/2018 «Ливерпуль» 75 44 «Челси» 70 46 2018/2019 «Тоттенхэм» 71 48 «Арсенал» 70 41 2019/2020 «Челси» 66 39 «Лестер» 62 45 2020/2021 «Челси» 67 36 «Лестер» 66 42 2021/2022 «Тоттенхэм» 71 42 «Арсенал» 69 38 2022/2023 «Ньюкасл» 71 43 «Ливерпуль» 67 33 2023/2024 «Астон Вилла» 68 43 «Тоттенхэм» 66 43

Только два клуба за восемь предыдущих лет набрали больше очков, чем «Ноттингем» после 22-го тура, и в итоге оказались на четвёртом месте. У остальных было столько же очков или даже меньше. С пятой строчкой в таблице ситуация немного иная. Три клуба набрали больше очков по итогам 22 туров и оказались в топ-5. Если опираться только на цифры в таблице, то «Ноттингем» идёт по графику Лиги чемпионов. Но окажется ли команда там по итогам сезона?